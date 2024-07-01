Android güncellemeleri, teknolojinin hızla ilerleyen dünyasında her geçen gün daha da önem kazanıyor. Son yıllarda bu alanda yapılan iyileştirmeler ve geliştirilen yeni politikalar, kullanıcıların daha iyi bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Özellikle Samsung’un amiral gemisi cihazlara 7 yıla kadar yazılım desteği sunma girişimi, bu değişimlerin başında geliyor ve diğer markaları da güncelleme politikalarını yeniden gözden geçirmeye itiyor.

İçindekiler Android güncellemeleri için Qualcomm düğmeye bastı

Android güncellemeleri için Qualcomm düğmeye bastı

Samsung, güncelleme süresini 7 yıla çıkararak büyük bir adım attı. Bu karar, Google gibi dev şirketlerin de dikkatini çekti ve onları kendi güncelleme politikalarını iyileştirmeye teşvik etti. Samsung’un bu hamlesi, Android ekosisteminde daha uzun süreli yazılım desteği sağlamanın mümkün olduğunu gösterdi ve diğer üreticilere de örnek oldu.

Qualcomm, bu süreçte önemli bir rol oynayarak, eski yonga setlerinin oluşturduğu zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlıyor. Qualcomm’un Telefonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Chris Patrick, Android Authority’ye verdiği röportajda, Qualcomm’un eski Android telefonların güncellenmesinde üreticilere yardımcı olmak için çeşitli değişiklikler yapmayı planladığını belirtti. Bu değişikliklerin, özellikle OEM’ler için güncelleme süreçlerini basitleştirmesi bekleniyor.

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Android işletim sistemi güncellemelerindeki gecikmeler, genellikle Qualcomm ve MediaTek gibi yonga seti üreticilerinin eski modelleri desteklemeyi bırakması ve bazı telefonların alacağı güncelleme sayısını sınırlaması nedeniyle meydana geliyor. Ancak Qualcomm, bunun birincil bir darboğaz olmadığını iddia ediyor ve Google ile birlikte çalışarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor. Şirket, “satır içi kodun yapısını değiştirmek” ve güncellemeleri daha verimli hale getirmek için önemli adımlar atıyor.

Chris Patrick, daha fazla ayrıntı vermekten kaçınsa da, “bu yılın sonlarında” daha fazla bilgi paylaşılacağını ima etti. Qualcomm’un yıllık Snapdragon Zirvesi’nde veya IFA’da yapılacak duyurularla bu değişiklikler hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. Qualcomm’un bu adımları, Android kullanıcılarına akıcı güncelleme süreçleri sunmayı ve üreticileri zamanında güncellemelerle desteklemeyi amaçlıyor.

Kullanıcılar, özellikle Qualcomm donanımlı cihazlarda daha hızlı güncellemeler ve daha uzun destek arıyor. Bu duyuru, kritik bir ekosistem ihtiyacını ele alarak daha hızlı Android güncellemelerini hedefliyor. Patrick, “Bu yılın ilerleyen dönemlerinde bunu kolaylaştırmak ve tüm ekosistemin Android telefonları güncel tutmasına yardımcı olmak için yaptığımız değişiklikler hakkında bazı duyurular yapacağımızı göreceksiniz” diyerek, Android dünyasında büyük değişikliklerin kapıda olduğunu belirtti.