Apple
Apple, AirPods Max spor versiyonunu 2021 ortasında çıkaracak!
Apple ile ilgili sağlam bilgiler sızdırmasıyla bilinen @a_rumors1111 kullanıcı adlı Twitter hesabına göre, marka önümüzdeki yılın ortalarında AirPods Max’in spor versiyonunu piyasaya çıkaracak. Fiyatıyla adından oldukça söz ettiren AirPods Max’in yeni versiyonunun detayları haberimizin devamında.
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Bilgiyi sızdıran hesabın söylediğine göre, yeni AirPods Max yine kulak üstü bir tasarıma sahip olacak. Bu yeni kulaklığın materyalinin, orijinal AirPods Max’ten farklı olarak silikon olması bekleniyor. Biliyorsunuz ki şu an piyasada olan AirPods Max’in kafa bandında konfor sağlaması için özel bir örgü materyal kullanılıyor. Bu materyal değişikliğinin fiyatlandırmaya da yansıması mümkün.
Apple, fiyat konusundaki eleştirileri dikkate aldı
AirPods Max pazara ilk sürüldüğünde fiyatı nedeniyle çokça eleştiri almıştı. Aynı sınıftaki benzer kulaklıklarla kıyaslanmış; gerek fiyat, gerekse ses kalitesi anlamında, teknoloji severler tarafından olumsuz yorumlar yapılmıştı. Şu an ülkemizde 5.699 TL’ye satılan orijinal AirPods Max’in Amerika’daki fiyatı 550 Amerikan doları. Yeni çıkacak olan AirPods Max Sport’un fiyatının ise 400 Amerikan doları civarında olması bekleniyor. Güncel kur baz alındığında, yeni kulaklığın şu an için 4.200 TL civarında olacağını tahmin edebiliriz.
Materyal ve fiyatlandırmanın dışında, Twitter kullanıcısının söylediğine göre, yeni kulaklıkta ağırlık olarak da değişikliğe gidiliyor. Piyasadaki AirPods Max, 384 gram bir ağırlığa sahipken, yeni AirPods Max Sport’un 290 gram olması bekleniyor. Ağırlıktaki bu büyük farkın kulaklığın kulak üstündeki kısımlarının küçülmesinden kaynaklanacağı söyleniyor.
İşte Apple AirPods’un tarihçesi
AirPods kulaklıklar ilk olarak 2016 yılının sonunda, 1. jenerasyonuyla hayatımıza girmişti. Daha sonra ise 2019 yılının Mart ayında, kablosuz şarj özelliğine sahip kutusu da bulunan 2. nesil AirPods’la tanışmıştık. Yine 2019’un Ekim ayında AirPods Pro satışa çıkmıştı. AirPods ailesinin en yeni üyesi AirPods Max ise Aralık 2020’de çıktı.
Aksesuar
iPhone 12 için en kullanışlı MagSafe aksesuarı piyasaya sürüldü!
Üçüncü parti aksesuar üreticilerinden biri olan Charge Fast markası, iPhone 12 için ilk MagSafe taşınabilir manyetik şarj cihazını piyasaya sürdü.
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MagSafe’in en kullanışlı hali!
Üçüncü taraf aksesuar üreticilerinin, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için yeni MagSafe aksesuarları oluşturması sabırsızlıkla bekleniyordu. Geçtiğimiz ay bununla ilgili, MagSafe pil paketi fikirlerinin ayrıntılarını içeren bir konsept de paylaşılmıştı. Şimdi ise gerçek ürünlerin hayata geçtiğini görmeye başlıyoruz.
Charge Fast’in MagSafe taşınabilir manyetik şarj cihazı, herhangi bir iPhone 12’ye kablosuz 15W , kablo ile bağlandığında ise 20W şarj etme imkanı sağlayacak bir ürün olarak tanıtıldı. Ürünün kendisi ise USB-C ile şarj oluyor.
Ürün, MagSafe özellikli Apple Deri Cüzdan’a çok benzer bir şekilde, iPhone 12’nin arkasına ve hatta iPhone 12 MagSafe özellikli kılıfın üstüne bile takılabiliyor. Piyasaya mavi,yeşil ve gri olmak üzere üç renkte sunulan cihaz tasarımı açıkça çelik bir bagaj çantasına benziyor ve oldukça kaygan görünüyor.
İlerleyen zamanda bunun gibi daha fazla MagSafe özellikli pil aksesuarının piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tabii bu özel pilin Apple onaylı olmadığını da unutmamak gerek. Yani ürünün uzun süreli kullanımı pil ömrünüzü etkileyebilir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, bu şu an için piyasada bulunabilen ilk MagSafe özellikli taşınabilir manyetik şarj cihazı. Ürün, Charge Fast’in web sitesinde 89,99 ABD doları fiyat etiketiyle satılıyor, ancak şu anda 54,99 ABD dolarından satışa sunulmuş durumda.
Apple
Apple Car için yeni söylentiler gündemde!
Apple’ın kendi çığır açan pil teknolojisini de içerecek olan Apple Car elektrikli otomobilini 2024 yılına kadar üretmeyi hedeflediğini bildiren bir rapor yayınlandı. Rapora göre araç, kendi “tek hücreli” pil tasarımıyla beraber gelişmiş LiDAR sensörlerine sahip olacak.
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Apple Car, LiDAR ve yeni bir batarya teknolojisi amaçlıyor
Bir başka kaynak ise Apple’ın arabasının farklı mesafeleri taramak için birden fazla LiDAR sensörüne sahip olabileceğini söyledi. Bu kaynak aynı zamanda bazı sensörlerin Apple’ın dahili olarak geliştirilmiş LiDAR birimlerinden türetilebileceğini de belirtti. Bilindiği gibi Apple’ın bu yıl piyasaya sürülen iPhone 12 Pro ve iPad Pro modellerinin her ikisi de LiDAR sensörlere sahip.
Raporu yayınlayan Reuters kaynağı daha önce Apple’ın potansiyel LiDAR tedarikçileriyle görüştüğünü ancak aynı zamanda kendi sensörünü oluşturmayı amaçladığını da bildirmişti.
Otomobilin bataryasına gelindiğinde ise Apple’ın, bataryadaki hücreleri tek tek toplayan ve batarya malzemelerini tutan modülleri ortadan kaldırarak, batarya paketinin içinde yer açan “tek hücreli” benzersiz bir tasarım kullanmayı planladığı rapor ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde oldukça kabataslak bir rapor, Apple’ın ilk Apple Car elektrikli binek aracını 2021 sonbaharında piyasaya süreceğini iddia etmişti. Ancak Reuters tarafından ortaya konulan zaman çerçevesi çok daha gerçekçi görünüyor. Apple “tek hücreli” bir tasarım araştırırken, şirket aynı zamanda kaynakları LFP adı verilen bir bataryaya veya lityum demir fosfata yoğunlaştırıyor.
Başka bir kaynak ise, şu anda adı açıklanmayan elektrikli otomobili “bir sonraki seviye” olarak adlandırdı ve özellikle lansmanı için ilk iPhone’un çıkışında yaşanan heyecan ile aynı etkiyi yaratacağını söyledi.
Apple
Apple, özel iPhone’ları göndermeye başladı!
Apple, ilk kez Temmuz ayında duyurduğu kod yürütme özellikleriyle donatılmış ve özel olarak yapılandırılmış iPhone’ları, sahiplerine göndermeye başladığını bildirdi.
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Apple Güvenlik Araştırma Cihazı Programı
Geçtiğimiz aylarda şirket, güvenlik araştırmalarını desteklemek için kod yürütme ve sınırlama politikaları ile donatılmış, özel olarak yapılandırılmış benzersiz iPhone’lar ürettiğini duyurmuştu. Bu telefonları kullanıcılara temin etmek için de Apple Güvenlik Araştırma Cihazı Programı’nın başlatıldığını bildirmişti.
Şirket, bugün itibariyle bu özel iPhone’ları alacak olan ilk araştırmacıları bilgilendirdi ve cihazların hemen gönderileceğini söyledi. Program şartlarına göre, araştırmacı katılımcılara ödünç verilen iPhone’ların bir yıllık kullanım süresi olacak, ancak daha sonra bu süre uzatılabilecek.
Güvenlik Araştırma Cihazı Programı’nın amacı, iOS’un güvenliğini daha da iyileştirmek ve bir üst seviyeye taşımak. Apple, güvenlik araştırmacılarının katkılarının, şirketin “tüketiciler için güvenliği artırma” hedefine ulaşmasına yardımcı olacağına inanıyor. Aynı zamanda şirket, bağımsız araştırmacılarla işbirliğine değer verdiğini ve Apple platformlarında yaptıkları çalışmaları takdir ettiğini söylüyor.
Bu iPhone’lar neden özel?
Apple’ın sağlayacağı bu iPhone’lar, bizim kullandığımız tüketici cihazlarına göre daha az sınırlandırılmış ve bu da araştırmacıların ciddi güvenlik açıklarını bulmalarını kolaylaştıracak. Gönderilecek cihazlar, iOS’un en son sürümüne ve modern donanıma sahip üretim telefonlarına olabildiğince yakın cihazlar olacak. Araştırmacıların araştırma yapmak için telefonları jailbreak yapmaları da gerekmeyecek, bu da platform güvenlik özelliklerini araştırmalarına ve işletim sistemini test etmek istedikleri araçları çalıştırabilmelerine olanak sağlayacak.
Program katılımcıları, işbirliği amacıyla kapsamlı belgelere ve Apple mühendislerinin de bulunduğu özel bir foruma erişim sağlayabiliyor. Güvenlik Araştırma Cihazı Programı, hata ödül programı ile birlikte çalışıyor, böylece güvenlik açıklarını tespit eden araştırmacılar 1,5 milyon dolara kadar ödeme alabilecek.
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