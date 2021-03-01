Apple, ABD’deki Mağazalarını Yeniden Açıyor

Apple, dünya üzerinde yaşanan pandemi sorunu sebebiyle 270 mağazasını kapatmıştı. Alınan önlemler ve sürecin pozitif yönde ilerlemesiyle kapatılan mağazalar yeniden kullanıma açılıyor. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 270 mağaza bugün itibariyle aktif hale geldi. Bazı istisnalar bu kararın içinde yer alsa da açılış kararı kesin.

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Apple mağazaları kullanıcılarla yeniden buluşuyor

Şirket, bir süre önce Amerika’da bulunan birçok mağazasını kapatmıştı. Bununla birlikte Mart 2020‘de mağazaların kapanmaya başlamasından bu yana, tüm konumların aktif hale gelmesi söz konusu. Bu karar mağazaların ilk kez faaliyete geçeceği anlamına geliyor. Şirket 14 Mart’ta mağazalarını kapatmaya başlamıştı. Alınan bu karardan sonra şirket, 27 Mart’ta mağazaları tekrar açma kararını aldı. Gelişen kötü şartlar nedeniyle bu karar uygulanamdı. Dünya geneline yayılan salgın devam ettiği için mağazalar dönüşümlü olarak açılıp kapanıyordu.

Yayılan virüs ve önlemler kapsamında, vaka sayılarına göre değişkenlik gösteren tedbirlerler vardı. Şirket, bazı lokasyonlarda, virüsün az olduğu, mağazaları açma kararı aldı. Fakat bu güne kadar tüm lokasyonlardaki mağazalar açılmamıştı. Houston ve Dallas‘taki mağazalar da dahil olmak üzere Teksas‘taki mağazalar, bölgeyi etkileyen kış fırtınalarından sonra yeniden açılan son mağazalardı.

Şirket bazı mağazalar için değişken bir sistem hazıladı. ABD’deki Apple Store‘ların çoğunda hala kısıtlamalar geçerli. Bazıları mağaza içi alışveriş randevuları sunarken, diğerleri yalnızca çevrimiçi siparişlerin hızlı teslim alınması ve Genius Desteği randevuları için ayarlandı. Bunun yanında şirket, hangi mağazaların çalıştığını kontrol etmek için yerel sağlık ve güvenlik yönergelerini kullanıyor. Bu nedenle, belirli bir durumda bir değişiklik olması halinde ileride ek kapanmaların olma ihtimali hala mevcut. Amerika Birleşik Devletleri dışında diğer ülkelerde de bu durum hala devam ediyor.

Kullanıcıların birçoğu bu durumdan rahatsız. Pandemi sürecinin ne kadar uzayacağı ya da ne zaman biteceği muallakta. Bu yüzden kullanıcılar oldukça tepkili. Pandemi sürecinin bittiğini ve çalışanların iş başına dönmesi gerektiğini savunan kullanıcılar da var. Fakat bazı kullanıcılar pandemi nedeniyle bu gibi mağazaların açılmamasından yana. Şirketin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.