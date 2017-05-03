Android Nougat İşletim Sistemine Sahip En Küçük Telefon Jelly

Dünyanın kullanılabilir en küçük akıllı telefonlarından biri olmaya aday Jelly, Kickstarter’da ve çıktığında Android Nougat işletim sistemi ile gelecek.

Çoğu 6 inç ve üzerin telefon Android Nougat sürümünü almamış olmasına rağmen Jelly 2.45 inçlik boyutuyla 1999 yılında çıkmış Nokia 8210’un modern ve akıllı versiyonu gibi. Jelly’nin şimdilik iki farklı versiyonu var. Başlangıç modelinde 1 GB RAM, 8 GB depolama alanı bulunuyor. Pro modelinde ise 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı mevcut.

Her iki modelde de 1.1 GHz Cortex A53 işlemci, 240 x 432 çözünürlükte ekran ve 950 mAh batarya bulunuyor. Jelly’i geliştiren Unihertz firması 950 mAh bataryanın üç günlük bir kullanım ömrü sunacağını belirtiyor. Bu oldukça büyük bir iddia.

Dünyanın en küçük 4G akıllı telefonunda iki adet SIM kart slotu, 32 GB’a kadar microSD desteği, 2 ve 8 megapiksel olmak üzere iki kamerası, GPS ve Bluetooth özellikleri bulunuyor. Cihazlar Ağustos ayında satışa çıkacak. Başlangıç modeli 109$, Pro modeli ise 125$ olacak. Telefonun Kickstarter kampanyası 57 dakikada 30.000$ bağış toplamayı başardı.