Bu hafta, uzun soluklu ve oldukça popüler video oyun serisi Football Manager 2023 Touch, oyun abonelik servisi Apple Arcade’de ilk kez görücüye çıkacak.

Football Manager 2023 Touch – FM23 Touch, nerede oynarsanız oynayın, iPhone’da ilk kez yeni bir 3D maç motoru kullanarak, Mac’te seviye atlayarak ve ayrıca Apple TV’nizde en büyük etkinliklerin tadını çıkararak kariyer ilerlemenizi kaygan ve akıcı hale getirmek için tasarlanmıştır. Apple ayrıca NBA 2K23: Arcade Edition gibi daha popüler spor oyunu serilerine de sahip.

