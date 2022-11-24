Samsung, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi. Çoğumuz Samsung’u akıllı telefonlarla tanısak da şirket aslında pek çok farklı departmandan oluşuyor. Bu departmanlardan biri de panel teknolojilerini geliştirmekten ve üretmekten sorumlu olan Samsung Display. Güney Koreli teknoloji devi, hem kendisi hem de Apple dahil birçok rakibi için bu marka altında ekranlar üretiyor. Görünüşe göre şirket işinde o kadar başarılı ki satılan her 10 iPhone’dan 7’sinin ekranını kendisi üretmiş.

Apple, iPhone’larda kullandığı OLED ekranlar için çeşitli tedarikçilerle çalışıyor. Bunlardan en önemlileri BOE, LG Display ve Samsung Display. Son raporlara göre Samsung, bu yıl Apple iPhone 14 OLED arzına hakim durumda. Apple’ın iPhone 14 için 120 milyondan fazla OLED panel kullanması bekleniyor. Bu panellerin neredeyse %70’i en büyük rakibi tarafından üretilecek.

Şirket, bu toplam 120 milyondan 80 milyon adetin ortasını göndermeyi bekliyor. En yakın rakibi olan LG Display’in 20 milyon civarı satması beklenirken, BOE’nin 6 milyon adede kadar sevk etmesi bekleniyor. Samsung Display, dört modelin tümü için OLED paneller sağlıyor. LG Display ise normal 6,1 inçlik model için LTPS ve 6,7 inçlik Pro Max modeli için LTPO sağlıyor. BOE, yalnızca 6.1 inçlik normal iPhone için LTPS sağlıyor.

OLED ekranlar, iPhone’larda kullanılan en pahalı parçalar arasında yer alıyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında Apple’ın sattığı her iPhone’dan Samsung’a para kazandırdığı sonucuna varılıyor. Ancak bu, ABD’li şirketin premium akıllı telefon pazarında tüm rakiplerini geride bıraktığı gerçeğini değiştirmiyor.