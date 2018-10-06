Pek bilinmeyen WhatsApp ipuçları ve eklentiler (VİDEO)

Pek bilinmeyen WhatsApp ipuçları ve eklentileri videomuzda, WhatsApp kullanıcılarının faydalanabileceği farklı çözümlere yakından baktık.

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Pek bilinmeyen WhatsApp ipuçları ve eklentileri

WhatsApp Business ile tek telefonda çift WhatsApp (ANDROID)

İlk uygulamamız aslında WhatsApp’ın kurum kullanımları için geliştirdiği WhatsApp Business uygulaması. Eğer çift hatlı bir akıllı telefon kullanıyor ve tek telefonda iki WhatsApp kullanmak istiyorsanız, üçüncü şahıs WhatsApp klon uygulamlarına gerek yok. Çünkü WhatsApp Business kurarak bunu gerçekleştirebilirsiniz.

WhatsApp Business indir

WhatsAuto ile otomatik cevap verin (ANDROID)

Eğer gelen WhatsApp mesajlarına zaman zaman meşgul olduğunuzda otomatik mesaj ile dönülmesini istiyorsanız, WhatsAuto uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulamayı yükledikten sonra verilecek otomatik mesajı istediğiniz gibi belirleyebiliyorsunuz. Ayrıca isterseniz tüm WhatsApp kişilerine, isterseniz de sadece belirli kişilere otomatik cevap verebilme mümkün. Uygulamanın bir diğer avantajı da otomatik cevap özelliğini istediğiniz an bildirim çubuğundan kapatıp açabilmek.

WhatsAuto indir

WhatsApp ile Wikipedia bilgilerini alın (ANDROID / iOS)

Ülkemizde Wikipedia yasaklı. Sadece VPN gibi çözümlerle erişebiliyoruz. Hem bu, hem de WhatsApp üzerinden Wikipedia bilgilerine daha kolay ulaşmak için bir WikiBot var. Bu sayede telefonunuzda WhatsApp üzerinden bu bota mesaj atarak attığınız mesajda yer alan şeyin Wikipedia bilgilerini öğrenebilirsiniz. Bu bota kayıt olmak için yapmanız gereken şey, telefonunuzdan https://wikibot.4ty2.fun/ adresine gidin ve açılan pencereye join ultramarine-tapir kodunu girin. Bu aşamalardan sonra konuşma penceresinden bota istediğiniz zaman Wikipedia bilgilerini sorabilirsiniz.

WhatsApp Web’te görselleri gizleyin HIDE MEDIA (Google Chrome eklentisi)

WhatsApp Web servisini iş yeri gibi insanların ekranlarımızı rahatça görebildiği yerlerde kullanıyoruz. Hâl böyle olunca bize gönderilen fotoğrafların görülmesi pek hoş olmayabiliyor. O nedenle HIDE MEDİA Chrome eklentisini kullanarak görsellerin Web üzerinde sansürlü olarak görülmesini sağlayabilirsiniz. İmleci fotoğrafa getirdiğinizde ise görsel görünecektir.

WhatsApp Web’te mesajları ön izleyin

WhatsApp Web kullanıyorken WAToolKit Chrome uygulamasını bilgisayarınıza kurarak, mesajları açmadan ön izleme yapabilirsiniz. Böylece karşıya görüldü bildirimi gitmeden ne yazdığını görebilirsiniz.

WAToolKit indir