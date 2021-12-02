Apple, bugün iPhone, iPad, Mac, Apple TV ve Apple Watch‘ta en çok indirilen uygulamaların beklenen listesini açıkladı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, 2021‘de Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en popüler ücretsiz iPhone uygulaması TikTok iken, Procreate en popüler ücretli uygulama oldu. iPhone’daki ücretsiz oyunlara gelince, Among Us üst sırayı garantilerken, Minecraft ücretli oyunlar alanında zirveye hakim oldu.

App Store Ödülü Kazananlar

Cupertino merkezli teknoloji devi (Apple), çocuk uygulama yapımcısı olan Toca Boca’nın Toca Life World adlı uygulamasının “Yılın iPhone Uygulaması” ve Riot Games’in League of Legends: Wild Rift adlı oyununun “Yılın iPhone Oyunu” ilan edilmesiyle App Store Ödülü‘nü kazananları da açıkladı.

Gördüğünüz üzere, ödül kazanan uygulamalar nispeten yeni gelen uygulamalar olduklarından ve Apple’ın teknolojilerinden yenilikçi şekillerde yararlandıklarından dolayı Apple tarafından ödüllendirilmekteler. Ayrıca Toca Boca, bu yıl 40’ın üzerinde çocuk uygulaması yayınlayarak 10’cu yıl dönümünü kutladı. Bunun için Apple, uygulama üreticisi hakkında “çocuklar için oyun ve kendini ifade etme sanatını ustaca yinelemiş” ifadelerini kullanarak takdir etti.

2021, App Store İçin Kolay Geçmedi

Geçtiğimiz yıl, düzenleyici inceleme ve komisyon tabanlı iş modeliyle ilgili çeşitli davaların artması nedeniyle Apple App Store için oldukça zor geçti. Örneğin, Epic Games davası hala devam ediyor. Bu davaların sonucu olarak, Apple, bazı durumlarda komisyonu azaltmak ve hatta politikalarını yeniden düzenlemek zorunda kaldı. Ancak buna rağmen, özellikle, Android ile karşılaştırıldığında, uygulamaların genel kalitesi hâlâ yüksek kalmaya devam ediyor.

Lafı çok uzatmadan ABD’de en çok indirilen Apple uygulamalarının listesine birlikte göz atalım:

En İyi Ücretsiz iPhone Uygulamaları

TikTok YouTube: Watch, Listen, Stream Instagram Snapchat Facebook Messenger Google Maps Gmail – Email by Google ZOOM Cloud Meetings Amazon Shopping

En İyi Ücretli iPhone Uygulamaları

Procreate Pocket HotSchedules The Wonder Weeks TouchRetouch Facetune Shadowrocket 75 Hard Dark Sky Weather Autosleep Track Sleep on Watch SkyView®

En İyi Ücretsiz iPhone oyunları

Among Us! Roblox Project Makeover Call of Duty®: Mobile Subway Surfers High Heels! Magic Tiles 3: Piano Game Water Sort Puzzle Shortcut Run Bridge Race

En İyi Ücretsiz iPad Uygulamaları

YouTube: Watch, Listen, Stream ZOOM Cloud Meetings Disney+ Netflix TikTok Google Chrome HBO Max: Stream TV & Movies Hulu: Watch TV series & movies Amazon Prime Video Gmail — Email by Google

En iyi Ücretli iPad Uygulamaları

Procreate GoodNotes 5 Notability Duet Display Toca Kitchen 2 Toca Life: Hospital LumaFusion Shadowrocket Affinity Designer Toca Life: Vacation

En İyi Ücretsiz iPad Oyunları

Among Us! Roblox Project Makeover Phone Case DIY Subway Surfers Hair Challenge Magic Tiles 3: Piano Game Tiles Hop – EDM Rush Blob Runner 3D Bridge Race

En İyi Ücretli iPad Oyunları