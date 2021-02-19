Apple
Apple, 6G için çalışmalara şimdiden başladı!
Apple, aslında yeni teknolojileri ilk uygulayanlardan olmasıyla bilinen bir firma değil. Şirket, genelde yeni teknolojileri kendi kalite standartlarını yakalayıncaya kadar kullanıcılarla paylaşmıyor. Ancak, görünen o ki, 6G konusunda bu tavrının aksi yönünde hareket etmeyi planlıyor. Kaliforniya merkezli elektronik devi, 6G ağ teknolojileri için insan kaynağı çalışmalarına başladı…
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Apple, 6G Ar-Ge çalışmaları için mühendis arıyor!
Apple, 5G hücresel ağ bağlantısı yeteneğine sahip ilk iPhone olan 12. jenerasyon telefonlarını henüz geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürmüştü. Bu iPhone’ların çıkışının ardından henüz çok az zaman geçmiş olmasına rağmen, şirket 6G çalışmaları için mühendisler aramaya başladı bile. Amerikan teknoloji devinin bu adımı atmasındaki en önemli neden, 6G teknolojisinde bir lider olmak. Anlaşılan o ki, Apple bundan böyle diğer şirketlere bağımlı kalmak istemiyor.
Bildiğiniz üzere 12. jenerasyon iPhone’ların 5G modemleri Qualcomm tarafından üretiliyor. Ancak Apple yakın zamanda kendi hücresel bağlantı modemini geliştirdiğini duyurmuştu. Bunun üzerine mühendis arayışına giren Apple’ın yayımladığı iş ilanına göre, 6G mühendisleri, firmanın Kaliforniya’daki Silikon Vadisi ve San Diego ofislerinde çalışacaklar. Bu ofisler aynı zamanda Apple’ın kablosuz ağ gelişimi üzerinde çalıştığı ofisler.
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Peki 6G nedir?
6G, adından da anlaşılacağı üzere, 6. nesil kablosuz ağ bağlantısının adı. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, günümüzdeki kablosuz ağlar ihtiyaçları karşılayamamaya başlayacak. Tam da bu noktada imdadımıza 6G yetişecek. Ancak, bu teknolojinin yaygınlaşması ne kadar sürer, henüz belirsiz. Yapılan araştırmalara göre, 6G daha yüksek frekanslı bağlantılar sağlayacak, bu da gecikmelerin çok daha azalması demek. Hatta, tahminlere göre şimdilerde GigaHertz ile ifade ettiğimiz frekans değerleri yerine, TeraHertz’le ifade edilen değerlerden bahsedeğiz. Hız konusunda ise saniye başına 1 TeraByte gibi dudak uçuklatan değerlere ulaşılabileceği söyleniyor. Bu konuda çalışan ve hepimizin yakından tanıdığı diğer iki büyük firma ise Samsung ve Huawei. 6G ne zaman hayatımıza girer bilinmez ancak, bu tarz yeniliklerin heyecan yarattığı kesin.
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Aksesuar
Apple Watch Series 6 kalp yetmezliğini teşhis edecek!
The University Health Network bugün, kalp yetmezliğinin erken teşhisinde Apple Watch’un nasıl yardımcı olabileceğini bulmayı amaçlayan yeni bir çalışmanın başlatıldığını duyurdu.
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Apple Watch Series 6 sağlık için yeni özellikler peşinde
Kardiyolog Dr.Heather Ross, kalp yetmezliği olan hastalardan Apple Watch ile veri toplayacak. Sonrasında bu verileri kalp yetmezliği olan hastaların yaptırdığı testlerdeki verilerle karşılaştırmak için Apple ile çalışacak. Çalışma, Kanda Oksijen uygulaması dahil olmak üzere Apple Watch’taki sensörlerin erken uyarı sağlayıp sağlamayacağını belirleyecek. Aynı zamanda hastaların kendi evlerinde klinik temelli değerlendirmeler yapıp yapamayacağını gösterecek.
Sağlık kuruluşu, Kanda Oksijen uygulamasını destekleyen Apple Watch Series 6 ve bir iPhone kullanan her hastadan üç aylık aktif izleme çalışmasına katılmalarını isteyecek.
Apple’ın Sağlıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sumbul Desai konuyla ilgili açıklamalarda yaptı. Desai, kalp sağlığı çalışmalarının Apple Watch’un gelişiminde önemli bir rolü olduğunu söyledi.
Çalışmaya liderlik eden Dr. Ross, Apple Watch’tan alınan biyometrik verilerin “geleneksel tanılamalara kıyasla kondisyon, prognostik belirteçler ve erken uyarı sinyallerinin karşılaştırılabilir, hassas ve doğru ölçümlerini sağlayabileceğine” inandığını söyledi.
Apple Watch, geçmişte de kalp ile ilgili birçok araştırmanın konusu olmuştu. Bunların içinde Apple Watch’un atriyal fibrilasyonu belirlemek üzere Stanford Medicine ile yaptığı çalışma da var.
Çalışma, Apple Watch’un düzensiz kalp ritimlerini gerçekten algılayabildiğini gösterdi. Aynı zamanda Apple Watch’un anormal bir kalpritmi algılandığında kullanıcıları uyaran bir özelliği olduğunu belirledi. Astım, kalp yetmezliği, COVID-19’un erken teşhisine odaklanan Apple Watch ile ilgili diğer çalışmalar devam ediyor.
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Apple
MacOS Big Sur 11.3’e WebM video desteği eklendi!
Safari, macOS Big Sur 11.3 Beta 2‘de WebM video oynatma desteği sunmaya başladı. Bu da Apple’ın tarayıcısının yaklaşık 11 yılın ardından formatı nihayet destekleyeceğini gösteriyor.
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Mac için Safari, 11 yılın ardından WebM Video oynatmayı destekleyecek
On yıldan fazla bir sürenin ardından Apple sonunda macOS Big Sur 11.3‘teki Safari’ye Google’ın WebM video codec bileşeni için destek ekledi.
Google’ın video formatı WebM, 2010’dan beri mevcut ancak bilinmeyen nedenlerle, Apple şu anda yalnızca macOS Safari için destek ekliyor. WebM dosyaları, macOS 11.3 beta 2 yüklüyken yalnızca masaüstü Safari’de oynatılıyor. Yani henüz mobil Safari’de çalışmıyor.
8-Bit, WebM’nin günümüzde yaygın olarak kullanılmayan niş bir video codec bileşeni olduğunu biliniyor. Diğer tarayıcıların çoğu WebM’yi zaten destekliyordu. Apple destek ekleyen son tarayıcılar arasında yer alıyor.
iOS’taki tüm tarayıcıların, Apple’ın Safari web motorunu kullanması gerektiğinden WebM’yi desteklemiyor. Apple’ın iOS’a beta veya başka bir şekilde destek sağladığına dair henüz mevcut bir gösterge yok.
2010 yılında Steve Jobs, WebM’nin bir “karmaşa” olduğunu ve “kullanıma hazır olmadığını” ima etti. Apple’ın neden WebM’yi piyasaya sürüldükten 11 yıl sonra desteklemeye değer olarak gördüğü belli değil. Ancak kısmen Apple’ın H.264 kodekini resmi olarak desteklemesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
WebM desteği iOS’ta hala kullanılamıyor gibi görünüyor. Ancak bu gelişmeler ışığında, Apple’ın zamanı geldiğinde buna da destek eklemesi şaşırtıcı olmayacak.
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 serisi, 240 Hz destekli ekranlar ile gelebilir!
ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan yeni bir Apple patenti, yüksek yenileme hızına sahip ekranları içeriyor. Bu ekranlar, yüksek tazeleme hızı etkinleştirildiğinde yerel yenileme hızını iki, üç veya dört katına çıkarabiliyor.
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Yeni nesil iPhone 13 serisi, nasıl bir ekrana sahip olacak?
Şimdiye kadar tüm iPhone’ların 60 Hz ekran tazeleme hızları vardı. Apple, 2017’den beri iPad Pro modellerinde 120 Hz’e kadar ekran tazeleme hızı sunan ProMotion teknolojisine sahip paneller kullanmakta. Daha önce iPhone 12 serisi için görüntülenen içeriğe bağlı olarak 120 Hz’e çıkabilen ekranlardan bahsedilmekteydi. Şimdi ise bu özelliğin, iPhone 13 serisi ile geleceği konuşuluyor. Bu teknoloji günümüz için yeni değil. Fakat Apple, aldığı patente göre yenileme hızlarını 180 veya 240 Hz’e kadar çıkarmayı hedefliyor.
Söylentilere göre iPhone 13 serisi, pil ömrünü önemli ölçüde etkilemeyen bir ekran teknolojisi ile gelecek. Bu teknoloji, 120 Hz ekran tazeleme hızına rağmen uzun batarya ömrü sağlayacak. LTPO ekran teknolojisi olarak adlandırılan panel türü, artan güç tüketimi sorununu çözecek. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan sızıntı ise cihazın her zaman açık ekranı destekleyeceğini gösteriyor. Bu sayede kullanıcılar, tarih, saat, pil durumu ve daha fazlasına ekran kapalıyken ulaşabilecek. Şirket, geçmişte ekran özellikleri üzerinde çok fazla durmuyordu. Düşük batarya kapasitesi nedeniyle düşük çözünürlüklü ekranlar kullanılmaktaydı. Fakat şimdi, Apple da diğer firmalar gibi ekran üzerine yatırımlar yapıyor. Firma, geçtiğimiz iPhone 12 serisinde de net bir şekilde bu yatırımların karşılığını almaya başladı.
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Birol
19 Şubat 2021 at 10:30
Yakında uzaya mekik göndermeye kalkarsa şaşırmayalım.