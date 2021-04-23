Apple AirTag ile kişileri takip etmek mümkün olmayacak!

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Apple, dün gerçekleştirdiği Spring Loaded etkinliğinde eşya izleme cihazı olan yeni AirTag’lerini duyurdu. Bunun ardından, Apple’ın dünya çapındaki iPhone ürün pazarlama başkan yardımcısı Kaiann Drance ve Apple’ın kıdemli müdürü olan Ron Huang, Fast Company ile yeni AirTag izleyicilerinin tasarımı ve gizliliği hakkında bir sohbet gerçekleştirdi.

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AirTag ne kadar güvenli?

AirTag’in tasarımından bahseden Drance, Apple’ın “sektörde daha önce hiç kimsenin yapmadığı” bir şey yaratmak istediğini göz önünde bulundurarak, takip cihazı için basit ama benzersiz bir tasarım yaratmak istediğini söyledi. AirTag için en büyük satış noktalarından birinin kullanıcı gizliliği olduğunu söyleyerek, Apple AirTag’in şifreli ağlar kullandığını ve Apple veya diğer üçüncü tarafların konumlarını okuyamadığını vurguladı.

Huang, birisi kayıp AirTag’inizi bulsa bile onu kendi ‌iPhone’u‌ ile eşleştiremeyeceğini ve kullanmaya devam edemeyeceğini söylüyor. Görüşme sırasında her iki yönetici de AirTag’ın Apple’ın neredeyse bir milyar Apple cihazını barındıran “Bul” ağını kullandığını, tüm bilgileri güvende ve gizli tuttuğunu vurguladı.

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Huang, tüm bu sürecin uçtan uca şifrelendiğini, böylece AirTag’in sahibi dışında hiç kimsenin (AirTag’in konumunu alan kitle kaynaklı cihazların sahipleri ve hatta Apple’ın kendisi bile) AirTag’in mevcut veya geçmiş konumuna erişemediğini belirtti. Huang, AirTag’deki Bluetooth dalgası yayan tanımlayıcıların yalnızca rastgele değil, “gün içinde döngü halinde yayınlandığını ve asla yeniden kullanılmadığını, böylece AirTag ile bir yerden bir yere seyahat ederken kimliğinizin yeniden belirlenemeyeceğini” söyledi.

AirTag, birini takip etmek için kullanılabilir mi?

Drance ve Huang, neredeyse bir milyar Apple cihazının “AirTag’leri” takip etmeye yardımcı olan kitle kaynaklı bir izleme ağı görevi görmesine rağmen, AirTag sahibinin AirTag’in konumunun hangi cihazlara ping attığını veya bu cihazlara kimin sahip olduğunu asla göremediğini belirtiyor.

Mart ayının başlarında Apple, yayınladığı iOS 14.5 beta sürümünün “Bul” uygulamasında, ‌iPhone‌ veya AirTag gibi bilinmeyen bir izleme cihazının onları izlemek için kullanıldığını tespit ettiğinde kullanıcıları bilgilendirecek yeni bir güvenlik özelliğini tanıtmıştı. Özelliğin amacı, birinin kendine ait bir AirTag’i bir başkasının sırt çantasına koyabileceği ve onu takip etmek için kullanabileceği durumları önlemekti.

Böyle bir durumda, kullanıcılar “AirTag Sizinle Hareket Ederken Bulundu” şeklinde bir bildirim alacak ve ardından fiziksel olarak devre dışı bırakma olanağına sahip olacaklar. Bu güvenlik özelliği hakkında konuşan Drance, kullanıcıların güvenliklerinin risk altında olduğunu hissettiklerinde yerel kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri gerektiğini söyledi.

Drance, “Takip edilme riskiniz olduğu konusunda endişeleriniz varsa, kolluk kuvvetleriyle iletişime geçebilirsiniz” diyor.

AirTag’inizi ilk kurduğunuzda cihaz, adınız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz ve bunun gibi bazı ek bilgilerle birlikte bir Apple Kimliği ile eşleştirilir. Apple, gerekli durumlarda istenmesi halinde uygun izinler ve belirli bir süreçle birlikte emniyet teşkilatına bu bilgileri sağlayabilir.

AirTag, evcil hayvanları veya çocukları takip için kullanılabilir mi?

Apple, öğeleri takip etmenin akıllı ve yetenekli bir yolu olarak AirTag’i şimdiden pazarlamaya başladı. Bununla birlikte, AirTag’in çocukları ve evcil hayvanları izlemek için kullanılıp kullanılamayacağı konusunda da sorular ortaya çıktı. Apple’ın iPhone ürün pazarlama başkan yardımcısına bu soru yönetildiğinde, şirketin AirTag’i çocukları değil öğeleri izlemek için tasarladığını söylüyor. Yönetici, ebeveynlerin çocuklarının yerini bulmak için Aile Kurulumuyla birlikte bir Apple Watch kullanmasını öneriyor. Evcil hayvanların izlenmesi konusunda ise Drance, izlenmek istenen evcil hayvanın menzil içinde olması gerektiğini belirtti.

Drance’e küçük çocukları veya evcil hayvanları takip etmek için AirTags kullanmak isteyen ebeveynlerin ne yapması gerektiği sorulduğunda şirketin AirTag’i, insanları veya evcil hayvanları değil öğeleri izlemek için tasarladığını vurguladı. Ebeveynler küçük çocuklarını güvenli bir şekilde takip etmek isterse, Aile Kurulumu özelliğine sahip bir Apple Watch’un daha iyi bir seçim olabileceğini söyledi.

Bir evcil hayvana AirTag bağlama konusuna gelince, Drance, “İnsanlar bunu yaparsa, hareket eden evcil hayvanlarının ‌Bul ağındaki bir cihazın menziline girmesini sağlamalı, böylece konumu izleyebilirler” diyor.

Her iki yönetici de YouTuber Rene Ritchie ile AirTag hakkında uzun uzun konuştu ve görüşlerini paylaştı. AirTag, 23 Nisan Cuma günü 399TL‘ye veya dörtlü paket olarak 999TL‘ye ön siparişe açılacak. 30 Nisan’da da gönderimler başlayacak.