Cupertinolu teknoloji devi Apple, Aralık ayında App Store’un fiyatlandırma sisteminde, vitrinleri yönetmek için ek fiyat noktaları ve yeni araçlar sunan büyük bir yükseltmeyi duyurmuştu. Şimdi bunlar, ücretli uygulamalardan tek seferlik satın alımlara kadar her tür uygulama ve uygulama içi satın alma için mevcut olacak. App Store fiyat politikası artık daha da esneyecek diyebiliriz.

Apple, App Store fiyatlandırma yükseltmelerini tüm satın alma türlerini kapsayacak şekilde genişleterek, daha önce mevcut olan seçeneklerin yaklaşık 10 katı kadar daha esnek fiyat noktaları, daha uygun maliyetler için gelişmiş küresel fiyatlandırma ve taban fiyatları ve stok durumunu vitrine göre belirleme yeteneği sağlıyor.

Esnek fiyat noktaları: Kademeli olarak 50 dolara kadar artan 900 fiyat noktasından birini seçin. 0,10 Dolar ile 10 Dolar ve 0,50 Dolar ile 50 dolar arasında bir dizi ödeme seçeneği sunar.

Gelişmiş küresel fiyatlandırma: Her bölge veya ülkedeki en yaygın sözleşmeleri izleyen fiyatlar sunun.

Taban fiyat seçenekleri: Ücretli uygulamalar ve bir defalık uygulama içi satın almalar için 174 vitrin ve 43 para birimi için fiyat belirleyin.

Bölgesel kullanılabilirlik: Uygulama içi satın almaların kullanılabilirliğini vitrine göre tanımlayın.

Mayıs ayında geliştirilmiş küresel fiyatlandırma güncellemeleri

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Apple’ın küresel eşitleme araçları, uluslararası pazarlardaki fiyatları kolayca yönetmenizi sağlar. 9 Mayıs 2023’te, mevcut uygulamaların ve uygulama içi satın almaların fiyatları, herkese açık döviz kuru bilgileri ve her ülke veya bölgedeki en yaygın kurallar kullanılarak geliştirilmiş küresel fiyatlandırmadan yararlanacak şekilde güncellenecektir.

Bu fiyatları App Store Connect veya API kullanarak güncelleyebilir veya Apple’ın mevcut fiyatınızı temel alarak sizin için güncellemesine izin verebilirsiniz. Farklı bir fiyatın kullanılmasını istiyorsanız, temel ülke veya bölgeyi güncelleyebilir veya seçtiğiniz vitrinlerdeki fiyatları manuel olarak yönetebilirsiniz.