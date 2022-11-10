Bu hafta, uzun soluklu ve oldukça popüler video oyun serisi Football Manager 2023 Touch, oyun abonelik servisi Apple Arcade’de ilk kez görücüye çıkacak.

Football Manager 2023 Touch – FM23 Touch, nerede oynarsanız oynayın, iPhone’da ilk kez yeni bir 3D maç motoru kullanarak, Mac’te seviye atlayarak ve ayrıca Apple TV’nizde en büyük etkinliklerin tadını çıkararak kariyer ilerlemenizi kaygan ve akıcı hale getirmek için tasarlanmıştır. Apple ayrıca NBA 2K23: Arcade Edition gibi daha popüler spor oyunu serilerine de sahip.

Apple Arcade Yeni Sürüm ve İçerik Güncellemeleri

Mini Otoyollar: Mini Otoyollar’ın 15 klasik şehri artık Sonsuz ve Uzman oyun modlarını içeriyor. Bu güncelleme, her haritaya bir Uzman modu lider tablosu ekliyor.

LEGO Star Wars: Castaways, televizyon dizisi The Mandalorian’dan esinlenen, kozmetikler, ifadeler, kumdan kaleler ve Microfighters içeren yeni bir aylık etkinliktir. Güncelleme Arena modu, Mücadele Seviyeleri ve Uzaylı Türleri oyuncu özelleştirmesi ekliyor.

Garden Tails: Eşleştir ve Büyüt yeni seviyeler, 25 yeni bitki ve altı yeni yaratık içeren oyunun altıncı bahçesini keşfetmenizi sağlıyor.

SongPop Party: 2000’lerin Heartthrob ve 2000’lerin Pop Divas çalma listelerini dinleyin.

Gibbon: Beyond the Trees seviye blokları, başarılar ve bir ansiklopedi ekliyor.

Crayola Create and Play+: Yepyeni 22 aşamaya sahip yepyeni bir zindan olan Sky Ruins’e girin.

Kullanılabilirlik

Yukarıda belirtilen oyun başlıkları bu haftadan itibaren tüm Apple cihazlarında Apple Arcade’de mevcut. Kullanıcılar oyun hakkında daha fazla bilgi için Apple Arcade’in “Son Güncellenenler” bölümünü kontrol edebilirler.