Akıllı Ev
Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid akıllı robot süpürge satışa sunuldu!
Anker, IoT odaklı ürün portfoyüne Eufy RoboVac L70 Hybrid akıllı robot süpürgeyi de ekledi. Yıkanabilir hepa filtre, ayarlanabilir paspas gibi özellikleriyle öne çıkan yeni ürünün özelliklerine yakından bakalım.
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Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid akıllı robot süpürgenin en dikkat çekici özelliği EufyHome uygulaması üzerinden akıllı telefonlar ile kontrol edilebiliyor olması. Uygulama üzerinden temizlik geçmişi gibi verilere ulaşmak ve sizin için oluşturduğu haritalar üzerinde düzenlemeler yapmak mümkün. Google Asistan ve Amazon Alexa entegrasyonuna da sahip olan cihaz ses komutları ile çalıştırılabiliyor. Yapay zekaya dayalı bir haritalama teknolojisi bulunan Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid belirlenen hedef noktalarda aktif hale gelme özelliğine de sahip.
2200 Pa emiş gücüne sahip cihaz maksimum 58 dB ses çıkışıyla çoğu rakibini geride bırakıyor. Akıllı robot süpürge, bir ön filtre, ana filtre ve bir koku azaltıcı filtre içeriyor. E12 dereceli filtresi sayesinde 0.001 mikron boyutundaki partikülleri dahi filtreleyebiliyor. Akıllı robot süpürge Anker’in BoostIQ adını verdiği teknoloji ile çalıştığı yüzeydeki değişimi algılayabiliyor ve buna göre vakum gücünü otomatik ayarlıyor.
Paspaslama özelliğine de sahip olan Eufy RoboVac L70 Hybrid yıkanabilir paspas pedleri ile sıvı kirleri de temizleyebiliyor. 5200 mAh li-ion pil kapasitesine sahip model 2.5 saat çalışma süresi sunabiliyor. Pilin şarj edilmesi gerektiğinde, robot şarj ünitesine otomatik bir şekilde ulaşarak bağlanıyor ve daha sonra temizliğe kaldığı yerden devam edebiliyor. Pek çok akıllı özelliğe sahip akıllı robot süpürge 3500 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid Teknik Özellikleri
- iPath Lazer Navigasyon teknolojisi
- Maksimum hassasiyet için AI haritalama teknolojisi
- 150 dk çalışma süresi
- Hybrid 2’si 1 – Süpürme ve Silme (Islak ve Kuru)
- Boost IQ teknolojisi ile gereken yerlerde extra Vakumlama ve Paspaslama – 2200Pa emiş gücü
- Akıllı MOP teknolojisi ile otomatik su kontrolü
- PinPoint Dönüşü – Düşük pil nedeniyle temizlik duraklatırsa dahi akıllı hafıza özelliği ile kaldığı yerden temizliğe devam edebilme
- Amazon Alexa ve Google Asistan ile sesli komut
- EufyHome uygulaması ile kontrol ve harita sınırlandırma
4K
Epson’dan yeni 4K projektör!
Epson, 4K ile ultra kısa mesafe gösterim teknolojisini birleştirdiği yeni projektörü EH-LS500’ü duyurdu.
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Kendine özgün yazıcıları ile tanıdığımız Epson, bu yeni 4K ile ultra kısa mesafe gösterim teknolojisini birleştiren projektörünü ülkemizde satışa çıkarıyor. Siyah ve beyaz renk seçenekleri ile karşımıza çıkacak olan EH-LS500, 130 inçlik büyük ekran keyfini kullanıcılarına yaşatacak.
Lazer görüntü kalitesi ile parlaklık ve renk değerlerini en uygun seviyeye çeken projektör, gölge ayrıntıları ve siyahları 2.500.000:1 kontrast oranıyla bizlere sunacak. Üzerinde bulundurduğu 3 adet HDMI girişi, 2 adet 10W güce sahip hoparlörü ile kullanımı kolaylaştıran Epson, uzaktan kumanda ile kullanılabiliyor. Ayrıca bu projektörü iProjection uygulaması ile akıllı telefonlarınızdan da kontrol edebiliyorsunuz.
Akıllı Ev
Robot süpürgede dünya lideri iRobot yeni ürünlerini duyurdu
iRobot, Türkiye’ye gelişinin ardından ilk lansmanını gerçekleştirdi. Etkinlikte kendi temizleyen yeni robot süpürgelesi Roomba i7+, Roomba s9+ ve akıllı haritalama sistemine sahip robot paspası Braava jet m6’yı tanıttı.
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iRobot,19 Eylül 2019 tarihinde Raffles İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. iRobot EMEA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jean-Jacques Blanc, iRobot’un EMEA Ürün Müdürü Antoine Garcia ve iRobot Türkiye Ülke Müdürü Murat Köse’nin katıldığı toplantıda iRobot’un dünyadaki faaliyetleri, Türkiye pazarındaki hedefleri ve yeni ürünleri tanıtıldı.
iRobot ürün ailesi şu anda Hepsiburada, Teknosa, MediaMarkt, Amazon Türkiye, Boyner, Süpürge Sepeti ve GelecekEvimde çevrimiçi ve fiziksel mağazalarında Haziran ayından bu yana satışa devam ediyor.
Ödüllü tasarım Roomba i7+ i
iRobot’un yeni ürünü Roomba i7+ IF Design Award’ta “Design Excellence/Tasarımda Mükemmellik” ödülünü kazandı. Robot süpürge pazarının lideri iRobot, IF Design Award’ta robot süpürge kategorisinde 2014 yılında Roomba 800 ve 2013 yılında Roomba 780 ile ödüle layık görülmüştü. Robot süpürge alanında bir ilk olan Roomba i7+, otomatik kir boşaltma fonksiyonu ile kullanıcılara büyük bir konfor sağlıyor. Hem şarj ünitesi hem de temizleme haznesi olarak kullanılan otomatik kir boşaltma sistemi Clean Base ile piyasada hiçbir robot süpürgede bulunmayan bir özelliği ilk kez tüketicileri ile buluşturuyor. iRobot Roomba i7+ robot süpürge evi kendi kendine temizledikten sonra toz haznesini de otomatik olarak kendi boşaltıyor. Roomba i7+’ın tek kullanımlık kir poşeti, 30 toz haznesi kadar kiri tutabilecek kapasitesiyle dikkat çekiyor.
Imprint Akıllı Haritalama navigasyon sistemi sayesinde Roomba i7+, engelleri ve mobilya çeşitlerini tanırken, temizleme yöntemini de buna göre belirliyor. Imprint Akıllı Haritalama sistemi ile kullanıcılar isterlerse tüm evlerini veya oda seçimi yaparak tek tek odaları tek bir tuşla temizletebiliyor.
iRobot’un piyasaya çıkmayı bekleyen iki yeni ürününden biri olan Roomba s9+ Robot Süpürge ile Türk tüketiciler evlerinin dijital haritalarını oluşturup, saniyede 25 kere tarama potansiyeliyle temizlik yapabilecekken, ıslak paspas modunda 1.000 fit kareye kadar kapsama alanı sağlayan Braava jet m6 Robot Paspas ile de evdeki tüm yapışkan lekelerin ve mutfak kirlerinin üstesinden gelebilecekler.
Akıllı Ev
LG SmartThinQ ile ekosistemini tek tuşla yönetin
LG SmartThinQ uygulaması ile LG ekosisteminde yer alan beyaz eşya ve televizyonların kendi aralarında bağlantı kurmasını sağlayarak büyük kolaylık sağlıyor. LG kullanıcıları, LG SmartThinQ uygulama sayesinde uzaktan erişim ile herhangi bir noktadan LG markalı ürünleri kontrol edebilirsiniz.
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SmartThinQ ile akıllı TV, buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, hom bot ve klimalarını uzaktan kontrol edebilir, çalıştırıp durdurabilirsiniz.
Tek dokunuşla kontrol
LG SmartThinQ ile akıllı telefon üzerinden LG markalı akıllı cihazları birbirine bağlayan teknolojisi sayesinde, sadece sesli komut veya tek dokunuşla ev işlerini ev dışındayken bile programlamak mümkün hale geliyor. LG SmartThinQ teknolojisi sağladığı konforla kullanıcıların düşünce biçimini ve yaşam şeklini değiştiriyor.
LG SmartThinQ ile geleceğin evleri mümkün
LG SmartThinQ teknolojisi, kullanıcıların mutfaktan banyoya, salondan oturma odasına kadar tüm evi uzaktan kontrol edilerek evleri adeta “geleceğin evi” haline getirmelerini sağlıyor. SmartThinQ uygulamasını sadece LG markalı telefonlarda değil Android ya da iOS işletim sişstemine sahip cihazlara indirerek kullanmanız mümkün. Bu uygulama ile, dilerlerse LG markalı akıllı fırınlarının çalışma ve kapanma zamanını ve ısısını, çamaşır ve bulaşık makinelerinin çalışma ve kapanma zamanlarını, yıkama programlarını, klimanın çalışma ve kapanma zamanlarını ve derecesini ev dışındayken bile ayarlayabileceksiniz, buzdolaplarında bulunan gıda malzemelerini görebiliyor, buzdolabının iç derecesini öğrenerek hızlı soğutma özelliğini aktive edebilirsiniz. Ayrıca Hom Bot’larını uzaktan çalıştırarak, ev temizliğinin kendileri dışarıdayken yapılmasını sağlayabilirsiniz.
Siz kullanın daha da akıllansın
Söz konusu olan SmartThinQ sistemine dahil olan tüm LG markalı akıllı cihazlar zaman içinde kullanım alışkanlıklarınızı öğrenerek daha akıllı ve sizin günlük yaşantınıza uygun bir hale gelerek kullanım kolaylığını arttırmayı başarıyor. Ayrıca SmartThinQ uygulamasının bir başka avantajı da akıllı teşhis. Bu sistem sayesinde LG markalı akıllı cihazda oluşan sorun, uygulama tarafından anında tespit edilerek, yine uygulama üzerinden servise sorunla ilgili gerekli bilgi veriliyor. Böylece kolaylıkla sorun tespit edilip LG servis birimleri tarafından çözülebilecek.