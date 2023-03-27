Kısa bir süre önce ortaya çıkan bilgiler Apple’ın Steve Jobs Theater’da üst düzey yöneticilerine firmanın ilk karma gerçeklik gözlüğünün tanıtımını yaptığına işaret ediyordu. Bir rapora göre Apple çalışanları şirketin gelecek karma gerçeklik başlığı konusunda endişeli ve plana şüpheyle yaklaşanlar cihaz piyasaya çıktığında fiyaskoyla sonuçlanacağını düşünüyor!

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Apple’ın, yaklaşan karma gerçeklik gözlüğü lansmanı için heyecan yaratmak amacıyla geçtiğimiz günlerde üst düzey yöneticilerine karma gerçeklik başlığını gösterdiği iddia edilmişti. Yöneticiler ürüne sıcak bakarken, Apple’daki diğer çalışanlar ürünün başarılı olacağından emin değil.

New York Times’a konuşan sekiz adet isimsiz mevcut ve eski çalışan, Apple’ın bu teknolojiyi istenen bir şeymiş gibi göstermesine rağmen karma gerçeklik gözlüğüne şüpheyle yaklaştıklarını söylüyor.

Bu çalışanlar arasında “ürünün potansiyeline ilişkin şüpheleri” nedeniyle projeden tamamen uzaklaştırıldığı iddia edilen çalışanlar da var. İddiaya göre, Siri’nin kullanımı gibi cihazın bazı özelliklerinde yeterince ilerleme kaydedilemediği için başkaları da işten çıkarıldı.

Apple içindeki liderlerin de kulaklığın iyi satma olasılığını sorguladıkları anlaşılıyor. Batarya ile ilgili tasarım sorunları ve beklenen 3.000 dolarlık fiyat etiketi nedeniyle, bu cihazın şirkete taparcasına sadık olan müşteriler dışındaki tüketicilere satılması zor görünüyor.

Bu ürün hakkındaki şüpheler, cihazın mevcut bir sorunu çözmekten ziyade bir sorun arayışında olmasında yoğunlaşıyor. iPod müziği insanların cebine koyarken ve iPhone üretkenlik ve iletişimde devrim yaratırken, bazı çalışanlar kulaklığın aynı işlevselliğe sahip olmadığını düşünüyor.

Şirket içinde Apple’ın ürünü piyasaya sürmeyi erteleyebileceğine dair bazı spekülasyonlar da var. AirTags gibi ürünler piyasaya sürülmeden önce bir yıldan fazla ertelenmişti, böylece ürün tam olarak olgunlaştırılabildi.

Ancak şirketin ilk karma gerçeklik gözlüğünün üretimi devam ederken ve cihazın Haziran ayında piyasaya sürülmesi planlanırken bir erteleme haberi pek de olası görünmüyor.

Apple’ın planları hakkında şirket içi bağlantılara dayandırılan bu haberler hakkında henüz somut deliller yok, ancak New York Times’ın raporu Bloomberg de dahil olmak üzere başka birçok saygın yayın tarafından destekleniyor ve bu yayınların kendi kaynakları da sürekli benzer bilgiler paylaşıyor.

Son olarak, kulaklığın 2023’te piyasaya sürülmesi kararının, Apple’ın ünlü endüstriyel tasarım ekibinin tavsiyesine aykırı olduğu ve bu ekibin kulaklık yerine daha hafif bir AR gözlüğü piyasaya sürmek istediğini de söyleyelim. Belki Apple’ın bu inatçı tavrına tepki olarak şirkette bazı istifalar görürüz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü rekabete dayanabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!