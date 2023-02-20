Google, kullanıcıların Android işletim sitemine sahip akıllı telefonlar için tasarlanmış mobil oyunları Windows yazılımlı bilgisayarlarda çalıştırmasını sağlayacak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Şirket, Google Play Games for PC isimli masaüstü uygulamasının açık beta sürümünü resmi olarak yayınladı. Dev firma uygulama adına “Google’ın PC için oyun platformunda daha büyük, daha cesur mobil oyun deneyimleri” mottosunu kullanmayı unutmadı.

Google, Windows Üzerinden Mobil Oyun Oynamanın Önünü Açtı

Hizmetin resmi açılış sayfasına göre, “Google Play Games”, Windows masaüstü veya dizüstü bilgisayarda belirli popüler mobil oyunlara göz atmanıza, indirmenize ve oynamanıza olanak tanıyan bir PC uygulaması olarak tanımlanıyor. Kullanıcılar en sevdiği Android oyunlarının PC’de keyfini çıkarmanın yanı sıra, klavye ve fare erişimi, cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon ve Google Play Points ile geniş bir entegrasyona sahip olacak.

Sınırlı betada listelenen orijinal 3 bölgenin (Hong Kong, Güney Kore, Tayvan) yanı sıra, Play Games son sürümle beraber dünya çapında daha fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Açık beta sırasıyla Avustralya, Brezilya, Kanada, Endonezya, Malezya, Meksika, Filipinler, Singapur, Tayland ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 10 ülke için aktif hala geldi.

Bu bölgelerde uygun bir hesaba sahip olan herkes yeni sürümü doğrudan Google Play Games for PC sayfasından indirebilir.

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Amerikan teknoloji devi Google, Play Games’i PC’ye indirmek için minimum gereksinim özelliklerini web sitesine ekledi. Mevcut minimum gereksinimler ise şu şekilde listelenmiş:

İşletim Sistemi: Windows 10 (v2004)

Depolama alanı: Kullanılabilir 10 GB depolama alanına sahip katı hal sürücüsü (SSD)

Grafikler: IntelⓇ UHD Graphics 630 GPU veya benzeri

İşlemci: 4 CPU fiziksel çekirdeği

Bellek: 8 GB RAM

Windows yönetici hesabı

Donanım sanallaştırma açık olmalı

100’den Fazla Mobil Oyun Windows için Hazır

Google ayrıca, şu anda beta bölgelerinde 100’den fazla oyunun mevcut olduğunu açıkladı. Şirket mevcut hizmete düzenli olarak oyun ekliyor. Bu nedenle kullanıcıları yenilikleri görmek için sık sık kontrol etmeye teşvik ediyor.

Oyun merkezi hizmetine ek olarak, Google Play Games kullanıcılara oyun oynadıkça ödül kazanma imkanı da sunuyor. Belirtildiği gibi, kullanıcılar Google Play Points ile uygulama içi öğeler ve abonelikler de dahil olmak üzere Google Play Games ile satın aldığı her şeyden puan kazanabilecek.

Resmi çıkış tarihi konusunda ise Şirket, hizmetin resmi çıkış tarihinin bölgelere göre değişeceğini ve şirketin bu yıl içinde hizmeti daha fazla ülkeye yaymayı hedeflediğini belirtti. MacOS’ta kullanılabilirlik konusunda ise Google, Google Play Games’in henüz Mac için mevcut olmadığı yorumunu yaptı.