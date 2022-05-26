Android 13, arama önerileri açısından bazı küçük tasarım değişiklikleri yapıyor. Google uygulamasında yeni bir beta güncellemesi başlattı ve özellikle arama önerileri için yeni bir tasarım getiriyor. Şu anda Google uygulamasında bir arama yapıldığında, Android akıllı telefonunun ayarlarına bağlı olarak öneriler arka arkaya düz, açık veya koyu bir arka planda görüntüleniyor.

Artık yeni versiyonda her öneri kendi kutusunda sunuluyor. Kutular ayrıca uygulamanın geri kalanından farklı düz bir arka plan benimser, böylece kullanıcılar tarafından daha kolay görülebilirler. 9to5Google‘dan gelen bilgilere göre, bu yeni tasarım, Android 13’ün yaklaşan bir beta sürümünde Pixel Launcher‘daki uygulama aramalarında ve ardından yıl sonunda yeni işletim sistemi piyasaya sürülecek.

Ayrıca bkz: realme GT Neo 2 Türkiye’de! | realme Buds Air 3 ile detaylı ön inceleme

Google Arama, arama önerileri için yeni bir tasarım benimsiyor

Aşağıdaki görsellerden de görebileceğiniz gibi, aramalar artık net bir şekilde birbirinden ayrıldığı için yeni arama öneri kutuları eski sürüme göre çok daha fazla yer kaplıyor. Ayrıca ilk önerinin üst köşelerinin ve son önerinin alt köşelerinin yuvarlatıldığını ve bu da tüm listeye daha modern bir görünüm kazandırdığını görebiliriz.

Aramaları Material You ile daha iyi entegre hale getirmenin yanı sıra, Android 12’de ortaya çıkan ve belirli arayüz öğelerinin renginin kullanıcı tarafından seçilen vurgu renklerine göre uyarlanmasına izin veren yeni tasarım, arama önerilerinin kullanımı artık daha kolay. Gerçekten de, aramaların artık bireysel kutulara ayrılmış olması, kullanıcıların istedikleri öneriye tıklamasını kolaylaştıracak.

Google uygulamasının yeni sürümü şimdiye kadar yalnızca bir avuç Android akıllı telefon kullanıcısına sunuldu, ancak önümüzdeki haftalarda daha geniş bir alana yayılması bekleniyor.