Apple, A17 Bionic çip için güç verimliliğine daha fazla odaklanabilir. TSMC kısa süre önce 3nm çiplerin seri üretimine başladı ve Apple’ın en büyük siparişleri veren müşteri olacağı belirtiliyor. Bloomberg’e göre TSMC Yönetim Kurulu Başkanı Mark Liu, 3nm sürecinin 5nm sürecinden daha iyi performans sunarken yaklaşık yüzde 35 daha az güç gerektirdiği yorumunda bulundu.

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A17 çipinin TSMC’nin ikinci nesil 3nm sürecinde (N3E) üretileceği ve bu sürecin birinci nesil 3nm sürecinden daha iyi performans ve daha yüksek güç verimliliği sağlayacağı söyleniyor. Apple en yeni çipleri Pro modelleri için ayırdığından, tüketiciler iPhone 15 Pro modellerinde daha uzun bir pil ömrüne sahip olmayı dört gözle bekleyebilirler.

Apple’ın iPhone 14 Pro modellerinde bulunan A16 çipi 4nm süreci üzerine inşa edilmiştir. A15 çipe kıyasla yüzde 10’a kadar daha hızlı CPU performansı ve %50 daha fazla bellek bant genişliği sunuyor. Bir mühendislik hatasının Apple’ın A16’da yeni nesil bir GPU planlarını iptal etmesine yol açtığı bildiriliyor.

Kaynak: Bloomberg, MacRumours