Apple, App Store’daki yüksek fiyatları denetleme altına aldı!

Apple, bir geliştiricinin App Store’daki dolandırıcılıklarla ilgili hayal kırıklıklarını dile getirmesinden sadece birkaç hafta sonra, uygulama içi satın alma fiyatları “mantıksız derecede yüksek” olan uygulamaları reddetme kararı aldı.

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App Store inceleme ekibi tarafından reddedilen bir geliştiriciye gönderilen e-posta, App Store İnceleme yönergelerinin 3. Bölümüne atıfta bulunarak App Store’un “fahiş fiyat” uygulayan uygulamaları onaylamayacağını açıklıyor.

Şirket, soygun olarak adlandırdığı uygulama fiyatlarını ve uygulama içi satın alma öğelerine izin vermeyeceğini söylüyor. Bununla beraber “kullanıcıları mantıksız şekilde yüksek fiyatlarla aldatmaya çalışan pahalı uygulamaları reddedeceğini” de ekliyor.

Bu politika bir süredir yürürlükteydi. Örneğin bir geliştirici, 2020’de uygulamalarının ayda 39,99 ABD doları ücret talep ettiği için reddedildiğini yazmıştı. Ancak şu sıralar yaptırımlarda kararlı bir artış var gibi görünüyor.

Now confirmed: Apple is rejecting apps with irrationally high prices for in-apps and subscriptions. You have to explain why are you charging like $7.99 per week. Because of using 3rd-party paid services, or something similar. //thanks @aso_rad for the screenshot. pic.twitter.com/8sDSny4604 — ilia kukharev (@ilyakuh) February 19, 2021

Apple Geliştirici Forumlarında, şirketin yüksek fiyatlı uygulamalarla daha yakından ilgilendiğini gösteren başka paylaşımlar da var.

Apple, açıklamalarında bu politikanın App Store’u kullanıcılar için güvenli tutma taahhüdünün bir parçası olduğunu söyledi. İnceleme ekibinin, kullanıcıları dolandıran veya soyan uygulamaları da reddettiğini ekledi.

Bu konuyla ilişkili olup olmadığı net olmasa da, Şubat ayının başlarında yayınlanan bir rapor, yılda milyonlarca dolar kazanan App Store dolandırıcılıklarına ışık tuttu. Geliştirici Kosta Eleftheriou, diğer uygulamalardan özellikleri ve fikirleri çalan, fahiş ücretler talep eden veya reklamını yaptıkları şeylerin gerisinde kalan bu dolandırıcılık uygulamalarının çoğuna vurguda bulundu. Eleftheriou ayrıca politikalarını daha iyi uygulaması için de Apple’a baskı gösterdi.