Sony’nin A300 Walkman serisinin en yeni üyesi NW-A306 Walkman tanıtıldı. Yeni Walkman, birinci sınıf görünüme ve yüksek kaliteli sese önem veren kullanıcılar için yeniden tasarlandı. Üstün sağlamlık için frezelenmiş alüminyum çerçeveye sahip, bu da düşük empedans, net, istikrarlı ses ve sağlam bas deneyimi sağlıyor.

NW-A306 Walkman, geçen yıl NW-WM1ZM2 ve NW-WM1AM2 premium Walkman modellerinin ve Sony NW-A105’in piyasaya sürülmesinin ardından geldi. Sony NW-A306, 3,6 inç HD TFT dokunmatik ekrana, Wi-Fi desteğine ve microSD ile genişletilebilen 32 GB dahili depolama seçeneğiyle geliyor.

Hi-Res Audio, LDAC, DSD ve FLAC ses formatlarının yanı sıra düşük bozulma ve gürültüye sahip bir S-Master HX dijital amplifikatörü destekliyor. Ayrıca yan tarafında kullanışlı medya oynatma kontrolleri de mevcut.

Yeni NW-A306, ister Wi-Fi akışlı ister indirilmiş olsun, müziği yükseltmek için DSEE Ultimate’ı dahil ederek önceki modellerini geliştiriyor. Edge-AI ve DSEE Ultimate, sıkıştırılmış dijital müzik dosyalarını doğru bir şekilde daha yüksek kaliteye yükseltir ve daha sonra kablosuz kulaklıklarla dinlenebilir.

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Ayrıca 360 Reality Audio desteğine de sahip. 360 Reality Audio ile Sony’nin 360 Spatial Sound teknolojisi, 360 derecelik küresel bir ses alanında çeşitli sesleri deneyimlemeyi de sağlıyor.

Sony, NW-A306 Walkman ile 36 saate kadar 44,1 kHz FLAC çalma, 32 saate kadar 96 kHz FLAC Yüksek Çözünürlüklü Ses çalma ve bir müzik hizmeti uygulaması kullanıldığında 26 saate kadar çalma süresi vadediyor.

Sony NW-A306 Walkman siyah ve mavi seçenekleriye geliyor. İngiltere’de 350 Sterlin (428 Dolar) ve Avrupa’da 400 Euro (433 Dolar) olarak fiyatlandırılıyor.