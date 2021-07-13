Bitcoin
ApeSwap – Neden $BANANA Yatırımı Yaptık?
https://apeswap.finance/ adresinden ulaşılan ApeSwap aslında bir PancakeSwap (PCS) fork’u. Yani PCS sistemi kopyalanarak oluşturulmuş bir DeFi projesi. Bu projenin resmi para birimi ise BANANA. Bu da demektir ki PCS için CAKE, Binance için BNB veya ViperSwap için VIPER ne demekse ApeSwap için BANANA aynı şey. Her ne kadar birçok yatımcı platformun resmi para birimini TAPE zannetse de, TAPE aslında Ape ekosistemi içinde geliştirilen projelerden sadece biri.
Benim “maymunlar cehennemi” olarak isimlendirdiğim bu oluşumun resmi akçesine MUZ ($BANANA) ismi verilmesi bir yandan çok matrak, diğer yandansa çok anlamlı😉
ApeSwap platformunun ilk Medium makalesinin yayın tarihi 14 Şubat 2021. Bu da demek oluyor ki henüz daha çok yeni bir projeden bahsediyoruz.
Peki ApeSwap ne yapar?
Bir PancakeSwap fork’u olduğu için oradaki her şeyin ApeSwap’ta da yapılabildiğini düşünebiliriz. Şu an hem bir alım – satım platformu, hem stake tapılan bir alan, hem kripto para dünyasına yeni giriş yapacak olan token’ların IFO’larının (halka arz diyebiliriz) düzenlendiği bir merkez olarak düşünebiliriz.
En başından beri ApeSwap’tan haberdar olmama rağmen platforma yatırım yapma kararını Polygon ağı ile BSC ağı arasında ApeSwap’ın resmi para birimi $BANANA ile geçiş sağlanabildiğini öğrendiğimde aldım.
$BANANA henüz büyük borsaların herhangi birinde listelenmemiş. Bu arada yöneticileri Binance başvurusunun yapıldığını ama henüz onaylanmadığını belirtiyor.
$BANANA sınırsız arzı olan bir para birimi. Bu nedenle enflasyonu önlemek için düzenli olarak yakım gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 3 farklı denetimden de geçmiş bir proje.
Bu arada ApeSawp’ı yönetenlerin topluluğun yorumlarını çok ciddiye aldıklarını ve farklı projelerle ortaklık yapmaktan çekinmediklerini de özellikle belirtmek isterim.
Bizim 1.5 USD ile giriş yaptığımız $BANANA fiyatını buradan anlık olarak takip edebilirsiniz.
- Binence için: https://www.binance.com/tr/register?ref=MACOPJIX
- Binance Türkiye için: https://www.trbinance.com/account/signup?ref=7841VC14
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Bitcoin
Ünlü analistten Bitcoin için ağustos sonu tahmini!
Kripto para piyasasının tanınan ismi PlanB’ye göre Bitcoin boğa koşusu şu anda yalnızca duraklamada. Ünlü analist, lider kripto para birimi Bitcoin ‘in ağustos ayının son gününe kadar 47 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyor.
Ünlü analist PlanB, BTC boğa koşusunun hala bitmemiş olduğuna inananlardan. Analiste göre Bitcoin fiyatı ağustos ayının sonuna kadar 47 bin dolar seviyesinin üzerine çıkacak. Stok akış modelinin yaratıcısı PlanB, boğa koşusunun henüz sona ermediğini ve ağustos ayının sonuna kadar %40’tan fazla yükseliş yaşayabileceğini tahmin ediyor.
Mayıs ayının ortalarından beri Bitcoin için günler oldukça zor geçiyor. Tesla’nın BTC ödemelerini durdurması ve Çin’den gelen yaptırımlar nedeniyle lider kripto para %50’den fazla değer kaybı yaşadı. Kripto piyasasının büyük çoğunluğu 2018 yılındaki senaryonun yeniden yaşanacağı konusunda endişeli. Ancak PlanB, Bitcoin’in daha fazla kazanç yaşayacağını ifade ederek bir tweetinde şunları söyledi:
“Zincir üstü verilerim (aşağıdaki grafikte renk katmanı) bana bu boğanın bitmediğini ve 64K’nın zirvede olmadığını söylüyor. Bu s2f ile uyumludur (x) modeli. Ayrıca taban göstergem (s2f’ye dayalı değil) 47k Ağustos kapanışının altına düşmeyeceğimizi söylüyor.”
My on-chain data (color overlay in the chart below) tells me this bull is not over and 64K was not the top. That is in line with s2f(x) model. Also my floor indicator (not based on s2f) says we will not go below 47k Aug close. pic.twitter.com/K6Hfjdp26x
— PlanB (@100trillionUSD) July 2, 2021
Bitcoin, Elon Musk ve Çin’den gelen FUD’i takiben o zamandan bu yana değerinin kabaca yarısını kaybetmiş olsa da, PlanB mevcut fiyat hareketlerinin aslında S2F (PlanB’nin Stok Akım Modeli) modeliyle uyumlu olduğuna inanıyor. S2F dışında bile, “Taban göstergesi, Ağustos sonunda 47.000 doların altına düşmeyeceğimizi söylüyor”.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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Bitcoin
Bitcoin madencilik zorluğu tarihi düşüş yaşadı!
Bitcoin son zamanlarda kötü günler geçiriyor. Art arda gelen darbeler ile çöken fiyatının yanında şimdi de madencilik zorluğu tarihin en büyük düşüşünü yaşadı.
Çin’in kripto paralara ve Bitcoin madenciliğine yönelik sert tavırları ve söylemleri Bitcoin fiyatına darbe indiren en önemli etkenlerden biriydi. Çin’den kripto para madenciliğine yönelik getirilen yasakların ardından ülkeden ciddi derecede madenci çıkışı yaşandı. BTC madenciliği için kullanılan tüm cihazlardaki toplam işlem gücünü ifade eden hash rate, sert bir düşüş yaşadı. Mayıs ayında 200 eksahash olarak ölçülen hash rate 66 seviyesine kadar çekilmişti ve biraz toparlanarak 90 seviyelerine gelmişti. Hash rate’in düşmesi, çıkan blok sayısında da neredeyse yarı yarıya azalmaya neden olmuştu.
Bitcoin ağında iki haftalık sürelerle hash rate değişimine göre ayarlanan bir denge mekanizması bulunuyor. Bu mekanizma hash rate’e göre kendisini koruyan ve denetleyen bir mekanizma. Bu mekanizmaya zorluk ayarlaması adı veriliyor. Zorluk ayarlaması 2016 blokta bir yapılıyor ve böylece hash rate değişimine göre Bitcoin madencilik zorluğu artıyor ya da azalıyor. Bitcoin’deki temel işleyiş 10 dakikada bir 1 blok üretmek. Geçtiğimiz günlerde yaşanan hash rate düşüşleri, ortalama blok çıkarma süresini 14 dakikaya kadar çıkardı ve bazen 2 saatten fazla sürelerde bile blok üretilemediği görüldü.
Zorluk ayarı bugün bir kez daha yapıldı ve Bitcoin madencilik zorluğu 689472. blokta %28 oranında düşerek 14 trilyon seviyesine çekildi. Bununla birlikte blok süreleri nispeten normale dönmüş oldu. Bu düşüş, tarihteki en büyük zorluk düşüşü olarak kaydedildi. Bundan önce yaşanmış en büyük düşüş 2011 yılındaki %18’lik düşüştü.
Zorluğun düşmesi ne anlama geliyor?
Bitcoin madenciliğinin en son bu kadar kolay olduğu dönemlerde BTC fiyatı yaklaşık 8-9 bin dolar civarlarındaydı. Zorluk düştükçe, madencilik kârlılığı artıyor. Kârlılık artışı madenciliğe olan ilgiyi de artıracağından dolayı hash rate’i de toparlayabilir.
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Bitcoin
Hollandalı futbol kulübü AZ Alkmaar BTC ile ödeme alacak!
Hollandalı futbol kulübü AZ Alkmaar BTC ile ödeme alacağını duyurdu. Kulüp, yerel bir kripto borsası ile ortaklık kurdu.
Hollanda’nın popüler futbol kulübü AZ Alkmaar Bitcoin ödemelerini kabul edecek. Kulüp, bu hamle için yerel kripto borsası Bitcoin Meester ile ortaklık kurdu. Ortaklığın bir parçası olarak kulübe sponsorluk tutarının bir kısmı BTC ile ödenecek. Kulüp ayrıca bilançosunda da BTC tutacak.
Popüler futbol kulübü AZ Alkmaar, resmi web sitesinde Bitcoin Meester ile işbirliği yaptığını ve ödemeleri bu sayede BTC ile alacağını duyurdu. Bitcoin Meester kulübün organizatörü olacak. Ayrıca sponsorluk tutarının bir kısmı BTC ile ödenecek ve kulüp bilançosunda BTC tutacak. AZ Alkmaar bu hamle ile bir ilki de gerçekleştirmiş olacak.
Kulübün Ticari Direktörü Michael Koster anlaşma ile ilgili şunları ifade etti:
“Kripto para piyasası, son yıllarda kullanıcıların katlanarak büyümesiyle patlama yaşıyor. Bu çekici ayrıca yeni bir pazarda bu yönün önemli olduğu kesin. Herkes kripto para birimlerine zaten aşina değil ve Bitcoin Meester bu dünyadaki yeni kullanıcılara sorumlu bir şekilde rehberlik edebiliyor.”
Kulüp ile ortaklık kuran Bitcoin Meester CEO’su Mitchell Zandwijken, yapılan ortaklığın stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Zandwijken, ülkedeki futbol hayranlığının büyüklüğüne atıf yaparak ortaklığın kripto para benimsenmesini hızlandıracağına vurgu yaptı.
“Spor ve özellikle futbol bizim için en stratejik pazarlar arasında. Bu anlaşmayla AZ tarftarlarını ve Hollandalıları kripto paralar ve Bitcoin Meester ile tanıştırmak istiyoruz.”
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