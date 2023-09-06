Google cephesi Android 14 tanıtımına kısa bir süre kala iOS rakibi mobil işletim sistemi Android’in markasını değiştirerek klasikleşmiş logoda önemli değişikliklere imza attı. Ömer gitti yerine Ezel geldi! İşte yeni logoda yer alan tüm değişiklikler!

Google Android Markasını Yeniden Tasarlıyor!

Google artık “Android” kelimesinin baş harfini büyük A ile yazmayı tercih ediyor. Aynı zamanda, şirket tanıdık ” “droid” logosunu 3 boyutlu bir avatar ile güncelliyor.

Google, yeni Android logosunun, Google’ın kendi markası ile daha uyumlu olması için Material tasarım sisteminden esinlenildiğini belirtiyor. Ayrıca, Android logosunun yazı karakteri de güncellenecek, bu nedenle bu değişiklikleri gelecekteki Android işletim sistemi güncellemelerinde görmek mümkün olabilir.

Bu marka değişikliği, Google’ın 2019’da Android’in büyük güncellemelerine tatlı isimler yerine sürüm numaralarını kullanma kararı almasından daha az çarpıcı görünüyor. Ancak bu değişiklikler, Android’in açık, sürekli gelişen ve kapsayıcı karakterini daha iyi yansıtmak amacıyla yapılıyor.

Android Tüketici Marka Yönetimi Direktörü Jason Fournier, “Marka sistemimizin ve Android olarak nasıl algılandığımızın, Android’in temel etiğini yansıtması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle görsel kimliğimizde Android topluluğumuzu daha iyi temsil eden bir güncelleme sunuyoruz. Bu yenilik aynı zamanda eğlenceli.” ifadeleriyle değişiklikleri tanımlıyor.

Yeniden tasarlanmış Android markası, bu yıl Android cihazlarında ve diğer platformlarda görünmeye başlayacak. Google, 4 Ekim’de Pixel 8 serisini tanıtmak için bir etkinlik düzenliyor, bu nedenle yeni Android markasının burada ilk kez tüm dünyaya gösterilmesi muhtemel.

Google’ın Android markasındaki bu değişiklik, Android ekosisteminin büyümesi ve gelişmesi ile uyumlu bir adım olarak görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Android logosu nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!