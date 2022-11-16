Bloomberg’in haberine göre Apple, ABD’deki bir fabrikada üretilen çipleri satın almaya karar verdi. Bu fabrika halen yapım aşamasında ancak 2024 yılına kadar hazır olması beklenmektedir. Ayrıca şirket Avrupa’daki fabrikalara da baktığı söyleniyor. Şu anda Apple’ın çipleri Tayvan’dan geliyor.

Bloomberg, CEO Tim Cook’un bazı çalışanlara şirketin ABD’de, Arizona eyaletindeki bir fabrikada üretilen çipleri satın almaya başlamaya karar verdiğini söylediğini yazdı. Hangi fabrikanın söz konusu olduğuna dair bir açıklama yapılmadı, ancak büyük olasılıkla TSMC’nin Mayıs 2020’de duyurduğu fabrikadır.

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Cook, ABD çiplerinin yanı sıra Avrupa’da üretilen çipleri de kullanacağından emin olduğunu söyledi. Ancak bu planlar henüz tam olarak netleşmiş değil. Geçtiğimiz yıl TSMC’nin Almanya’da bir çip fabrikası kurmayı düşündüğü açıklanmıştı; muhtemelen Cook bu planlara atıfta bulunuyordu.

Apple’ın işlemcileri artık Tayvan’daki TSMC tarafından üretiliyor ve Cook bunun stratejik açıdan çok uygun olmadığını söylüyor. ABD ve Avrupa, çip üreticilerini ABD ve Avrupa’da fabrika kurmaya ikna etmek için bu yıl milyarlarca dolarlık sübvansiyon yarattı. Artık bu tür fabrikalar çoğunlukla Asya’da bulunuyor.