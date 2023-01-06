Apple, yayıncıların yazılı metinlerden otomatik olarak yüksek kaliteli yapay zeka anlatımlı ses üretmeleri için yeni bir yol sunan Apple Books dijital anlatımı başlattı. Dijital olarak seslendirilen sesli kitaplar mağazada “Apple Books tarafından seslendirildi” şeklinde gösteriliyor.

Apple Books, konuşma sentezi teknolojisini kullanarak sesli kitap oluşturmayı kolaylaştıracak “dijital anlatım” adlı yeni bir özellik kazanıyor. Apple bunun faydalı olacağına inanıyor. Üretimin maliyeti ve karmaşıklığı nedeniyle, özellikle bağımsız yazarlar ve küçük yayıncılarla ilişkili olanlar olmak üzere birçok yazar sesli kitap oluşturamıyor.

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Daha önce de belirtildiği gibi, bu dijital anlatımda bir e-kitap dosyasından yüksek kaliteli sesli kitaplar üretmek için gelişmiş konuşma sentezi teknolojisi ve dilbilimciler, kalite kontrol uzmanları ve ses mühendislerinden oluşan ekiplerin önemli katkıları kullanılmaktadır.

Apple ayrıca belirli türler için optimize edilmiş dijital sesler de yarattı. Bu özellik kurgu ve romantizm ile başladı ve şirket şu anda bu türlerde e-kitap başvurularını kabul ediyor. Kurgusal olmayan ve kişisel gelişim anlatımı programı ise yeni başlıyor ve gelecekte daha yaygın bir şekilde kullanıma sunulacak.

Apple, dönüştürülen bu sesli kitapların üretimi ve dağıtımı için Draft2Digital ve Ingram CoreSource ile ortaklık kurdu. Dönüştürülmesi gereken e-kitabın Apple Books’ta mevcut olması; kullanıcının sesli kitap üretme haklarına sahip olması ve İngilizce olması gerekiyor.

Ardından kullanıcı sesi, kapak resmini seçmeli, bir açıklama eklemeli ve yayın tarihini belirlemelidir. Sesli kitap o zaman yayınlanacaktır.