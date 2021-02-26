Genel
Ankara Büyükşehir Belediyesi, dönüştürülmüş elektrikli otobüsünü tanıttı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez dizelden dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüs üretimini gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELKA A.Ş. tarafından üretilen örnek projeyi kamuoyuna Başkan Mansur Yavaş tanıttı.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, çevre dostu ulaşım için önemli bir adım attı. Büyükşehir Belediyesi, kullanım ömrü dolmuş bir otobüsü, dizelden yüzde 100 elektrikliye dönüştürdü.
Avrupa Birliği’nin 2025 yılında şehir içi dizel toplu taşımayı kaldırma kararının ardından harekete geçen Yavaş; belediye iştiraki BELKA A.Ş. tarafından üretilen “Türkiye’nin ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsü”nü kamuoyuna tanıttı.
Çevreye değer, doğaya saygı en çok 'Yeşilin Başkenti'ne yakışır dedik.
Türkiye'nin ilk dönüştürülmüş %100 elektrikli otobüsünü ürettik. Çok mutluyuz.
Ömrü dolan otobüslerimizi, sıfır fiyatının üçte bir maliyetine dönüştüren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/7k7ydfgVz4
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 25, 2021
Yollarda geçirdiği yıllar sonucunda demode hale gelen ve kullanılamaz durumda olan otobüs, yapılan çalışmalar sayesinde yeniden hayata döndü. Tam şarj edildikten sonra 400 kilometre kadar menzil sunan otobüs, yakıt masrafını da 5’te 1 oranında düşürdü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belka’nın projesini “Dönüşüme hazır mısınız?” başlığıyla duyurdu. Ayrıca kullanım süresi dolmuş toplu taşıma araçlarını yüzde 100 elektrikli otobüse dönüştürerek ekonomiye kazandıracak proje, Avrupa standartlarındaki testleri de başarıyla geçti.
Programa katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş; “Eski bir otobüsün tamamen elektrikli hale gelmesinin dönüşümünü sağladık. Şu anda sadece bizim belediyemizde eski model olup bu şekilde dönüştürülecek tam 400 tane otobüs var.
Eski otobüsler hem hava kirliliği hem yakıt tüketimi açısından Ankara için son derece sakıncalıydı. Çünkü Ankara’da çok araç kullanılması ve diğer sebeplerden dolayı zaman zaman hava kirliliği yaşanıyor. Şu anda testler Avrupa standartlarına göre tamamlandı. Sanayi Bakanlığı’na müracaat ederek onayı aldıktan sonra artık seri üretmenin çaresine bakacağız. Bundan sonra Ankara’nın sokaklarında elektrikli otobüsleri inşallah göreceğiz” dedi.
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Geek
Batman ve Fortnite şimdi de çizgi romanda buluşuyorlar!
Batman ve Fortnite‘ın yolları kesişmeye devam ediyor. DC Comics Fortnite evreninde geçen bir çizgi roman için kolları sıvadı.
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Fortnite evreninde geçen Batman çizgi romanına hazır olun!
Fortinte gücünü oyun dünyasının dışına çıkarmaya çalışıyor. Birçok farklı evrenlerden karakterleri oyun içine ekleyen Epic Games, bu sefer farklı bir yol izleme kararı aldı. 2019 yılında Batman‘i konuk eden Fortnite, bu sefer DC Comics‘in yeni çizgi romanına konuk oluyor. DC Comics, Fortnite evreninde geçen bir Batman çizgi romanı ile hayranlarını karşılıyor. Batman/Fortnite: Zero Point adını alan çizgi romanda tanıdık isimler de mevcut. Çizgi romanda Harley Quinn ve Catwoman’da yer almakta.
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Tüm bunların yanı sıra çizgi roman 20 Nisan tarihinde, resmi olarak çıkış yapacak. Ayrıca çizgi romanın dijital platformlara ve raflara aynı anda geleceği ortaya çıktı. Her ne kadar hikayesi tam olarak bilinmese de, hayranların beklentileri şimdiden arttı. Bununla birlikte serinin 6 Haziran tarihinde sona ereceği tahmin ediliyor. Çoklu evren konusunun işlenmesi beklenen çizgi romanda kapak çoktan hazır. Ayrıca serinin Christos Gage bu durumdan çok memnun. Ekibi ile birlikte heyecanın arttığını belirten Christos Gage, hayranları mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Bakalım DC Comics ve Fortnite birleşmesinden nasıl bir eser ortaya çıkacak bekleyip göreceğiz.
Genel
Bitexen, Adana Demirspor Coin’i tanıttı
Bitexen Teknoloji, sponsorluğunu üstlendiği Adana Demirspor ile yeni bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Anlaşmaya göre, Adana Demirspor Coin (ADSC) artık Bitexen Dijital Varlık Alım Satım Platformu’nda listelenecek.
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Bitexen Teknoloji iş birliğine imza attı. Bu anlaşmaya göre; kripto para “Adana Demirspor Coin” (ADSC) ve “Mavi Şimşekler” mobil uygulaması hayata geçti.
Adana’da gerçekleştirilen lansman ile duyurulan ADSC’in; kendisine ait bir mobil uygulaması ve bu uygulama içerisinde ödeme sistemi olacak. Ayrıca günlük hayatta kullanılabilecek olan ve Ethereum blokzinciri üzerinde oluşturulmuş toplam 50 milyonluk bir arz ile üretilmiş ADSC, 1 Türk Lirası’na sabit olacak.
Tanıtım toplantısında konuşan Bitexen Teknoloji AŞ Kurumsal İletişim Direktörü Arif Kalem; “Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve ürünlerimizden biri olan Dijital Varlık Platformu’muz Bitexen; tüm Türkiye’de beğenilen, tercih edilen ve popüler bir dijital varlık alım satım platformu oldu.
Adana Demirspor için oluşturduğumuz Adana Demirspor Coin ve Mavi Şimşekler uygulaması ile heyecan verici bir projeye imza attık. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Adana Demirspor’umuza hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.
Adana Demirspor taraftarlarına destek fırsatı vermesini amaçlayan Adana Demirspor Coin, taraftarların da büyük desteğini bekliyor. Bitexen Kıdemli Araştırma Uzmanı Agah Selim; “Örneğin kulübün maç esnasındaki en favori oyuncusu sizce hangisiydi ya da bu maçta takımınızın nasıl bir forma giymesini istersiniz gibi anketlere dahil olarak sesini takıma duyurabilirsiniz” dedi.
Tüm bunlara ek olarak Adana Demirspor’un anlaşmalı olduğu zincir marketler ve online alışveriş sistemlerinde de ADSC’nin kullanılması mümkün.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A32 4G Türkiye İhtimaliyle Tanıtıldı
Geçtiğimiz günlerde 5G destekli A32 modelini tanıtan Samsung, şimdi de 4G’li modeli duyurdu. İşte karşınızda Samsung Galaxy A32 4G!
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Samsung Galaxy A32 4G Özellikleri
Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, Ocak ayında Galaxy A32 5G modelini tanıtmıştı. Ancak 5G’nin fiyata olan etkisi bazı pazarlarda bu modeli ilgisiz bırakabilirdi. Bu duruma karşı 4G destekli bir model tanıtan Samsung, başarılı fiyat etiketini de karşımıza çıkardı. Peki yeni Samsung Galaxy A32 4G Türkiye’ye gelme ihtimaliyle tanıtıldı.
6.4 inç FHD+ çözünürlükte 90Hz taramalı Infinity-U Super AMOLED ekranla birlikte tanıtılan Galaxy A32 4G’nin ön kamerası 20MP çözünürlükte. Ek olarak Gorilla Glass 5 bu telefonda yer alacak. Arka tarafta LG Velvet benzeri kamera kurulumuyla gelen telefonun dört adet kamerası mevcut. Bu kameraların çözünürlükleri ise şu şekilde sıralanmakta:
- 64MP f/1.8 diyafram açıklığında ana
- 8MP f/2.2 diyafram açıklığında 123 derece ultra geniş açılı
- 5MP f/2.4 diyafram açıklığında makro
- 5MP f/2.4 diyafram açıklığında portre
Bunun dışında Samsung Galaxy A32 4G gücünü MediaTek Helio G80‘den güç alıyor. Hatırlarsanız A32 5G Dimensity 720 ile geliyordu. Aynı zamanda 4GB/6GB/8GB RAM ve 64GB / 128GB depolama seçenekleri de telefona eşlik etmekte.
15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ile birlikte kutudan çıkacak olan Galaxy A32 4G, 220 avroluk fiyat etiketine sahip. Ayrıca Mavi, Menekşe, Siyah ve Beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği yeni modelde yer alıyor. Bunların dışında telefon hakkında diyebileceğimiz herhangi bir şey yok. Unutmadan bu model “A” serisindeki ilk 90Hz taramalı telefon.
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