Ankara Büyükşehir Belediyesi, dönüştürülmüş elektrikli otobüsünü tanıttı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez dizelden dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüs üretimini gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELKA A.Ş. tarafından üretilen örnek projeyi kamuoyuna Başkan Mansur Yavaş tanıttı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, çevre dostu ulaşım için önemli bir adım attı. Büyükşehir Belediyesi, kullanım ömrü dolmuş bir otobüsü, dizelden yüzde 100 elektrikliye dönüştürdü.

Avrupa Birliği’nin 2025 yılında şehir içi dizel toplu taşımayı kaldırma kararının ardından harekete geçen Yavaş; belediye iştiraki BELKA A.Ş. tarafından üretilen “Türkiye’nin ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsü”nü kamuoyuna tanıttı.

Çevreye değer, doğaya saygı en çok 'Yeşilin Başkenti'ne yakışır dedik. Türkiye'nin ilk dönüştürülmüş %100 elektrikli otobüsünü ürettik. Çok mutluyuz. Ömrü dolan otobüslerimizi, sıfır fiyatının üçte bir maliyetine dönüştüren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/7k7ydfgVz4 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 25, 2021

Yollarda geçirdiği yıllar sonucunda demode hale gelen ve kullanılamaz durumda olan otobüs, yapılan çalışmalar sayesinde yeniden hayata döndü. Tam şarj edildikten sonra 400 kilometre kadar menzil sunan otobüs, yakıt masrafını da 5’te 1 oranında düşürdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belka’nın projesini “Dönüşüme hazır mısınız?” başlığıyla duyurdu. Ayrıca kullanım süresi dolmuş toplu taşıma araçlarını yüzde 100 elektrikli otobüse dönüştürerek ekonomiye kazandıracak proje, Avrupa standartlarındaki testleri de başarıyla geçti.

Programa katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş; “Eski bir otobüsün tamamen elektrikli hale gelmesinin dönüşümünü sağladık. Şu anda sadece bizim belediyemizde eski model olup bu şekilde dönüştürülecek tam 400 tane otobüs var.

Eski otobüsler hem hava kirliliği hem yakıt tüketimi açısından Ankara için son derece sakıncalıydı. Çünkü Ankara’da çok araç kullanılması ve diğer sebeplerden dolayı zaman zaman hava kirliliği yaşanıyor. Şu anda testler Avrupa standartlarına göre tamamlandı. Sanayi Bakanlığı’na müracaat ederek onayı aldıktan sonra artık seri üretmenin çaresine bakacağız. Bundan sonra Ankara’nın sokaklarında elektrikli otobüsleri inşallah göreceğiz” dedi.

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