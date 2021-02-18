MacOS Big Sur 11.3’e WebM video desteği eklendi!

Safari, macOS Big Sur 11.3 Beta 2‘de WebM video oynatma desteği sunmaya başladı. Bu da Apple’ın tarayıcısının yaklaşık 11 yılın ardından formatı nihayet destekleyeceğini gösteriyor.

İlgili haber: Apple M1 Mac’ler, yazılım korsanlarının hedefinde!

reklam

Mac için Safari, 11 yılın ardından WebM Video oynatmayı destekleyecek

On yıldan fazla bir sürenin ardından Apple sonunda macOS Big Sur 11.3‘teki Safari’ye Google’ın WebM video codec bileşeni için destek ekledi.

Google’ın video formatı WebM, 2010’dan beri mevcut ancak bilinmeyen nedenlerle, Apple şu anda yalnızca macOS Safari için destek ekliyor. WebM dosyaları, macOS 11.3 beta 2 yüklüyken yalnızca masaüstü Safari’de oynatılıyor. Yani henüz mobil Safari’de çalışmıyor.

8-Bit, WebM’nin günümüzde yaygın olarak kullanılmayan niş bir video codec bileşeni olduğunu biliniyor. Diğer tarayıcıların çoğu WebM’yi zaten destekliyordu. Apple destek ekleyen son tarayıcılar arasında yer alıyor.

iOS’taki tüm tarayıcıların, Apple’ın Safari web motorunu kullanması gerektiğinden WebM’yi desteklemiyor. Apple’ın iOS’a beta veya başka bir şekilde destek sağladığına dair henüz mevcut bir gösterge yok.

2010 yılında Steve Jobs, WebM’nin bir “karmaşa” olduğunu ve “kullanıma hazır olmadığını” ima etti. Apple’ın neden WebM’yi piyasaya sürüldükten 11 yıl sonra desteklemeye değer olarak gördüğü belli değil. Ancak kısmen Apple’ın H.264 kodekini resmi olarak desteklemesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

WebM desteği iOS’ta hala kullanılamıyor gibi görünüyor. Ancak bu gelişmeler ışığında, Apple’ın zamanı geldiğinde buna da destek eklemesi şaşırtıcı olmayacak.