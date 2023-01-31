Apple ve Çin’in uzun süredir devam eden ortaklığı, ABD’li teknoloji devinin üretimi başka ülkelere kaydırmasıyla sona eriyor. Raporlar, Apple tedarikçisi Jabil’in Hindistan biriminin AirPods için bileşen üretmeye başladığını gün yüzüne çıkardı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Apple’ın Hindistan’daki Tedarikçisi Jabil, AirPods Parçaları Üretmeye Başladı

Apple geçtiğimiz yılın sonlarından itibaren Uzak Doğu Devindeki üretim merkezlerini başka ülkelere kaydırıyor. Şirket bunu iki büyük nedenden dolayı yapmayı tercih ediyor. Birincisi, tek bir üretim yerine güvenmenin zorluğu. Pandemi bize bunun yanlış bir hamle olduğunu gösterdi. İkinci neden ise Çin’deki karantina ve sonrasında yaşanan olayların olumsuz etkisi. Ülkedeki fabrikalarda yaşanan olayların ardından dev firma üretimi kaydırma sürecini hızlandırdı.

Apple, Hindistan’ın ana operasyon merkezi olduğu Asya’da üretime devam etmeyi planlıyor. Son raporlar, bir Apple tedarikçisi olan Jabil’in Hindistan’daki biriminde AirPods için bileşenler üretmeye başladığını gösteriyor. Söz konusu olay, özellikle AirPods’un pazar payı göz önüne alındığında, şirket ve Hindistan için önemli bir adım.

Apple’ın Hindistan İçin Planları Büyük

Şirket, Hindistan’da sadece kulaklık üretmeyi planlamıyor. Ülkede yakın zamanda iPhone, iPad ve Mac üretimine de başlandı. Apple, Hindistan’ın şu anda %5-7 olan üretimine %25 oranında bir katkı vermeyi hedefliyor. Cupertino merkezli marka, Hindistan hükümetinin yerel üretimi teşvik etmesine uygun olarak 2017’de iPhone montajına başladığından beri ülkeye büyük yatırımlar yapıyor.

İlginizi çekebilir: Apple Kendi Wi-Fi Çiplerini Geliştirmeyi Askıya Aldı

CNBC’ye göre Hindistan, Apple’ın iPad üretiminin bir kısmını Çin’den ülkeye getirmeyi de düşünüyor. Apple şu anda Hindistan’ın akıllı telefon pazarında yalnızca %5’lik bir pazar payına sahip olsa da, CEO Tim Cook daha önce Hindistan’ı gelecekte büyüme için potansiyel bir alan olarak kabul etmişti.