Daha önce iPhone‘da fotoğrafları nasıl gizleyeceğinizi incelemiştik, bu kılavuz size Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde fotoğraflarınızı nasıl gizleyeceğinizi göstereceğiz.

Android telefon veya tabletinizdeki fotoğrafları gizleme yönteminiz üreticiye göre biraz farklılık gösterebilir, ancak cihazların çoğu aynı yöntemi kullanır. Akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki özel fotoğraflarınıza kimsenin erişemediğinden emin olmak isteyebilirsiniz.

Google Fotoğraflar uygulaması ile fotoğraflar nasıl gizlenir?

Google Fotoğraflar, Android cihazların çoğunda varsayılan fotoğraflar uygulamasıdır, bu, fotoğraflarınızı akıllı telefonunuzda veya tabletinizde kolayca gizlemek ve gizli tutmak için kullanılabilir.

Bunu yapmak için cihazınızda Google Fotoğraflar uygulamasını açın ve ardından Kitaplığa Git’i seçin, şimdi Yardımcı Programlar’ı seçin ve ardından cihazınızda Kilitli Klasör’ü seçin.

Bunu daha önce yapmadıysanız Kilitli klasörü ayarlamanız gerekmeyecektir. Android cihazınızda Kilitli Klasörü Kur’u seçin, bunu daha önce yapmadıysanız kilitli klasörde ‘Henüz burada bir şey yok’ görünecektir.

Android Telefonunuz için bir ekran kilidi ayarınız olduğundan emin olmanız gerekecektir, çünkü Kilitli Klasör bu klasördeki fotoğraflarınızı gizli tutmak için buna ihtiyaç duyacaktır.

Artık fotoğrafları Android Telefonunuzdaki Kilitli Klasöre taşıyabilirsiniz ve cihazınızdaki ekran kilidini kullanmadan bunları göremezsiniz.

Fotoğrafları fotoğraf kitaplığınızdan kilitli klasöre taşımak için, onları seçmeniz ve ardından sekiz üstteki üç noktaya dokunmanız gerekir, şimdi Kilitli bir klasöre taşı’yı seçin ve ardından Taşı’yı seçin. Bu fotoğraflar artık Kilitli Klasöre taşınacaktır.

Bir Google Pixel Telefon kullanıyorsanız, Pixel 3’ten daha eski modellerde fotoğrafları doğrudan Pixel Kamera uygulamasından Kilitli Klasöre kaydedebilirsiniz. Bunu yapmak için cihazınızda Pixel Kamera uygulamasını açın ve sağ üstteki Fotoğraf Galerisi’ni seçin. Şimdi Kilitli Klasör’ü seçin, artık bir fotoğraf çekebilirsiniz ve bu fotoğraf Kilitli Klasör’e kaydedilecektir.

Samsung Galaxy akıllı telefonlarda fotoğraflar nasıl gizlenir?

Bir Samsung Galaxy akıllı telefonda fotoğrafları gizleme şekliniz diğer Android cihazlardan biraz farklıdır. Samsung, cihazlarında Samsung Knox tarafından güvence altına alınan güvenli bir klasöre sahiptir.

Bu, cihazınızdaki bildirim merkezinden yapılabilir, bunu açın ve ardından hızlı geçişler menüsünü genişletmek için aşağı kaydırın. Daha sonra Güvenli Klasör seçeneğini göreceksiniz, bunu etkinleştirin ve bildirim merkezine eklenecektir.

Şimdi bu etkinleştirildiğine göre, söz konusu klasörü ayarlamanız gerekecektir, bunu yapmak için uygulama çekmecesi menüsü görünene kadar ana ekrandan yukarı kaydırın. Şimdi Güvenli Klasörü seçin, şimdi klasör için dört haneli bir Pin eklemeniz gerekecektir.

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Bu işlem tamamlandıktan sonra Samsung Galaxy Telefonunuzda Galeri uygulamasını açın ve bu klasöre taşımak istediğiniz fotoğrafları seçin, şimdi alttaki Daha Fazla öğesini seçin ve ardından Güvenli klasöre taşı öğesini seçin. Seçtiğiniz tüm fotoğraflar artık Galaxy Telefonunuzdaki bu klasöre taşınacaktır. Klasör, ayarladığınız PIN ile korunacaktır.

Android telefonunuzda veya tabletinizde fotoğrafların nasıl gizleneceğine ilişkin bu kılavuzu bulduğunuzu umuyoruz, herhangi bir sorunuz, öneriniz veya yorumunuz varsa, lütfen aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.