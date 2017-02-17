Apple 2017 Yılının En Çok Sevilen Şirketi Olmayı Başardı

Apple, Fortune’ın her yıl düzenli olarak yayınladığı En Çok Sevilen Şirketler Listesi’nde bu yıl da birinci sırayı almayı başardı.

Bu yıl yayınlanan listede yine birinci olan Apple tam on senedir arka arkaya ençok sevilen şirket olmayı başarıyor. Fortune bu listeyi 3800 şirket yöneticisi, analizci, müdür ve sektör uzmanlarından aldıkları istatistiklerle oluşturuyor.

Uzun yıllardır birinci sırayı kimseye kaptırmayan şirketin ardından ikinci sırada Amazon.com ve üçüncü sırada ise Starbucks geliyor. İlk beşte olan diğer iki şirket ise Berkshire Hathaway ve Disney. Alphabet geçen yıl en çok sevilen ikinci şirket olmayı başarmıştı ancak bu yıl altıncı sıraya geriledi. Bilgisayar sektöründeki en önemli isimlerden biri olan Microsoft, sosyal medya devi Facebook ile dokuzuncu sırayı paylaştı.

Fortune bu listeyi hazırlarken başvurduğu kişilerden bazı özellikleri değerlendirmelerini istiyor. Bu özellikler arasında yenilikçilik, çalışan yöentimi, sosyal sorumluluk ve ürün ile servislerin kalitesi yer alıyor. Fortune Amerika’nın 1000 ve dünyanın 500 büyük şirketini değerlendiriyor. Bu büyük şirketlerden biri olmak için gelirin yıllık 10 milyar dolardan fazla olması gerekiyor.