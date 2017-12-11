Apple, bozuk pile sahip eski iPhone’ları yavaşlatıyor mu?

Reddit kullanıcıları, Apple’ın bozuk pillere sahip eski iPhone’ları işlemciyi yavaşlatarak istenmeyen kapanmaları önlemeye çalıştığını iddia etti.

Bir yıl kadar önce Apple rastgele kapanan iPhone 6s’ler için pil değişim programı başlatmıştı. Firma bu durumun üretim hatası olduğunu ve çok az sayıda kullanıcının başına geldiğini belirtmişti. Ayrıca bu olaydan üç ay sonra iOS 10.2.1 sürümünü yayınlanmış ve bu güncelleme ile gizemli bir şekilde iPhone 6s’lerin %80’inde ve iPhone 6’ların %70’inde rastgele kapanmalar düzeltilmişti. Fakat durum görünenden farklı olabilir.

iOS 10.2.1 ile işlemciler yavaşlatıldı.

Reddit kullanıcısı TeckFire paylaştığı Geekbench sonuçlarında bu durumu pil değişimine bağladı. Elindeki iPhone 6s eski pili ile tek çekirdekte 1466, çoklu çekirdekte ise 2512 puan aldığını ve bunun ortalama değerler olan tek çekirdekte 2330 ve çoklu çekirdekte 3984’den önemli ölçüde düşük olduğunu gösterdi. Daha sonra elindeki cihaza yeni bir pil takan ve testi tekrar eden kullanıcı tek çekirdekte 2526, çoklu çekirdekte 4456 gibi yüksek bir skora ulaşarak bu fikrini kanıtlamış oldu. Ayrıca elindeki eski pilin sadece %20 oranında aşınmış olduğunu belirten TeckFire’ın ortaya koyduğu sonuçlar hiç de ufak farklar değil.

Test sonuçları incelendiğinde bu durumun tek mantıklı açıklaması Apple’ın yazılıma müdahale ederek cihazları istenmeyen kapanmalardan kurtarmak ve eski cihazlarda pil süresini artırmak istemesi. TeckFire: “Cihazlarda yeterli gerilim yoksa A8 ve A9 çiplerinin artan güç ihtiyacı cihazların kapanmasına sebep olacaktır. Bu durumu çözmek için işlemci saat hızları düşürülecek ve bu sayede pilinizi değiştirmek zorunda kalmayacak ve cihazlarınızı kullanmaya devam edebileceksiniz. Apple’ın kullanıcılara bunu söylemesini isterdim.”

Reddit üzerinde diğer kullanıcılar da benzer sonuçlarla bu durumu doğruladı. Örneğin, TizzleStickz’in Geekbench paylaşımına göre;

Pil değişimi öncesi: tek çekirdekte 1039 çoklu çekirdekte 1749 puan

Pil değişimi sonrası: tek çekirdekte 2488 çoklu çekirdekte 4435 puan elde etti. Fark ise göz ardı edilemez durumda.

Peki ya iPhone7 ?

Ayrıca bazı iPhone 7 kullanıcıları da aynı durumdan muzdarip olduğunu belirtmekte. Üstelik yeni cihazlarda daha verimli çekirdekler kullanılmakta ki bu durumu daha az fark edilebilir yapmakta.

Goldcakes isimli kullanıcı iPhone 7 de cihazının %80 kapasiteyle çalıştığını ve pil değişimi sonrası bu durumun düzeldiğini belirtti.

Çözüm pil değişimi

Eğer aynı sorunu tespit ederseniz sizler de cihazlarınızın pilini değiştirerek bu sorunu çözebilirsiniz. App Store üzerinden CPU DasherX uygulamasıyla işlemci frekansını inceleyebilir ve cihazınızda performans kaybı olup olmadığını anlayablirsiniz. iPhone 6’da A8 işlemcisi 1.4GHz’de, iPhone 6s’de A9 işlemcisi ise 1.84GHz’de çalışmakta. Unutmadan eğer teknik anlamda bilginiz yetersiz ise kendinize veya cihazlarınıza zarar vermemek için lütfen yetkili servisleri tercih ediniz.