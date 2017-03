Android Taste Test ile Google Yeni Temalar Denemenize Yardımcı Oluyor

Google’ın internette yayınladığı bu araç size bazı seçenekler sunuyor ve sizin seçimlerinize göre 3 farklı sonuç veriyor. İstediği seçimler görünümün bileşenlerini oluşturuyor. Seçimlerinize göre ortaya çıkan sonuç organik ya da geometrik şekillerde, hareketli ya da hareketsiz olabiliyor.

Get ready to discover the home screen for you. The #myAndroid Taste Test is here: https://t.co/bYl8Y2PgvJ pic.twitter.com/aj6uCZkCfa

— Android (@Android) March 11, 2017