AnTuTu Benchmark arabalara da geldi. Mobil cihazlar için tanınmış kıyaslama platformu AnTuTu, yeni bir kıyaslama uygulaması ile elektrikli araç (EV) pazarına girdi. Bu yeni uygulama, yonga seti, RAM ve depolama alanını test ederek bir otomobilin bilgi-eğlence sistemi performansını objektif olarak değerlendiriyor. AnTuTu araba testi de yapıyor. Peki en güçlü araba hangisi? İşte AnTuTu performans testi sonuçları.

AnTuTu Benchmark Elektrikli Araçlara Geldi: Xiaomi SU7 Performans Listelerinde Tepeye Oynuyor

AnTuTu, Mayıs 2024’te test edilen ilk on aracın puanlarını yayınladı. İlk üç sırayı 1.07 milyon puanla Zeekr 007, 965.631 puanla Xpeng X9 ve 963.130 puanla Mercedes EQE elinde tutuyor. Bu sonuçlar, EV kullanıcılarına bilgi-eğlence sistemlerinin performansı hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Listede ayrıca 8. sıradaki Xpeng P7i, 12. sıradaki Nio ET7, 14. sıradaki Polestar 2 ve 17. sıradaki Audi Q4 e-tron gibi diğer bazı tanınmış elektrikli araç isimleri de yer alıyor. Ayrıca, AnTuTu, yakın zamanda piyasaya sürülen Xiaomi SU7 EV’nin test sonuçlarını da ayrı olarak paylaştı.

16GB RAM (Android işletim sistemi için 12GB ayrılmış) ve 128GB depolama alanına sahip olan Xiaomi SU7, 957.833 puanlık bir AnTuTu benchmark skoruna ulaştı. Bu, aynı SOC ve bellek konfigürasyonlarına sahip diğer modellere kıyasla biraz daha düşük olsa da, teknik olarak SU7’yi ilk on listesinde dördüncü sıraya yerleştiriyor.

Uygulama yeni olduğu için EV benchmark skorlarından oluşan kapsamlı bir veritabanı oluşturmak biraz zaman alacaktır. İlk veriler, çeşitli elektrikli araç markalarındaki bilgi-eğlence sistemi performansına bir bakış sunuyor, ancak daha fazla araç test edildikçe daha net bir resim ortaya çıkacaktır. Sıralamaların nasıl geliştiğini ve hangi markaların sürekli olarak en duyarlı bilgi-eğlence deneyimlerini sunduğunu görmek ilginç olacak.

Bu yeni kriter, elektrikli otomobillerin değerlendirilmesine bir katman daha ekleyerek tüketicilerin sadece menzil ve beygir gücünü değil, aynı zamanda araç içindeki kullanıcı deneyimini de dikkate almalarını sağlıyor. Özellikle, Xiaomi SU7 gibi modellerin performansları dikkatle izleniyor. Antutu performans testi ile elde edilen veriler, tüketicilere araç seçimi konusunda daha bilinçli kararlar almalarında yardımcı oluyor.

AnTuTu benchmark, arabaların bilgi eğlence sistemlerinin performansı hakkında kullanıcılara bir bakış sunuyor. AnTuTu benchmark puanı en yüksek araçlar, hem eğlence sistemini hem de araç verilerini en hızlı şekilde işleyebilen sistemler olarak öne çıkıyor. AnTuTu araba testi ile artık teknolojide yeni bir dönem başladı diyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce AnTuTu benchmark yakında başka cihazlara da gelecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!