Finlandiyalı oyun geliştirme şirketi Rovio Entertainment, orijinal Angry Birds oyununu hem Google Play Store‘dan hem de Apple App Store‘dan kaldırmayı planladığını duyurdu. Oyun 12. yıldönümüne yaklaşırken alınan bu karar, Rovio’nun kısa bir süre önce diğer oyun ve hizmetlere yönelmesinin ardından geldi.

İlk Angry Birds oyunu 2009 yılında geliştirilmiş olmasına rağmen, tüm platformlarda 4,5 milyardan fazla indirilerek hızla kültürel bir fenomen haline geldi. Oyunun basit ama bağımlılık yaratan oynanışı, sevimli karakterleri ve akılda kalıcı tema müziği, mobil oyun endüstrisini eğlence dünyasında bir ikon haline gelmesinde büyük rol oyandı.

Ancak Rovio, yıllar içinde orijinal oyunun çok sayıda devam oyununu ve spin-off’unu üretti ve bu oyunlar çoğunlukla popülerlik ve kâr açısından ilk sürümü gölgede bıraktı. Şirket ayrıca film ve televizyon prodüksiyonu, ticari ürünler ve mobil oyun geliştirme gibi yeni pazarlara girerek faaliyetlerini genişletti.

Bir Dönemin Sonu: İlk Angry Birds Oyunu Play Store’dan Kaldırılacak

Söz konusu açıklama, oyunun geliştiricisi Rovio Entertainment şirketinin resmi Twitter hesabı üzerinden yapıldı. Sevilen oyun, 23 Şubat Perşembe günü Google Play Store’dan geri çekilirken, Apple App Store’da ise “Red’s First Flight” olarak yeniden adlandırılacak.

Rovio yaptığı açıklamada oyunu mağazadan çıkarma kararının daha yeni oyun ve hizmetlere odaklanma çabasının bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi:

Oyun portföyümüzü taze ve güncel tutmak için orijinal Angry Birds oyununu uygulama mağazalarından çekmeye karar verdik. Bu inanılmaz bir maceraydı ve tüm hayranlarımıza yıllar boyunca verdikleri destek için minnettarız.

İlginizi çekebilir: Android Oyunları Windows’ta Oynanabilecek!

Genel olarak, orijinal Angry Birds oyununun kaldırılması mobil oyunlarda bir dönemin sonunu işaret ediyor, ancak aynı zamanda oyunun sektör ve takipçileri üzerindeki uzun süreli etkisini de hatırlatıyor. Rovio yeni alanlara doğru genişlerken, orijinal Angry Birds oyunu, bizim gibi onu oynayan ve keyif alan oyun severlerin kalbinde her zaman özel bir yere sahip olacak. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.