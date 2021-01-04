Android uygulamalarınız kamera ve mikrofon kullandığında öğrenin

Herhangi bir Android uygulamanızın kamera veya mikrofonunuzu kullanması durumunda bunu anlık olarak öğrenebileceğiniz bir uygulama önerimiz olacak.

İlginizi çekebilir: Telefon ekran yenileme hızınızı anlık olarak öğrenin

reklam

Hani olur ya, telefonumuz yanımızdayken birisiyle bir şey hakkında konuşuyoruzdur. Sonra ise konuştuğumuz şeyler hakkında karşımıza reklamlar çıkar. Komplo teorilerine de bayıldığımızdan ötürü “Acaba dinleniyor muyuz?” deriz. Belki bu önerimiz bunun için de işinize yarayabilir.

Şaka bir yana, telefonlarda gizlilik önemli unsurlardan birisi ve kamera veya mikrofonumuzun iznimiz dışında kullanılmasını pek tabi istemeyiz. Apple firması da iPhone ve iPad cihazlarına getirdiği yeniliklerle birlikte artık; farklı uygulamaların kamera ve mikrofon erişimi sağlaması durumunda turuncu ve yeşil noktalarla kullanıcıya haber veriliyor. Android tarafında ise böyle bir durum yok. Sadece konuma erişim sağlanma durumunda bir uyarı alınıyor.

Sizler için güçlü ve nispeten uygun fiyatlı telefonları listeledik.

Özellikle iş ve okul için uygun, sağlam bilgisayarlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.

Ancak Google Play Store platformundaki çok sayıdaki uygulamalardan bir tanesi tam olarak bu işlevi kullanıcıya sunuyor. Ücretsiz bir şekilde indirilip kurulabilen bu uygulamanın ismi ise Access Dots – iOS 14 cam/mic access indicators. Kurulumun ardından uygulamanın açılmasıyla yapılması gereken tek şey ise isminin yanındaki seçeneği aktifleştirmek.

Aktifleştirme işleminden sonra ise Android sisteminin ulaşılabilirlik ayarlarına yönlendirilip uygulamaya gerekli izinlerin verilmesi gerekiyor. Ardından tekrar uygulamanın açılması durumunda ise alt tarafta bazı ayarlamalar yapılabildiği görülebiliyor. Bildiri için görülecek noktaların renkleri, boyutları ve yerlerinin ayarlanması kabaca yapılabilecek olan ayarlamalar içerisinde yer alıyor. Aynı şekilde saat simgesi de kamera ve mikrofona ulaşan uygulamalar geçmişini öğrenebilmek için kullanılabiliyor.

Bütün ayarlamalardan sonra ise Apple cihazlarındakine benzer bir şekilde, herhangi bir uygulamanın kamera ve mikrofona erişmesi durumunda işaretleri ayarladığınız şekillerde görmeniz mümkün olacaktır.