Android Taste Test ile Google Yeni Temalar Denemenize Yardımcı Oluyor

Android Taste Test ile Google Yeni Temalar Denemenize Yardımcı Oluyor

13 Mart, 2017 İşletim Sistemleri 0 yorumlar

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Google #myAndroid Taste Test adını verdiği yeni bir araç yayınladı ve bu araç ile beraber arkaplan, başlatıcı veya simgeler değiştirilebiliyor.

Google’ın internette yayınladığı bu araç size bazı seçenekler sunuyor ve sizin seçimlerinize göre 3 farklı sonuç veriyor. İstediği seçimler görünümün bileşenlerini oluşturuyor. Seçimlerinize göre ortaya çıkan sonuç organik ya da geometrik şekillerde, hareketli ya da hareketsiz olabiliyor.

Seçimlerinizin sonuna önünüze gelen üç seçenekten birini seçip arkaplan resmini, simge paketini, başlatıcıyı ve klavyeyi indirebilirsiniz. Ancak ne gariptir ki test her seferinde Gboard klavyeyi öneriyor.

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