Apple geçtiğimiz günlerde yeni nesil işlemcileri M2 Pro ve M2 Max’i duyurdu. Peki bu işlemciler aslında neler yapabiliyor ve ne kadar güçlü? Önceki M1, M1 Pro ve M1 Max’e göre önemli geliştirmelere sahip olan M2 serisi ayrıca Intel tarafındaki i9 serisinin de daha güçlü sonuçlar veriyor.

Yakında ülkemizde de tüketicilerin beğenisine ve satışa sunulacak olan M2 Pro ve M2 Max işlemcisine sahip MacBook ve Mac Mini bilgisayarların güncel fiyatlarını da bu videoda bulabilirsiniz. Peki siz Apple tarafında bir bilgisayara sahip misiniz? Kullandığınız bilgisayarın performansı nasıl? Yeni nesil M2 işlemcili bir bilgisayar almayı düşünür müsünüz? Yorumlar kısmında da kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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