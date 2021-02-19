Apple, 6G için çalışmalara şimdiden başladı!

Apple, aslında yeni teknolojileri ilk uygulayanlardan olmasıyla bilinen bir firma değil. Şirket, genelde yeni teknolojileri kendi kalite standartlarını yakalayıncaya kadar kullanıcılarla paylaşmıyor. Ancak, görünen o ki, 6G konusunda bu tavrının aksi yönünde hareket etmeyi planlıyor. Kaliforniya merkezli elektronik devi, 6G ağ teknolojileri için insan kaynağı çalışmalarına başladı…

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Apple, 6G Ar-Ge çalışmaları için mühendis arıyor!

Apple, 5G hücresel ağ bağlantısı yeteneğine sahip ilk iPhone olan 12. jenerasyon telefonlarını henüz geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürmüştü. Bu iPhone’ların çıkışının ardından henüz çok az zaman geçmiş olmasına rağmen, şirket 6G çalışmaları için mühendisler aramaya başladı bile. Amerikan teknoloji devinin bu adımı atmasındaki en önemli neden, 6G teknolojisinde bir lider olmak. Anlaşılan o ki, Apple bundan böyle diğer şirketlere bağımlı kalmak istemiyor.

Bildiğiniz üzere 12. jenerasyon iPhone’ların 5G modemleri Qualcomm tarafından üretiliyor. Ancak Apple yakın zamanda kendi hücresel bağlantı modemini geliştirdiğini duyurmuştu. Bunun üzerine mühendis arayışına giren Apple’ın yayımladığı iş ilanına göre, 6G mühendisleri, firmanın Kaliforniya’daki Silikon Vadisi ve San Diego ofislerinde çalışacaklar. Bu ofisler aynı zamanda Apple’ın kablosuz ağ gelişimi üzerinde çalıştığı ofisler.

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Peki 6G nedir?

6G, adından da anlaşılacağı üzere, 6. nesil kablosuz ağ bağlantısının adı. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, günümüzdeki kablosuz ağlar ihtiyaçları karşılayamamaya başlayacak. Tam da bu noktada imdadımıza 6G yetişecek. Ancak, bu teknolojinin yaygınlaşması ne kadar sürer, henüz belirsiz. Yapılan araştırmalara göre, 6G daha yüksek frekanslı bağlantılar sağlayacak, bu da gecikmelerin çok daha azalması demek. Hatta, tahminlere göre şimdilerde GigaHertz ile ifade ettiğimiz frekans değerleri yerine, TeraHertz’le ifade edilen değerlerden bahsedeğiz. Hız konusunda ise saniye başına 1 TeraByte gibi dudak uçuklatan değerlere ulaşılabileceği söyleniyor. Bu konuda çalışan ve hepimizin yakından tanıdığı diğer iki büyük firma ise Samsung ve Huawei. 6G ne zaman hayatımıza girer bilinmez ancak, bu tarz yeniliklerin heyecan yarattığı kesin.