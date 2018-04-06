Android Excellence Program ile ekosistemin en iyi uygulamaları sunulacak!

Google, Android Geliştirici Blogu‘ndan yaptığı duyuru ile Android ekosistemine Andoid Excellence Program adında yeni bir kategori daha getirdiğini duyurdu. Aslına bakarsanız editörün önerileri ve öne çıkanlar gibi bir sistem olan bu sistem, gerek performans, gerek kalite gerek ise kullanılabilirlik gibi tamamıyla güçlü Android telefonlar ile %100 uyum içeren programları dahil ediyor olacak.

Andoid Excellence Program: En mükemmel uygulamalar

3 ayda bir yenilenecek bu kategoride Google Play Store’da görebileceğiniz son 3 ayın en iyi oyunları ve uygulamaları yer alacak. Ancak bu kategorideki uygulamalar fazlasıyla işinize yarayabilecek, oyunlar da kusursuz bir performans sergileyecek gibi bir algı yaratılıyor. Bakalım bu program söz verdiği kadar iyi işleyecek mi?

Android Excellence Program Nisan 2018

Programa ilk olarak dahil olan uygulamalar ve oyunlar ise şu şekilde;