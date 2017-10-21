Apple, İlk Olarak 3 Milyon Adet iPhone X Satışa Çıkaracak

Apple’ın bu sene merakla beklenen iPhone X modelinin satışa çıkmasından bir haftadan az bir süre kaldı ve stok durumu hala büyük bir soru işareti.

Apple, 27 Ekim tarihinde ön siparişleri almaya başlayacak. Telefon sahiplerine 3 Kasım tarihinden itibaren gönderilmeye başlanacak. Ancak görünen o ki stok probleminden dolayı ilk olarak az sayıdaki şanslı kişiler iPhone X sahibi olabilecek.

Son yapılan araştırmalara göre iPhone X’e 50 milyon civarında bir talep bekleniyor ancak ön siparişe 2 ya da 3 milyon civarında cihazın çıkması bekleniyor. telefonun anten sistemi ve geniş açılı arka kamera için kullanılan eğilebilir baskılı devre kartı, OLED ekran ve ön tarafta yer alan TrueDepth kamera da yaşanan üretim sıkıntı telefonun sınırlı sayıda stokta olmasının nedenleri arasında yer alıyor. Bu yüzden toplam iPhone X satışının ise 30-35 milyon arasında olması bekleniyor.