Hatırlarsanız bundan iki ay önce Apple, otomobil projesi için ekibini yeniden kurma girişimlerine başlamıştı. Bu girişim ile beraber piyasadaki çoğu markanın ünlü mühendislerini ve tasarımcılarını bünyesine katan şirket, çalışmalarını hızlandırıyor. Önde gelen Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo, bir araştırma gerçekleştirdi ve bulgularına göre Apple, Apple Car projesi için ekibine birçok yeni isim daha ekleyecek.

My latest survey indicates that Apple will likely build the new Apple Car project team before the end of 2022.

我的最新調查顯示,Apple可能將在2022年底前建立新的Apple Car專案團隊。

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 28, 2022