Apple’ın merakla beklenen yeni nesil takip cihazı Apple AirTag 2, önemli yeniliklerle teknoloji dünyasına tanıtıldı. Bu yeniliklerin başında ise çok daha isabetli ve geniş menzilli bir takip imkanı sunan Gelişmiş Tam Konum Bulma özelliği geliyor. Peki, bu yeni Apple AirTag 2‘nin sunduğu tüm avantajlardan yararlanmak için hangi iPhone modelleri gerekiyor?

Apple AirTag 2 ve Gelişmiş Tam Konum Bulma özelliği

Yeni Apple AirTag 2, sahip olduğu güncellenmiş Ultra Geniş Bant (Ultra Wideband) çipi sayesinde, ilk nesle göre çok daha üstün bir performans vaat ediyor. En dikkat çekici geliştirmelerden biri olan Gelişmiş Tam Konum Bulma özelliği, kayıp eşyalarınızı bulma deneyimini tamamen değiştiriyor. Bu teknoloji, önceki modele kıyasla %50’ye varan daha geniş bir menzil sunarak, eşyalarınızı daha uzaktan ve daha hassas bir şekilde bulmanıza olanak tanıyor.

Bu artırılmış menzil, özellikle büyük evlerde, ofislerde veya kalabalık alanlarda anahtar, cüzdan gibi kişisel eşyalarını kaybeden kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Ancak bu gelişmiş teknolojinin bir de gereksinimi var. Apple’ın resmi web sitesinde belirttiği üzere, bu özellikten tam anlamıyla faydalanabilmek için belirli uyumlu iPhone modelleri arasından birine sahip olmak gerekiyor. Bu durum, cihazlar arasındaki donanım farkından kaynaklanıyor.

Apple, iPhone 15 serisinden itibaren daha yeni ve yetenekli bir Ultra Geniş Bant çipi kullanmaya başladı. İşte Apple AirTag 2‘nin gelişmiş menzili de tam olarak bu yeni nesil çipe ihtiyaç duyuyor. Apple’ın konuya ilişkin resmi açıklaması ise şöyle:

Gelişmiş Tam Konum Bulma özelliği, iPhone Air veya iPhone 15 ve daha yeni modellerle (iPhone 16e hariç) eşleştirilmiş AirTag (2. nesil) ile çalışır.

Uyumlu iPhone Modelleri Tam Listesi

Apple’ın açıklaması ve mevcut ürün gamı doğrultusunda, Apple AirTag 2‘nin Gelişmiş Tam Konum Bulma özelliğini destekleyen iPhone modelleri şunlardır:

iPhone 17

iPhone 17 Pro ve Pro Max

iPhone Air

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro ve Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro ve Pro Max

Listede dikkat çeken bir diğer nokta ise “iPhone 16e” modelinin bu özelliğin dışında bırakılması. Dolayısıyla, bu modele sahip kullanıcılar yeni AirTag 2’nin artırılmış menzil avantajından yararlanamayacak.

Peki daha eski bir iPhone modeline sahipseniz ne olacak? Endişelenmenize gerek yok. iPhone 11 ve sonrası UWB çipine sahip bir model kullanıyorsanız, Apple AirTag 2 ile Tam Konum Bulma özelliğini kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak bu deneyim, ilk nesil AirTag’in sunduğu menzil ile sınırlı kalacak. Yani, yeni cihazın getirdiği %50’lik menzil artışını göremeyeceksiniz.

İlginizi Çekebilir: HyperOS 3 güncellemesi bu telefonları bozuyor! Kaçak Xiaomi kullananlar dikkat!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? AirTag 2’ye geçiş yapmayı ve bu özellik için iPhone’unuzu yükseltmeyi düşünür müsünüz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!