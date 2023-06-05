WWDC 2023’e sadece saatler kaldı ve Apple’ın son on yılın en büyük ve en önemli etkinliği olması bekleniyor. Bu yıl WWDC’de Apple, iOS 17 için heyecan verici bir güncelleme sunacak ve Apple Watch kullanıcıları için watchOS 10 ile yeniden tasarlanmış bir arayüz bekleniyor. Bununla birlikte, en büyük beklentilerden biri, AR ve VR özelliklerine sahip Reality Pro kaskının duyurusu olacak. Ayrıca, xrOS adında yeni bir yazılım platformunun da tanıtılması planlanıyor.

WWDC 2023, 5 Haziran Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20:00’de başlayacak. Açılış konuşması sırasında Apple, iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch için büyük güncellemeleri duyuracak. Reality Pro kaskı ve xrOS yazılım platformu da bu etkinlikte tanıtılacak.

WWDC 2023 açılış konuşması, yüksek prodüksiyon değeri, güzel Apple Park videoları ve birçok Apple yöneticisi ve mühendisinin görüntülerini içeren önceden kaydedilmiş bir video olması bekleniyor.

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Bu yılki WWDC 2023, geliştiriciler ve basın mensupları için yüz yüze bir bileşen içerecek. Geliştiriciler, açılış konuşmasına katılma, Apple Park turlarına katılma ve özel oturumlarda Apple’ın duyurularına odaklanma fırsatına sahip olacaklar.

Ayrıca, 5 Haziran’da Apple, Apple Tasarım Ödülleri’nin kazananlarını açıklayacak ve bu yılki etkinlik için finalistlerin bir özetini sunacak. Açılış konuşmasının ardından, Apple, daha detaylı bir şekilde Apple’ın duyuruları hakkında bilgi verecek olan Birlik Platformları Durumu adlı bir etkinlik düzenleyecek. Ayrıca, Apple’ın katılımcıların kaçırmak istemeyeceğini belirttiği özel bir akşam etkinliği de gerçekleşecek.

Apple Park’a katılamayanlar için WWDC’nin tamamı birden fazla kanal üzerinden canlı yayınlanacak. Apple’ın web sitesi, Apple Geliştirici uygulaması, Apple TV uygulaması ve YouTube aracılığıyla WWDC açılış konuşmasını izleyebilirsiniz. Bu sayede, iPhone, iPad, Mac ve Apple TV gibi sahip olduğunuz herhangi bir cihaz üzerinden etkinliği takip edebilirsiniz.

WWDC 23 etkinliğinde neler tanıtılacak?

En önemli duyurulardan biri, Apple’ın iOS 17’yi tanıtacak olması. Bu büyük güncelleme, iPhone kullanıcılarına yeni özellikler, değişiklikler, hata düzeltmeleri ve daha fazlasını sunacak. iOS 17’nin yeni özellikleri arasında neler var? İşte ayrıntılar.

Tamamen yeni bir not tutma uygulaması: Bu uygulamanın, bir dizi farklı konum tabanlı özelliği entegre eden “akıllı” bir günlük tutma uygulaması oluşturmak için Apple’ın Find My uygulamasıyla entegre olacağı bildiriliyor.

Yeni “akıllı ekran” modu: iPhone 14 Pro serisi için Apple, her zaman açık ekran için yeni özellikler planlıyor. iOS 17’nin takvim randevuları, hava durumu tahminleri ve bildirimler gibi şeyleri gösterebilen her zaman açık Kilit Ekranı için yeni bir yatay arayüz içereceği bildiriliyor.

Yeni Sağlık uygulaması özellikleri: iOS 17 ile Apple’ın yeni ruh hali ve duygu izleme özellikleri ekleyeceği bildiriliyor. Bunlar, kullanıcıların ruh hallerini günlük olarak kaydetmelerine, her günle ilgili belirli soruları yanıtlamalarına ve sonuçları zaman içinde izlemelerine olanak tanıyacaktır. Sağlık uygulamasının ayrıca, temas ve gözlük reçete bilgilerini saklama yeteneği gibi görme koşullarını yönetmek için yeni özellikler kazanacağı iddia ediliyor.

Yan yükleme ve üçüncü taraf uygulama mağazaları: Avrupa Birliği’ndeki düzenleyici baskıya yanıt olarak Apple, iPhone’u ilk kez üçüncü taraf uygulama mağazalarına ve yandan yüklemeye açmaya hazırlanıyor. Bu, iPhone kullanıcılarının Apple’ın kendi App Store’u dışındaki kaynaklardan uygulama yüklemesine olanak tanıyacak. Bu özelliklerin iOS 17’nin bir parçası olarak dahil edildiği söyleniyor, ancak yalnızca Avrupa Birliği’nde mevcut olacak.

Cüzdan uygulamasına yükseltmeler: Bloomberg’e göre Apple, iOS 17’nin bir parçası olarak Cüzdan uygulamasında “önemli” değişiklikler hazırlıyor. Bu değişikliklerden birinin, Cüzdan uygulamasında farklı kredi kartlarının bakiyelerini izlemenizi sağlayan yeni bir özellik olacağı bildiriliyor. Şu anda, Apple Card’ın bakiyesini yalnızca Cüzdan uygulaması aracılığıyla takip edebilirsiniz.

AirPlay ve SharePlay: Apple ayrıca iOS 17’nin bir parçası olarak SharePlay’de iyileştirmeler üzerinde çalışıyor. Şirket ayrıca AirPlay’i oteller de dahil olmak üzere daha fazla yere genişletmek için çalışıyor.



iPad kullanıcıları için Apple, bu yıl WWDC’de iPadOS 17’yi duyuracak. Şu anda olduğu gibi, iPadOS 17’den ne beklenebilir olduğuna dair söylentiler oldukça hafif. Şimdiye kadar duyduğumuz en somut söylenti, iPadOS 17’nin Sağlık uygulamasını içereceğini bildiren Bloomberg’den geldi. Bu, Apple’ın Sağlık uygulamasını iPhone’un ötesine ilk kez genişlettiği anlamına geliyor.

iPadOS 17 yenilikler ile gelebilir

Bu yıl iPadOS 17 için makul görünen bir avuç başka özellik var. En önemlisi, Apple’ın iOS 16’nın bir parçası olarak iPhone’a ilk gelen Kilit Ekranı özelleştirme seçeneklerini bu yıl iPad’e getirmesini beklerdik. Ayrıca iOS 17’nin Günlükleme uygulamasının iPadOS 17 ile iPad’e geldiğini görebiliriz.

iPadOS 17’ye benzer şekilde, bu yıl macOS 14’ün bir parçası olarak nelerin geleceğine dair çok fazla söylenti yok. Güncelleme, yeni Günlük tutma uygulamasıyla bir tür entegrasyon ve yeni Bul özelliklerine erişim gibi iOS 17’nin bazı yeni özelliklerini içerecektir.

Sırada WWDC 2023’te Apple, Apple Watch için watchOS 10’u duyuracak. Bunun, Apple Watch için tamamen yeni bir kullanıcı arayüzü ile büyük bir güncelleme olması bekleniyor. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre watchOS 10, “kullanıcı arayüzündeki önemli değişikliklere” odaklanan “oldukça kapsamlı bir yükseltme” olacak.

Bu yeni tasarımın anahtarı, widget’lara yeni bir odaklanma olacak. watchOS 10’un widget’ları Apple Watch’un yazılım deneyiminin “merkezi bir parçası” olarak kullanacağı bildiriliyor. Söylentilere göre, yeni tasarım, iPhone ve iPad’de kullanıcıların birden fazla widget’ı üst üste istiflemesine ve bunlar arasında gezinmesine olanak tanıyan bir özellik olan “widget yığınlarına” benzer olacak.

Bloomberg’e göre, Apple Watch kullanıcıları etkinlik izleme, hava durumu, hisse senetleri, takvim randevuları ve daha fazlası gibi şeyler için widget’lar arasında gezinebilecekler. Yeni arayüz “herhangi bir saat kadranı için bir kaplama olarak mevcut olacak.”

Apple’ın widget’lara odaklanması, Apple Watch’taki Digital Crown donanımı için yeni işlevler içerecek kadar ileri gidebilir. watchOS’un mevcut sürümünde, Digital Crown’a basmak sizi Apple Watch’un ana ekranına götürür. Ancak watchOS 10’da Apple, Digital Crown’un bunun yerine yeni widget arayüzünü açmasını test ediyor.

watchOS 10 ile Apple Watch coşacak

watchOS 10’un ayrıca Apple Watch Ultra’nın daha büyük ekranından daha iyi yararlanacak Apple’ın stok uygulamalarının yenilenmiş sürümlerini içermesi bekleniyor. Yeniden tasarlanan böyle bir uygulama Hava Durumu uygulaması olacak. watchOS 10’daki yeni Hava Durumu uygulamasının iPhone, iPad ve Mac’teki Hava Durumu uygulamasına benzer bir tasarımla güncelleneceği bildiriliyor.

Widget’ların dışında watchOS 10, muhtemelen iOS 17’nin yeni özelliklerinin çoğunu da içerecektir. Örneğin, Sağlık ve Günlükleme uygulamasında ruh hali ve duygu izleme gibi özelliklerin bir tür watchOS 10 entegrasyonuna sahip olması muhtemeldir.

Bu yıl WWDC’de Apple TV ve HomePod kullanıcılarından ne bekleyeceklerine dair sıfır söylenti var. tvOS 17, Apple TV kullanıcıları için en son yazılım olurken, HomePod Yazılım Sürüm 17 HomePod ve HomePod mini için mevcut olacak.

MacBook’lar yolda

WWDC’deki yeni donanım açısından, Apple’ın yeni bir 15 inç MacBook Air tanıtması bekleniyor. Şu anda, MacBook Air 13,6 inçte yalnızca bir ekran boyutu seçeneğinde mevcuttur ve bu, Apple’ın en popüler dizüstü bilgisayarının daha büyük ekranlı bir sürümünü ilk kez sunduğu anlamına işaret eder.

Bloomberg’e göre, 15-inch MacBook Air, 14 inç MacBook Pro ile aynı ekran çözünürlüğüne sahip. Bu, aynı çözünürlük 15 inç’e kadar gerildiği için ekranın 14 inç MacBook Pro’dan biraz daha az keskin olacağı anlamına geliyor. Performans açısından, 15 inç MacBook Air’in Apple’ın M2 işlemcisini kullanması ve mevcut M2 destekli Mac’lerle “eşer” performans sunması bekleniyor.

15 inç MacBook Air’in tam fiyatı bilinmiyor. Bununla birlikte, temel 14 ve 16 inç MacBook Pro modelleri arasındaki 500 dolarlık fiyat farkı göz önüne alındığında, 15 inç MacBook Air’in 13 inç M2 modeline göre 500 dolarlık bir fiyat artışı taşımasını bekleriz. Bu, 15 inç MacBook Air’in beklenen fiyatını 1.799 dolar olarak belirleyecek.

WWDC için son dakikalarda yer alan söylentilerden biri, Apple’ın içinde yükseltilmiş işlemcilerle Mac Studio’nun yeni sürümlerini hazırladığıdır. Bloomberg’e göre Apple, içinde M2 Max ve M2 Ultra çipleri olan iki yeni Mac masaüstü bilgisayarı hazırlıyor.

Apple, Mac Studio’nun yeni sürümleri olduğuna inanılan “Mac 14,13” ve “Mac 14,14” kod adlı iki Mac modelini test ediyor. M2 Max, 96 GB’a kadar RAM desteğine sahip 12 çekirdekli bir CPU ve 30 çekirdekli GPU’ya sahiptir, M2 Ultra tüm bu özellikleri ikiye katlayacaktır. Yeni çip 24 çekirdekli CPU, 60 çekirdekli GPU ve 192 GB’a kadar RAM ile satışa sunulacak. M2 Ultra’nın daha üst düzey bir sürümü 76 çekirdekli bir GPU’ya sahiptir. Bu, şu anda yalnızca MacBook Pro’da mevcut olan M2 Max’in içinde olduğu ilk Mac masaüstünü işaret edecek. Bu aynı zamanda M2 Ultra çipli bir Mac’i ilk kez göreceğiz.

Son fakat kesinlikle en az değil, tüm işaretler Apple’ın uzun zamandır beklenen Reality Pro kaskının WWDC 2023’te tanıtmasına işaret ediyor. Bu kask hem karma gerçeklik hem de artırılmış gerçeklik yetenekleri sunacak ve ultra üst düzey özelliklere ve donanıma sahip olacak.

Apple’ın ilk Reality Pro, yaklaşık 3.000 $ fiyatla ultra-premium bir ürün olması bekleniyor. İki adet 4K Micro-LED panelli “yenilikçi üç ekranlı konfigürasyon” da dahil olmak üzere en üst düzey özelliklere sahip olacak. Apple ayrıca şu anda daha uygun fiyatlı bir kask ürünü üzerinde çalışıyor, ancak en az 2025 yılına kadar seri üretime hazır olması beklenmiyor.

Kaskın, Apple içinde “genişletilmiş gerçeklik” anlamına gelen xrOS tarafından destekleneceği bildiriliyor. Yazılım platformu, FaceTime, içerik tüketimi, oyun oynama, sanal dünyalar ve odalar oluşturma yeteneği ve çok daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli özellikleri destekleyecektir.

Reality Pro, kullanıcıların xrOS yazılımının ayrılmaz bir parçası olacak bir özellik olan AR ve VR modları arasında geçiş yapmasına olanak tanıyacak. XrOS’taki VR modu tamamen sürükleyici bir deneyim sağlayacaktır. XrOS, kaskın kendisinde bulunan Dijital Taç benzeri geçişi döndürerek, kullanıcıların çevrelerindeki dünyayı görebilmeleri için kademeli olarak AR moduna geçecektir.

Bu yıl WWDC’de Apple, geliştiricilerin xrOS anlayışlarını genişletmeleri için bir dizi oturum ve atölye çalışması düzenleyecek. Bu, kask için uygulamalar oluşturma, diğer platformlardan uygulamaları kaska taşıma stratejileri, ilgi çekici bir sanal gerçeklik deneyimi için tasarım yönergeleri ve daha fazlası gibi konuları içerir.

Ancak Apple, WWDC 2023’te yeni kaksın ve xrOS’unu duyuracak olsa da, bu yılın ilerleyen zamanlarına kadar satın alınabilecek şekilde satın alınması beklenmiyor. Ancak WWDC’ye katılan basın ve geliştiricilerin ürünü deneme fırsatına sahip olacağı bildiriliyor.