Titanfall serisini yapan Raspawn Entertainment tarafından geliştirilen ve EA dağıtımındaki ücretsiz Battle Royale oyunu Apex Legends oynuyoruz!

Ücretsiz Battle Royale oyunu Apex Legends oynuyoruz!

Titanfall 3’ü beklerken serinin yeni oyununun gelmeyeceğini açıklayan ve bizleri bir sürpriz ile karşılayan EA, tamamen ücretsiz Battle Royale oyunu Apex Legends ile karşıladı.

Son dönemlerde oldukça konuşulan ve ücretsiz olması sebebiyle kısa sürede milyonlarca indirilen Apex Legends’a kısa bir ilk bakış yaparak oyun hakkında bildiklerimizi sizlere aktarıyoruz.

Aydoğan’ın süper oyunu (!) eşliğinde izleyebileceğiniz videomuzda Apex Legends nedir? Nasıl oynanır ve PUBG ile Fortnite’tan farkları neler bu videoda görebilirsiniz.

İyi seyirler..

Apex Legends Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-6300 / AMD FX-4350

RAM: 6 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7700

HDD: 30 GB

Apex Legends Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel i5 3570K

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290

HDD: 30 GB