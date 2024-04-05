Apple CEO’su Tim Cook, işten çıkarmaların son çare olarak görüldüğünü açıklasa da, şirketin “Project Titan” olarak bilinen sürücüsüz otomobil Apple Car girişiminin iptali ve yakında piyasaya sürülecek olan Apple Watch Ultra modeli için microLED teknolojisinin geliştirilmesi, birçok çalışanın geleceği hakkında belirsizlik yaratıyor. Son raporlar, Apple’ın California eyaletindeki işletmelerinden 700’den fazla kişinin işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

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California İstihdam Geliştirme Departmanı tarafından sağlanan WARN raporuna göre, Apple’ın Santa Clara’daki bir ofisinde 58 kişinin işten çıkarıldığı belirtiliyor. Bu ofis, Apple’ın 2014 yılında satın aldığı LuxVue Technology’e aitti ve microLED paneller üzerinde uzmanlaşmıştı. Ancak, teknoloji devi, büyük ölçekli üretim ve fiyatlandırma sorunları nedeniyle bu projeden vazgeçmek zorunda kaldı. Bu durum, bir sonraki Apple Watch Ultra modelinin beklenen microLED panellere sahip olmayacağı anlamına geliyor ve OLED teknolojisine devam edileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, Apple’ın San Diego’daki biriminde de 120’den fazla işten çıkarma bildirimi olduğu belirtiliyor. Bu çalışanlar, Siri’nin yanıtlarını değerlendirmek ve sesli asistanın doğruluğunu artırmakla görevliydi. Ancak, zorlu mali dönemlerde bu işlerini kaybetmeleriyle karşı karşıya kaldılar. Neyse ki, Apple bu çalışanlara bir kurtarma halatı sundu ve işlerini Austin, Texas’taki başka bir ofise taşıma seçeneği sunuldu. Ayrıca, şirket kariyerlerine Apple’da devam etmeyi seçmeyen çalışanlara kıdem tazminatı paketleri sunacak.

Apple’ın “Project Titan” ve microLED gibi büyük projeleri iptal etmesi, şirketin ürün geliştirme stratejisinde daha muhafazakar bir yaklaşım benimseyeceği anlamına gelmiyor. Önceki raporlarda, Apple mühendislerinin ev sahiplerini takip edebilecek ve ev işlerini yapabilecek bir mobil robot üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ancak, bu projenin hala erken aşamalarda olduğu ve gelecekteki bir lansman için planlanmış bir gelir modeli olmaması durumunda iptal edilebileceği belirtiliyor. Bu durum, Apple’ın sürekli olarak ürün geliştirme stratejilerini revize ettiğini ve gelecekte nasıl bir yol izleyeceğini belirsizleştiriyor. Bakalım Apple Car projesi önümüzdeki yıllarda tekrardan gündeme gelecek mi? Yoksa Apple Car tamamen yalan mı olacak?