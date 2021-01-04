Genel
Android uygulamalarınız kamera ve mikrofon kullandığında öğrenin
Herhangi bir Android uygulamanızın kamera veya mikrofonunuzu kullanması durumunda bunu anlık olarak öğrenebileceğiniz bir uygulama önerimiz olacak.
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Hani olur ya, telefonumuz yanımızdayken birisiyle bir şey hakkında konuşuyoruzdur. Sonra ise konuştuğumuz şeyler hakkında karşımıza reklamlar çıkar. Komplo teorilerine de bayıldığımızdan ötürü “Acaba dinleniyor muyuz?” deriz. Belki bu önerimiz bunun için de işinize yarayabilir.
Şaka bir yana, telefonlarda gizlilik önemli unsurlardan birisi ve kamera veya mikrofonumuzun iznimiz dışında kullanılmasını pek tabi istemeyiz. Apple firması da iPhone ve iPad cihazlarına getirdiği yeniliklerle birlikte artık; farklı uygulamaların kamera ve mikrofon erişimi sağlaması durumunda turuncu ve yeşil noktalarla kullanıcıya haber veriliyor. Android tarafında ise böyle bir durum yok. Sadece konuma erişim sağlanma durumunda bir uyarı alınıyor.
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Ancak Google Play Store platformundaki çok sayıdaki uygulamalardan bir tanesi tam olarak bu işlevi kullanıcıya sunuyor. Ücretsiz bir şekilde indirilip kurulabilen bu uygulamanın ismi ise Access Dots – iOS 14 cam/mic access indicators. Kurulumun ardından uygulamanın açılmasıyla yapılması gereken tek şey ise isminin yanındaki seçeneği aktifleştirmek.
Aktifleştirme işleminden sonra ise Android sisteminin ulaşılabilirlik ayarlarına yönlendirilip uygulamaya gerekli izinlerin verilmesi gerekiyor. Ardından tekrar uygulamanın açılması durumunda ise alt tarafta bazı ayarlamalar yapılabildiği görülebiliyor. Bildiri için görülecek noktaların renkleri, boyutları ve yerlerinin ayarlanması kabaca yapılabilecek olan ayarlamalar içerisinde yer alıyor. Aynı şekilde saat simgesi de kamera ve mikrofona ulaşan uygulamalar geçmişini öğrenebilmek için kullanılabiliyor.
Bütün ayarlamalardan sonra ise Apple cihazlarındakine benzer bir şekilde, herhangi bir uygulamanın kamera ve mikrofona erişmesi durumunda işaretleri ayarladığınız şekillerde görmeniz mümkün olacaktır.
Akıllı Telefonlar
Qualcomm giriş seviyesine de 5G özelliği sunmaya hazırlanıyor!
Qualcomm yeni bir giriş seviye işlemci çıkarmaya hazırlanıyor. Firmanın giriş seviye akıllı telefonlar için 5G‘li işlemci geliştireceği iddia edildi.
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Qualcomm Snapdragon 480 ile giriş seviye modeller için 5G özelliği sunabilir!
Akıllı telefon dünyasının en önemli markalarından biri olan Qualcomm, yeni bir giriş seviye işlemciyle müşterilerini karşılamaya hazırlanıyor. Özellikle 5G‘li akıllı telefon sayısının arttığı şu son zamanlarda, kullanıcılar her seviyede bu özelliğe sahip olmak istiyorlar. Bu durum karşısında çalışmalarını sürdüren firma, giriş seviye akıllı telefonlara da 5G özelliği sunabileceği bir işlemci için kolları sıvadı. Stufflisting YouTube kanalının sahibi Mukul Sharma, Twitter’dan yaptığı paylaşım ile firmanın yeni 5G özellikli giriş seviye işlemcisinin Snapdragon 480 adıyla piyasaya çıkacağını takipçilerine duyurdu.
[Exclusive] In all likelihood, Qualcomm will unveil its Snapdragon 480 5G processor today.
8nm
octa-core Kryo 460, up to 2GHz
100% improvement over Snapdragon 460
Adreno 619
Support for up to 120Hz displays
Wi-Fi 6 ready
Feel free to retweet.#snapdragon #Snapdragon480 #5G
— Mukul Sharma (@stufflistings) January 4, 2021
Yeni işlemci ile alakalı bazı teknik detayları da paylaşan Mukul Sharma, yonga setinin Snapdragon 460‘a göre %100 daha performanslı olduğunu belirtti. İşlemcinin 120 Hz ekran yenileme hızını desteklediği öğrenilirken, giriş seviye akıllı telefon rekabetinde de yeni yarışlar ortaya çıkabilir. Wi-Fi 6 destekli olarak piyasaya sürülecek yonga seti, grafik modülü olarak Adreno 619 ile kullanıcılarını karşılayacak. Yeni nesil işlemci ile birlikte giriş seviye akıllı telefonların fiyatlarında bir artış olur mu bilinmez ama 5G‘nin yaygınlaşması ile birlikte bu özellik rekabet konusu olmaktan çıkar gibi gözüküyor.
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Donanım
MSI, 11. Nesil Intel İşlemciler İçin Tanıtım Tarihi Verdi!
11. nesil Intel işlemciler geliyor. MSI, kendi forum sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, Intel’in 11. Nesil işlemcilerinin tanıtım tarihini paylaştı.
Intel‘in yeni işlemci modellerinin tanıtım tarihi belli oldu. Intel’in 11. nesil işlemcileri için tanıtım tarihini MSI verdi. Kendi forum sayfası üzerinden açıklama yapan MSI, 11. nesil Intel Rocket Lake serisi için ilk tarihi verdi.
MSI, Intel Rocket Lake serisi hakkında açıklama yaptı!
Intel’in 11. nesil işlemcileri hakkında açıklama yapan MSI, 11. nesil işlemcilerin 2021 Mart ayı sonunda tanıtılacağını açıkladı. Açıklamalarına devam eden MSI, Rocket Lake serisi olarak bilinen 11. nesil Intel işlemciler için daha önceki anakartların da güncelleneceğini belirtti.
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Yaptığı açıklamada şu anda 10. nesil işlemciler için kullanılan H410, B460 ve Z490 gibi modellerin 11. nesil işlemciler için güncelleneceğini belirtti. İlk güncellenecek olan anakart modelinin ise Z490 olduğunu belirtti.
Yeni 11. nesil Intel işlemciler hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor. Ancak Mart ayında yapılacak olan tanıtıma kadar işlemciler hakkında birçok bilgi elimize ulaşacaktır. Tabi en merak ettiğimiz işlemci hızları ve fiyatları muhtemelen tanıtımla ortaya çıkacaktır.
MSI yaptığı bu açıklama ile, Intel’in yeni işlemcileri hakkında çok önemli bilgileri ortaya koydu. Pazarda AMD ürünleri ile oldukça ciddi bir rekabet içerisinde olan Intel, yeni nesil işlemci modelleri ile pazara tekrardan hakim olabilir. Ancak AMD’nin de boş durmadığını ve sürekli yeni mimariler üzerinde çalıştığını biliyoruz.
Bakalım 2021 yılı işlemciler açısından nasıl geçecek. Sizce Intel’in yeni 11. nesil Rocket Lake serisi piyasada nasıl bir yer edinecek?
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Akıllı Telefonlar
Realme Koi, Gerçek Adı ve Tanıtım Tarihi ile Ortaya Çıktı!
Realme Koi kod adı ile bilinen cihazın gerçek ismi ve tanıtım tarihi açıklandı. Realme, yeni cihazını çok yakın bir tarihte tanıtacak.
Bir süredir konuşulan Realme’nin yeni modeli Realme Koi hakkına yeni açıklamalar yapıldı. Yeni açıklamaları yapan şirket cihazın gerçek adını ve tanıtım tarihini açıkladı. Hatta tanıtım yapacağı saat bile belli bizlerle paylaştı. Şimdi gelin Koi hakkında bilinenlere göz atalım.
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Realme Koi’nin gerçek adı!
Realme, yeni yıla yeni bir cihaz ile giriyor. Daha öncesinde Realme Koi olarak adlandırılan cihazın asıl adı şirket tarafından açıklandı. Koi kod adlı cihazın aslında Realme V15 olduğu açıklandı. Cihazda asıl dikkat çeken nokta isim değil tasarım ve teknik özellikleri.
Realme V15‘in tasarımına baktığımızda gerçekten çarpıcı bir renk seçimi yapıldığını görebiliyoruz. Öte yandan cihazın arka kısmındaki üçlü kamera grubu gerçekten çok tarz duruyor. Yani cihaz her anlamda amiral gemisi duruşunu yansıtıyor.
Realme V15’in özellikleri ve tanıtım tarihi!
Cihazın performans özelliklerine bakacak olursak fotoğraflarda da gördüğünüz gibi bu cihaz 5G destekli. Gücünü Snapdragon 888 yonga setinden alan Realme V15, bu sayede 5G desteği kazanıyor. Öte yandan elektriksel anlamda gücünü ise 4000mAh‘lik bataryadan alıyor. 125W UltraDART hızlı şarj destekli bu batarya, 20 dakikada tam dolu şarj seviyesine ulaşıyor. Ancak bu cihaz için daha büyük bir batarya olması daha uygundu.
Kamera özelliklerine baktığımızda ise Realme Koi / V15 arkasında 64MP‘lik bir ana kamera var ancak diğer iki kamera hakkında bir bilgi söz konusu değil. Fiyat olarak ise net bir açıklama bulunmasa da, 625 Euro gibi bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniliyor.
Koi kod adlı Realme V15‘in tanıtım tarihi 7 Ocak olarak belirlenmiş. Yerel saatle tam 14:00‘da tanıtılacak olan Realme V15, tasarımı ve performansı ile dikkat çekici bir model olacak. Bakalım Realme V15 daha ne gibi özelliklere sahip.
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