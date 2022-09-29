Hatırlarsanız bundan iki ay önce Apple, otomobil projesi için ekibini yeniden kurma girişimlerine başlamıştı. Bu girişim ile beraber piyasadaki çoğu markanın ünlü mühendislerini ve tasarımcılarını bünyesine katan şirket, çalışmalarını hızlandırıyor. Önde gelen Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo, bir araştırma gerçekleştirdi ve bulgularına göre Apple, Apple Car projesi için ekibine birçok yeni isim daha ekleyecek.

My latest survey indicates that Apple will likely build the new Apple Car project team before the end of 2022. 我的最新調查顯示，Apple可能將在2022年底前建立新的Apple Car專案團隊。 — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 28, 2022

Apple Car Projesi İçin Belirsizlik Devam Ediyor

Apple, söylentilere konu olan otomobil projesinin pek çok aşamasından geçti, ancak bu projenin varlığını ne doğruladı ne de yalanladı. Sektör analistleri yıllardır Apple Car’ın basit bir şehir otomobili olarak başlayacağını tahmin ediyordu. Ancak yıllardır süren çalışma ile beraber günümüz insanların ‘teknolojik otomobil’ kavramına bakış açısı değişti. Piyasaya dev bir inovasyon getirmek isteyen firma, sürücünün herhangi bir girdisine ihtiyaç duymayacak tamamen otonom bir araç üretmenin peşinde.

Titan Projesi olarak adlandırılan planlama, 2014 yılında Apple’ın otomobil projesi üzerinde çalışmak üzere SixtyEight Research adında bir paravan şirket kurmasıyla hayata geçti. Şirket çalışmalarına Kaliforniya’da SG5 olarak bilinen bir tesiste başladı. Proje birçok değişiklikle gölgelendi, ekipler ayrıldı, projenin yönü tamamen değişti, ani yönetim değişiklikleri oldu. Bu problemlerle beraber bu yıl öncesinde asla resmi açıklamaya yetecek bir ilerleme kaydedilemedi. 2022 yılına geldiğimizde çeşitli deneyimli isimleri bünyesine katan Amerikan devi, projede ciddi çalışmalar yürütmek istiyor.

Apple’da Teknolojilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Bob Mansfield şu anda projeyi yönetiyor. Ming-Chi Kuo tarafından atılan tweet’e göre Apple, Covid pandemisi sırasında atıl durumda kalan projeyi hızlandırmak için yeni bir ekip kuruyor. Yeni işe alımlar Titan Projesi’nin ilerleyişinin hızlanacağına işaret ediyor. Her ne kadar diğer ürünlerde doğru çıkarımlar yapsa da yazarın Apple Car konusunda güvenilirliğinin yüzde 100 olduğunu söyleyemeyiz. Kuo, 2018 yılında otomobilin 2023 yılında piyasaya sürüleceğini ve Apple’ın değerinin 1 trilyon doları aşacağını iddia etmişti. Tabi ki yazarın bu söyledikleri kimsenin tahmin etmediği Covid Salgınından önceydi. Öte yandan şirketin bu projede çokça gerçekleşen karar değişiklikleri nedeniyle söylenenler ve yapılan büyük bir tutarsızlığa erişti.

Apple Car İçin İlerde Yapılacaklar ve Söylentiler

Tüm kısıtlamalar ve sektördeki artçı şoklar yavaş yavaş azalırken, Apple Titan Projesi ile yoluna devam etmek istiyor. Proje adına iki yıl kaybedildi fakat şu an şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmaması, kimseyle yarışmadıkları ve bol bol zamanlarının olduğunun bir göstergesi.

Apple Car’ı 2025 yılında görmemiz mümkün mü? sorusuna gelecek olursak, bu konuda birçok söylenti mevcut. Aynı Xiaomi gibi ortaklık edecek bir üretim fabrikası arayan firma, Hyundai ve Nissan ile görüşüyor. Bunun anlamı test sürüşleri ve ilk part üretiminin yakın olduğu anlamına gelebilir. Ancak, bu tür girişimlere başlayan Xiaomi’nin otonom testlerini bitirdiğini artık resmi ağızdan gelişmeleri söylediğini belirtirsek, Apple’ın 2025 yılı için ne kadar geride olduğunu anlayabilirsiniz. Artık bu konuda net açıklamalar yapmaya korkan analistler için Apple Car aracını 10 yıl içerisinde asfaltlarda göreceğiz.

Apple Car, Otomobil Dünyasına Yenilik Getirecek

Otomobilin tasarım detayları hakkında öne sürülen en büyük iddia; Arabadaki yolcuların yüz yüze seyahat edebileceği birbirine bakan koltukların olacağı. Şirketin aynı zamanda otomatik olarak yükseltilen ve kullanılmadığında alçalan bir bagaj tasarımı üzerinde denemeler gerçekleştirdiği de gelen haberler arasında.

Projenin tasarım boyutunda durum böyleyken Apple’ın en büyük amacı sürücüsüz çalışacak, yüzde 100 otonom bir araç piyasaya sürerek aynı cep telefonlarında yaptığı gibi bizleri büyük bir inovasyon ile büyülemek. Son bir iki yıldır bu proje için ciddi ve kararlı adımlar atan firmanın 2025 yılında bu otomobili çıkarmasını umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın !

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