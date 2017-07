Ant-Man and the Wasp Filmine İki Yeni İsim Daha Katıldı

Marvel Studios, dün San Diego Comic-Con’da gelecek filmler hakkında bazı önemli açıklamalarda bulundu ve bunlardan birisi de Ant-Man and the Wasp oldu.

Ant-Man’in devam filmi Ant-Man and the Wasp olacak ve filmde Michelle Pfeiffer ile Laurence Fishburne de yer alacak. Pfeiffer filmde Michael Douglas tarafından canlandırılan Hank Pym‘in eşi Janet van Dyne rolünü üstlenecek. Van Dyne, Marvel dünyasında önemli bir yere sahip. Van Dyne, Avengers ekibinin kurulmasında rol oynayan isimlerden bir tanesi. Pfeiffer daha önce Tim Burton’ın yönettiği Batman Returns filminde Catwoman ve Selina Kyle karakterini canlandırmıştı.

Laurence Fishburne ise filmde Dr. Bill Foster karakterini canlandıracak. Foster’ın filmde nasıl bir rol oynayacağı henüz bilinmiyor. Çizgi romanlarda Foster, Ant-Man benzeri özelliklere sahip ve Black Goliath karakterine bürünüyor.