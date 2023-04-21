Her geçen gün daha fazla insan günlük aktiviteleri için akıllı telefonlarına güvenirken, bu cihazların pil sağlığını korumak giderek daha önemli hale geliyor.

Apple iPhone’lar da bir istisna değildir ve kullanıcıların iPhone pillerini iyi durumda tutmalarına yardımcı olabilecek birkaç ipucu ve püf noktası vardır.

Düşük Güç Modu: iPhone pil sağlığını iyileştirmenin en basit yollarından biri iPhone’un düşük güç modunu kullanmaktır. Bu özellik, pil ömründen tasarruf etmek için telefonun performansını düşürür ve belirli özellikleri devre dışı bırakır.

Kullanıcılar, pil seviyesi yüzde 20’nin altına düştüğünde düşük güç modunu etkinleştirebilir. Düşük güç modunu Ayarlar > Pil bölümüne giderek etkinleştirebilirsiniz.

Parlaklığınızı yönetin: Ekranınızın parlaklığı pilinizi en çok tüketen unsurlardan biridir. Parlaklığınızı azaltmayı veya ekranınızın parlaklığını çevrenize göre ayarlamak için otomatik parlaklığı kullanmayı düşünün.

Arka planda uygulama yenilemeyi sınırlayın: Arka planda çalışan uygulamalar siz farkına bile varmadan pilinizi tüketebilir. Ayarlar > Genel > Arka Plan Uygulama Yenileme bölümüne giderek arka plan uygulama yenilemesini sınırlandırmayı düşünün.

Konum hizmetlerini kapatın: Konum hizmetleri faydalı olsa da pilinizi tüketebilir. Sık kullanmadığınız uygulamalar için konum hizmetlerini kapatmayı veya ihtiyacınız olmadığında konum hizmetlerini tamamen kapatmayı düşünün.

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Doğru şarj cihazı: iPhone’unuzla birlikte gelen şarj cihazını veya onaylı bir üçüncü taraf şarj cihazını kullanmanız önemlidir. Ucuz veya sertifikasız bir şarj cihazı kullanmak pilinize zarar verebilir ve genel kullanım ömrünü kısaltabilir.

Düzenli Güncellemeler: iPhone’un yazılımını düzenli olarak güncellemek pil sağlığını iyileştirmenin bir başka yoludur. Yazılım güncellemeleri genellikle iPhone’un daha verimli çalışmasına ve daha az güç kullanmasına yardımcı olabilecek hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içerir. Kullanıcılar, optimum performans sağlamak için iPhone’larının yazılımını düzenli olarak güncellediklerinden emin olmalıdır.

Bir başka basit yol da aygıtı aşırı sıcaklıklara maruz bırakmamaktır. iPhone kullanıcıları bu ipuçlarını takip ederek pil sağlıklarını iyileştirebilir ve cihazlarının kullanım ömrünü uzatabilirler.