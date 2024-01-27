Android eSIM transfer işlemi çok daha kolaylaşacak. Google, her geçen gün fiziksel SIM kartların yerini alacak eSIM’lerin geleceğine hazırlık yapıyor. Android eSIM aktarım aracı sessizce kullanıma sunuldu. Bu hamle, mobil teknolojide önemli bir dönüşümün işareti olarak kabul ediliyor. Android eSIM alanında çağ atlıyor.

İçindekiler Android eSIM Transfer İşlemi Çok Daha Kolaylaşacak

Android eSIM Transfer İşlemi Çok Daha Kolaylaşacak

Geçtiğimiz günlerde telefonunu yeni alan bir Galaxy S24 Ultra kullanıcısı, LG V60 ThinQ’dan eSIM’lerini aktarma seçeneğine sahip olduğunu fark etti. Bu durum, kullanıcıların bir QR kodunu tarayarak eSIM’leri farklı cihazlara aktarabilmesini sağlıyor. Ayrıca, Galaxy S24 Ultra ile Pixel 8 Pro arasında eSIM aktarımı yapmak da mümkün hale geliyor.

Samsung’un One UI 5.1 ile piyasaya sürdüğü eSIM aktarım aracı, başlangıçta yalnızca Galaxy cihazlarında çalışıyordu. Ancak Reddit’te FragmentedChicken tarafından keşfedilen One UI 6.1 güncellemesi, aracın artık Galaxy olmayan cihazlarla da uyumlu hale geldiğini ortaya koyuyor.

Bu, Samsung eSIM aktarım aracının geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabileceği anlamına geliyor ve Google’ın benzer bir aracı duyurmasının habercisi olarak yorumlanıyor. Android eSIM konusunda evrensel bir araç kullanacak gibi görünüyor.

Yayın kuruluşları, Google’ın Android eSIM transfer aracının duyurusunu bekliyor. Ancak belirli bir lansman tarihi henüz açıklanmadı. Özellik keşfedildiğinde, Pixel 8’in eSIM aracının sadece diğer Pixel’lerle uyumlu olacağı düşünülüyordu.

Ancak, bu yeni aracın kullanıcılar arasında belirli kısıtlamalara sahip olduğu da belirtiliyor. Şu anda, özellik yalnızca T-Mobile’a bağlı eSIM profilleriyle çalışıyor gibi görünüyor. Yani henüz bu özellik sadece ABD’deki bir operatörde kullanıma sunulmuş durumda. Türkiye’deki operatörler için bu desteğin ne zaman geleceği ise belirsiz.

eSIM aktarımının kolaylıkla yapılabileceği bir araç, kullanıcılar için oldukça yararlı olabilir. Bu nedenle, bu özelliğin diğer operatörlerin cihazlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi bekleniyor. Gelişmelerle ilgili yeni bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

Android eSIM transferi konusunda ciddi bir atılım yapmış durumda. Bu yeni eSIM aktarım aracı sayesinde, farklı marka Android akıllı telefonlar arasında geçiş yapmak çok daha kolay hale gelecek. Bizler de bu özelliğin Türkiye’ye gelişini heyecanla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Android eSIM aktarım aracı ne zaman Türkiye’deki operatörlerle uyumlu hale gelecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!