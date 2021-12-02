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Akıllı Telefonlar

Apple, 2021’de En Çok İndirilen Uygulamalar Listesini Açıkladı

App Store

Apple, bugün iPhone, iPad, Mac, Apple TV ve Apple Watch‘ta en çok indirilen uygulamaların beklenen listesini açıkladı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, 2021‘de Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en popüler ücretsiz iPhone uygulaması TikTok iken, Procreate en popüler ücretli uygulama oldu. iPhone’daki ücretsiz oyunlara gelince, Among Us üst sırayı garantilerken, Minecraft ücretli oyunlar alanında zirveye hakim oldu.

App Store Ödülü Kazananlar

Cupertino merkezli teknoloji devi (Apple), çocuk uygulama yapımcısı olan Toca Boca’nın Toca Life World adlı uygulamasının “Yılın iPhone Uygulaması” ve Riot Games’in League of Legends: Wild Rift adlı oyununun “Yılın iPhone Oyunu” ilan edilmesiyle App Store Ödülü‘nü kazananları da açıkladı.

Gördüğünüz üzere, ödül kazanan uygulamalar nispeten yeni gelen uygulamalar olduklarından ve Apple’ın teknolojilerinden yenilikçi şekillerde yararlandıklarından dolayı Apple tarafından ödüllendirilmekteler. Ayrıca Toca Boca, bu yıl 40’ın üzerinde çocuk uygulaması yayınlayarak 10’cu yıl dönümünü kutladı. Bunun için Apple, uygulama üreticisi hakkında “çocuklar için oyun ve kendini ifade etme sanatını ustaca yinelemiş” ifadelerini kullanarak takdir etti.

2021, App Store İçin Kolay Geçmedi

Geçtiğimiz yıl, düzenleyici inceleme ve komisyon tabanlı iş modeliyle ilgili çeşitli davaların artması nedeniyle Apple App Store için oldukça zor geçti. Örneğin, Epic Games davası hala devam ediyor. Bu davaların sonucu olarak, Apple, bazı durumlarda komisyonu azaltmak ve hatta politikalarını yeniden düzenlemek zorunda kaldı. Ancak buna rağmen, özellikle, Android ile karşılaştırıldığında, uygulamaların genel kalitesi hâlâ yüksek kalmaya devam ediyor.

Lafı çok uzatmadan ABD’de en çok indirilen Apple uygulamalarının listesine birlikte göz atalım:

En İyi Ücretsiz iPhone Uygulamaları

  1. TikTok
  2. YouTube: Watch, Listen, Stream
  3. Instagram
  4. Snapchat
  5. Facebook
  6. Messenger
  7. Google Maps
  8. Gmail – Email by Google
  9. ZOOM Cloud Meetings
  10. Amazon Shopping

En İyi Ücretli iPhone Uygulamaları

  1. Procreate Pocket
  2. HotSchedules
  3. The Wonder Weeks
  4. TouchRetouch
  5. Facetune
  6. Shadowrocket
  7. 75 Hard
  8. Dark Sky Weather
  9. Autosleep Track Sleep on Watch
  10. SkyView®

En İyi Ücretsiz iPhone oyunları

  1. Among Us!
  2. Roblox
  3. Project Makeover
  4. Call of Duty®: Mobile
  5. Subway Surfers
  6. High Heels!
  7. Magic Tiles 3: Piano Game
  8. Water Sort Puzzle
  9. Shortcut Run
  10. Bridge Race

En İyi Ücretsiz iPad Uygulamaları

  1. YouTube: Watch, Listen, Stream
  2. ZOOM Cloud Meetings
  3. Disney+
  4. Netflix
  5. TikTok
  6. Google Chrome
  7. HBO Max: Stream TV & Movies
  8. Hulu: Watch TV series & movies
  9. Amazon Prime Video
  10. Gmail — Email by Google

En iyi Ücretli iPad Uygulamaları

  1. Procreate
  2. GoodNotes 5
  3. Notability
  4. Duet Display
  5. Toca Kitchen 2
  6. Toca Life: Hospital
  7. LumaFusion
  8. Shadowrocket
  9. Affinity Designer
  10. Toca Life: Vacation

En İyi Ücretsiz iPad Oyunları

  1. Among Us!
  2. Roblox
  3. Project Makeover
  4. Phone Case DIY
  5. Subway Surfers
  6. Hair Challenge
  7. Magic Tiles 3: Piano Game
  8. Tiles Hop – EDM Rush
  9. Blob Runner 3D
  10. Bridge Race

En İyi Ücretli iPad Oyunları

  1. Minecraft
  2. Bloons TD 6
  3. Geometry Dash
  4. Monopoly
  5. Five Nights at Freddy’s
  6. Stardew Valley
  7. Plague Inc.
  8. Human: Fall Flat
  9. Ultimate Custom Night
  10. Grand Theft Auto: San Andreas

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Soltan Nazarov

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