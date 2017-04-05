Apple son zamanlarda Mac Pro kullanıcılarını boşlamış gibi duruyordu ancak yeni yapılan donanım açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

Apple, 2013’te çıkardığı Mac Pro modeline bazı donanım güncellemeleri getirdi ve tamamen yeni bir Mac Pro modeli hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Ayrıca Mac Pro’nun fiyatı da düştü.

Bugünden itibaren 6 çekirdekli Intel Xenon işlemcili ve çift FirePro D500 GPU’lu model artık 13.999 TL’den satılıyor. Daha önce bu fiyata 4 çekirdekli model almak mükmündü. 8 çekirdekli ve çift FirePro 700 GPU’ya sahip model ise 18.999 TL’den satılıyor.

Şirket neredeyse Mac Pro çıktığından bu yana bir güncelleme yapmıyordu. Bu yüzden dolayı kullanıcılarından özür diledi. Bu bilgisayarda güncelleme yapılamamasının sebebi ise soğtucu bloğunun üçgen şeklinde olması. Köşeli tasarımdan dolayı bilgisayara çok büyük bir güncelleme yapılamıyordu.

Şirket ayrıca ufak bir basın görüşmesi de gerçekleştirdi ve bu görüşmede yeni Mac Pro modelini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre yeni Mac Pro çok daha modüler olacak ve önümüzdeki yıl yeni bir Pro ekran ile piyasaya çıkacak.