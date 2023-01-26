Batarya günümüzde halen daha kullanıcıların en çok endişelendiği konular arasında yer alıyor. Telefon üreticileri hızlı şarjlar ile bu konudaki edişeleri gidermek istese de günlük kullanımda mevcuttaki batarya teknolojileri yetersiz kalabiliyor. Bunlara bir de uygulamaların kullandığı batarya tüketimini göz önünde bulundurursak endişeler iyice artıyor. Bugün ise Android telefonlarda bataryayı en çok tüketen uygulamalar ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi Google Play Store’da Android için sayısız uygulama yer alıyor. Ancak bu uygulamalar batarya tüketimine olumsuz etki edebiliyor. Yapılan araştırmalara göre Android’de bu 10 uygulamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Aşağıda yer alan uygulamalar telefonların bataryalarını arkaplanda açık olduğunda su gibi içiyor diyebiliriz.

Fitbit

Uber

Skype

Facebook

Airbnb

Instagram

Tinder

Bombus

Snapchat

WhatsApp

pCloud tarafından açıklanan bu uygulamalar maalesef ki popüler uygulamalardır ve telefonunuzda birden fazlası muhtemelen yer alıyordur. Araştırma firması pCloud, telefonlarımızda hangi uygulamaların en çok kaynak yoğun olduğunu belirlerken üç faktöre baktı. Konum veya kamera, bu uygulamaların tükettiği pil ve karanlık modun sunulup sunulmadığı gibi her uygulamanın kullandığı şeyler.

Fitbit mevcut 16 kaynaktan 14’ü arka planda kullanıyor. Bu nedenle, bu uygulama en yüksek batarya tüketimi puanı olan yüzde 92,31’i aldı. Fitbit kullanıyorsanız uygulamayı kullanmadığınızda mutlaka kapatmanızda fayda var.

Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube, WhatsApp ve Linkedin ise telefonun bataryasını sömüren diğer uygulamalar arasında yer alıyor. Bunların her biri çalışmak için daha fazla enerji kullanıyor ve bu da telefonunuzun bataryasına daha fazla yük bindiriyor.

Araştırmaya göre, çevrimiçi flört uygulamaları telefonun pilini duygularınız kadar hızlı kullanıyor. En çok batarya tüketen uygulamaların arasında Tinder, Bumble ve Grinder gibi çevrimiçi flört uygulamaları yer alıyor. Bu uygulamalar arka planda ortalama 11 kaynağın çalışmasına izin veriyor. Karanlık modun olmaması, üç flört uygulamasının da kullanımını daha enerji yoğun hale getirir ve bu da pil tüketimini hızlandırıyor.

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Açık olmamasına rağmen, her Android uygulaması arka planda çalışır. Tıpkı Instagram ve Facebook gibi diğer hizmetler gibi, WhatsApp da size alakalı bildirimler göndermek için yapar. Bu sorunu çözmek mümkündür. Ancak bunu yapmanın, platforma yeniden girene kadar bildirim almanızı engelleyeceği belirtelim.

Aşağıdaki adımları izleyerek batarya tüketimini düşürebilirsiniz.

Telefonunuzun ayarlarını girin.

Ayarlardan Pil seçeneğine tıklayın.

Menüden “Gelişmiş ayarlar” altında “Pil kullanımını optimize et”i seçin.

Arka plan etkinliğini devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamaları seçtikten sonra “Optimize etme” seçeneğine tıklayın.