Apple, AirPods Max spor versiyonunu 2021 ortasında çıkaracak!

Apple ile ilgili sağlam bilgiler sızdırmasıyla bilinen @a_rumors1111 kullanıcı adlı Twitter hesabına göre, marka önümüzdeki yılın ortalarında AirPods Max’in spor versiyonunu piyasaya çıkaracak. Fiyatıyla adından oldukça söz ettiren AirPods Max’in yeni versiyonunun detayları haberimizin devamında.

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Bilgiyi sızdıran hesabın söylediğine göre, yeni AirPods Max yine kulak üstü bir tasarıma sahip olacak. Bu yeni kulaklığın materyalinin, orijinal AirPods Max’ten farklı olarak silikon olması bekleniyor. Biliyorsunuz ki şu an piyasada olan AirPods Max’in kafa bandında konfor sağlaması için özel bir örgü materyal kullanılıyor. Bu materyal değişikliğinin fiyatlandırmaya da yansıması mümkün.

Apple, fiyat konusundaki eleştirileri dikkate aldı

AirPods Max pazara ilk sürüldüğünde fiyatı nedeniyle çokça eleştiri almıştı. Aynı sınıftaki benzer kulaklıklarla kıyaslanmış; gerek fiyat, gerekse ses kalitesi anlamında, teknoloji severler tarafından olumsuz yorumlar yapılmıştı. Şu an ülkemizde 5.699 TL’ye satılan orijinal AirPods Max’in Amerika’daki fiyatı 550 Amerikan doları. Yeni çıkacak olan AirPods Max Sport’un fiyatının ise 400 Amerikan doları civarında olması bekleniyor. Güncel kur baz alındığında, yeni kulaklığın şu an için 4.200 TL civarında olacağını tahmin edebiliriz.

Materyal ve fiyatlandırmanın dışında, Twitter kullanıcısının söylediğine göre, yeni kulaklıkta ağırlık olarak da değişikliğe gidiliyor. Piyasadaki AirPods Max, 384 gram bir ağırlığa sahipken, yeni AirPods Max Sport’un 290 gram olması bekleniyor. Ağırlıktaki bu büyük farkın kulaklığın kulak üstündeki kısımlarının küçülmesinden kaynaklanacağı söyleniyor.

İşte Apple AirPods’un tarihçesi

AirPods kulaklıklar ilk olarak 2016 yılının sonunda, 1. jenerasyonuyla hayatımıza girmişti. Daha sonra ise 2019 yılının Mart ayında, kablosuz şarj özelliğine sahip kutusu da bulunan 2. nesil AirPods’la tanışmıştık. Yine 2019’un Ekim ayında AirPods Pro satışa çıkmıştı. AirPods ailesinin en yeni üyesi AirPods Max ise Aralık 2020’de çıktı.