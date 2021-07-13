ApeSwap – Neden $BANANA Yatırımı Yaptık?

https://apeswap.finance/ adresinden ulaşılan ApeSwap aslında bir PancakeSwap (PCS) fork’u. Yani PCS sistemi kopyalanarak oluşturulmuş bir DeFi projesi. Bu projenin resmi para birimi ise BANANA. Bu da demektir ki PCS için CAKE, Binance için BNB veya ViperSwap için VIPER ne demekse ApeSwap için BANANA aynı şey. Her ne kadar birçok yatımcı platformun resmi para birimini TAPE zannetse de, TAPE aslında Ape ekosistemi içinde geliştirilen projelerden sadece biri.

Benim “maymunlar cehennemi” olarak isimlendirdiğim bu oluşumun resmi akçesine MUZ ($BANANA) ismi verilmesi bir yandan çok matrak, diğer yandansa çok anlamlı😉

ApeSwap platformunun ilk Medium makalesinin yayın tarihi 14 Şubat 2021. Bu da demek oluyor ki henüz daha çok yeni bir projeden bahsediyoruz.

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Peki ApeSwap ne yapar?

Bir PancakeSwap fork’u olduğu için oradaki her şeyin ApeSwap’ta da yapılabildiğini düşünebiliriz. Şu an hem bir alım – satım platformu, hem stake tapılan bir alan, hem kripto para dünyasına yeni giriş yapacak olan token’ların IFO’larının (halka arz diyebiliriz) düzenlendiği bir merkez olarak düşünebiliriz.

En başından beri ApeSwap’tan haberdar olmama rağmen platforma yatırım yapma kararını Polygon ağı ile BSC ağı arasında ApeSwap’ın resmi para birimi $BANANA ile geçiş sağlanabildiğini öğrendiğimde aldım.

$BANANA henüz büyük borsaların herhangi birinde listelenmemiş. Bu arada yöneticileri Binance başvurusunun yapıldığını ama henüz onaylanmadığını belirtiyor.

$BANANA sınırsız arzı olan bir para birimi. Bu nedenle enflasyonu önlemek için düzenli olarak yakım gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 3 farklı denetimden de geçmiş bir proje.

Bu arada ApeSawp’ı yönetenlerin topluluğun yorumlarını çok ciddiye aldıklarını ve farklı projelerle ortaklık yapmaktan çekinmediklerini de özellikle belirtmek isterim.

Bizim 1.5 USD ile giriş yaptığımız $BANANA fiyatını buradan anlık olarak takip edebilirsiniz.

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