Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid akıllı robot süpürge satışa sunuldu!

Anker, IoT odaklı ürün portfoyüne Eufy RoboVac L70 Hybrid akıllı robot süpürgeyi de ekledi. Yıkanabilir hepa filtre, ayarlanabilir paspas gibi özellikleriyle öne çıkan yeni ürünün özelliklerine yakından bakalım.

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Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid akıllı robot süpürgenin en dikkat çekici özelliği EufyHome uygulaması üzerinden akıllı telefonlar ile kontrol edilebiliyor olması. Uygulama üzerinden temizlik geçmişi gibi verilere ulaşmak ve sizin için oluşturduğu haritalar üzerinde düzenlemeler yapmak mümkün. Google Asistan ve Amazon Alexa entegrasyonuna da sahip olan cihaz ses komutları ile çalıştırılabiliyor. Yapay zekaya dayalı bir haritalama teknolojisi bulunan Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid belirlenen hedef noktalarda aktif hale gelme özelliğine de sahip.

2200 Pa emiş gücüne sahip cihaz maksimum 58 dB ses çıkışıyla çoğu rakibini geride bırakıyor. Akıllı robot süpürge, bir ön filtre, ana filtre ve bir koku azaltıcı filtre içeriyor. E12 dereceli filtresi sayesinde 0.001 mikron boyutundaki partikülleri dahi filtreleyebiliyor. Akıllı robot süpürge Anker’in BoostIQ adını verdiği teknoloji ile çalıştığı yüzeydeki değişimi algılayabiliyor ve buna göre vakum gücünü otomatik ayarlıyor.

Paspaslama özelliğine de sahip olan Eufy RoboVac L70 Hybrid yıkanabilir paspas pedleri ile sıvı kirleri de temizleyebiliyor. 5200 mAh li-ion pil kapasitesine sahip model 2.5 saat çalışma süresi sunabiliyor. Pilin şarj edilmesi gerektiğinde, robot şarj ünitesine otomatik bir şekilde ulaşarak bağlanıyor ve daha sonra temizliğe kaldığı yerden devam edebiliyor. Pek çok akıllı özelliğe sahip akıllı robot süpürge 3500 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid Teknik Özellikleri