Apple
MacOS Big Sur 11.3’e WebM video desteği eklendi!
Safari, macOS Big Sur 11.3 Beta 2‘de WebM video oynatma desteği sunmaya başladı. Bu da Apple’ın tarayıcısının yaklaşık 11 yılın ardından formatı nihayet destekleyeceğini gösteriyor.
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Mac için Safari, 11 yılın ardından WebM Video oynatmayı destekleyecek
On yıldan fazla bir sürenin ardından Apple sonunda macOS Big Sur 11.3‘teki Safari’ye Google’ın WebM video codec bileşeni için destek ekledi.
Google’ın video formatı WebM, 2010’dan beri mevcut ancak bilinmeyen nedenlerle, Apple şu anda yalnızca macOS Safari için destek ekliyor. WebM dosyaları, macOS 11.3 beta 2 yüklüyken yalnızca masaüstü Safari’de oynatılıyor. Yani henüz mobil Safari’de çalışmıyor.
8-Bit, WebM’nin günümüzde yaygın olarak kullanılmayan niş bir video codec bileşeni olduğunu biliniyor. Diğer tarayıcıların çoğu WebM’yi zaten destekliyordu. Apple destek ekleyen son tarayıcılar arasında yer alıyor.
iOS’taki tüm tarayıcıların, Apple’ın Safari web motorunu kullanması gerektiğinden WebM’yi desteklemiyor. Apple’ın iOS’a beta veya başka bir şekilde destek sağladığına dair henüz mevcut bir gösterge yok.
2010 yılında Steve Jobs, WebM’nin bir “karmaşa” olduğunu ve “kullanıma hazır olmadığını” ima etti. Apple’ın neden WebM’yi piyasaya sürüldükten 11 yıl sonra desteklemeye değer olarak gördüğü belli değil. Ancak kısmen Apple’ın H.264 kodekini resmi olarak desteklemesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
WebM desteği iOS’ta hala kullanılamıyor gibi görünüyor. Ancak bu gelişmeler ışığında, Apple’ın zamanı geldiğinde buna da destek eklemesi şaşırtıcı olmayacak.
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 serisi, 240 Hz destekli ekranlar ile gelebilir!
ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan yeni bir Apple patenti, yüksek yenileme hızına sahip ekranları içeriyor. Bu ekranlar, yüksek tazeleme hızı etkinleştirildiğinde yerel yenileme hızını iki, üç veya dört katına çıkarabiliyor.
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Yeni nesil iPhone 13 serisi, nasıl bir ekrana sahip olacak?
Şimdiye kadar tüm iPhone’ların 60 Hz ekran tazeleme hızları vardı. Apple, 2017’den beri iPad Pro modellerinde 120 Hz’e kadar ekran tazeleme hızı sunan ProMotion teknolojisine sahip paneller kullanmakta. Daha önce iPhone 12 serisi için görüntülenen içeriğe bağlı olarak 120 Hz’e çıkabilen ekranlardan bahsedilmekteydi. Şimdi ise bu özelliğin, iPhone 13 serisi ile geleceği konuşuluyor. Bu teknoloji günümüz için yeni değil. Fakat Apple, aldığı patente göre yenileme hızlarını 180 veya 240 Hz’e kadar çıkarmayı hedefliyor.
Söylentilere göre iPhone 13 serisi, pil ömrünü önemli ölçüde etkilemeyen bir ekran teknolojisi ile gelecek. Bu teknoloji, 120 Hz ekran tazeleme hızına rağmen uzun batarya ömrü sağlayacak. LTPO ekran teknolojisi olarak adlandırılan panel türü, artan güç tüketimi sorununu çözecek. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan sızıntı ise cihazın her zaman açık ekranı destekleyeceğini gösteriyor. Bu sayede kullanıcılar, tarih, saat, pil durumu ve daha fazlasına ekran kapalıyken ulaşabilecek. Şirket, geçmişte ekran özellikleri üzerinde çok fazla durmuyordu. Düşük batarya kapasitesi nedeniyle düşük çözünürlüklü ekranlar kullanılmaktaydı. Fakat şimdi, Apple da diğer firmalar gibi ekran üzerine yatırımlar yapıyor. Firma, geçtiğimiz iPhone 12 serisinde de net bir şekilde bu yatırımların karşılığını almaya başladı.
Akıllı Telefonlar
Apple, katlanabilen iPhone için LG’den yardım alıyor
Apple’ın uzun süredir katlanabilen iPhone üzerinde çalıştığı biliyoruz. Bugün ortaya çıkan ve DigiTimes’ta yer alan bir habere göre şirket, bu iPhone’un ekran panelini geliştirmek için LG Display ile işbirliği yapıyor.
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Apple, katlanabilen iPhone için LG ile işbirliği yapıyor
DigiTimes bugün, endüstri kaynaklarına atıfta bulunan yeni bir haber paylaştı. Haberde, LG Display’in katlanabilen iPhone için OLED ekran panelinin geliştirilmesinde Apple’a yardımcı olduğunu iddia etti. Bununla birlikte, LG Display’in paneli geliştirdikten sonra seri üretim için Apple’a tedarik edip etmeyeceği belirtilmedi.
Söylentilere göre Apple, katlanabilen OLED ekran için tedarik tercihini Samsung’dan yana kullanmak istiyor. Şirketin geçen yıl Apple’a test için çok sayıda katlanabilen ekran numunesi sağladığı da bilinmekteydi. Bu nedenle LG ile işbirliğinin nasıl olacağı tam olarak belli değil. Apple bugüne kadar iPhone için hem LG hem de Samsung OLED ekranlarını tercih etmişti. Bu sebeple, uzun süredir söylentilere konu olan katlanabilen iPhone ekranının her iki tedarikçi tarafından da sağlanması mümkün gözüküyor.
Dün, Apple’ın 2023’te Apple Pencil desteğine sahip katlanabilen iPhone’u piyasaya sürmeyi planladığı konuşulmaktaydı. Bahsi geçen katlanabilen iPhone’un 7 inç OLED ekrana sahip olması muhtemel gözüküyor.
Apple 2016’dan beri katlanabilen cihazları araştırıyor, ancak katlanabilen bir iPhone ile ilgili söylentiler son zamanlarda gözle görülür biçimde arttı. Bu da bize cihazın geliştirme sürecinin perde arkasında ivme kazandığını gösteriyor.
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Apple
Apple M1 Mac’ler, yazılım korsanlarının hedefinde!
Bağımsız güvenlik araştırmacısı olan Patrick Wardle bugün, Apple Silicon tabanlı M1 Mac’lere özgü ilk kötü amaçlı yazılımı keşfetti.
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Apple M1, kötü amaçlı kişilerin hedefinde!
Eski NSA araştırmacısı Patrick Wardle, yakın zamanda Apple’ı M1 işlemcisinin güvenliğinden ötürü övmüştü. Ancak şimdi korsanların bunun için bile kötü amaçlı yazılımları yeniden derlediğine dair kanıtlar keşfetti.
Wardle, uzun süredir gündemde olan Pirrit virüsünün M1 sürümü olan GoSearch22.app’in varlığını keşfetti. Bu sürümün, reklamları göstermeyi ve kullanıcının tarayıcısından veri toplamayı amaçladığı anlaşılıyor.
Blog gönderisinde, kötü niyetli kişilerin M1 mimarili uygulamalar için kötü amaçlı yazılım ürettiğinin doğrulandığını belirtiyor. Böylece kodlarının M1 çipli sistemlerde çalışacağını söylüyor. Kötü amaçlı GoSearch22 uygulaması, bu tür M1 uyumlu kodların ilk örneklerinden bir tanesi.
Bu tür uygulamaların oluşturulmasına iki ana nedenden dolayı dikkat etmek gerekiyor. İlki, bu kötü niyetli kodun Cupertino’dan gelen hem donanım hem de yazılım değişikliklerine doğrudan yanıt olarak gelişmeye devam etmesi. İkincisi ve daha endişe verici olanıysa, analiz araçlarının veya anti-virüs motorlarının bunu tespit etmekte zorlanması.
Aynı zamanda Wardle, Pirrit virüsünün Intel sürümlerini tespit edebilecek bir dizi mevcut anti-virüs sisteminin Apple Silicon M1 sürümünü tanımlayamadığını söyledi.
Şu an için Apple cephesinden bir açıklama gelmedi. Ancak şirket, uygulamanın çalıştırılamaması için geliştiricinin sertifikasını iptal etti.
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