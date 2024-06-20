Google, hem güvenliği hem de kullanıcı deneyimini güçlendirmeyi amaçlayan bazı değişiklikler içeren yeni bir Android Auto güncelleme sunuyor. Artık Google Play Store üzerinden indirilmeye hazır olan Sürüm 12.2, öncelikle, sürüş sırasında kullanılabilecek uygulamalar ile kullanılmaması gereken uygulamaları ayırt etmek için yeni incelikli tasarım öğeleriyle birlikte geliyor.

İçindekiler Android Auto güncelleme alıyor

Android Auto güncelleme alıyor

Araç hareket halindeyken erişilemeyen uygulamalar için gri tonlamalı simgeler alacaksınız. Bu görsel işaret, önceki araba simgesinin veya “P” sembolü kaplamalarının yerini alır. Araç hareketsiz olduğunda bu simgeler normal renklerine dönerek tam işlevselliklerini gösterir. Bu yenilik, güncelleme kapsamında sunulan en dikkat çekici özelliklerden biridir.

Android Auto 12.2 araç içi dijital deneyimi geliştiriyor. Resmi değişiklik günlüğü aynı zamanda kararlılık ve performans iyileştirmelerini de listeliyor ancak ayrıntı vermiyor. Google, bu Android Auto 12.2 ile kullanıcıların daha güvenli ve keyifli bir sürüş deneyimi yaşamasını hedefliyor.

İlginizi çekebilir: HUAWEI Pura70 Ultra vs HONOR Magic6 Pro | Birbirine benzer ama bir o kadar farklı!

Google Play Store’un otomatik güncellemeleri aracılığıyla veya APK dosyasını güvenilir bir kaynaktan manuel olarak indirerek Android Auto güncelleme 12.2’ye güncelleme yapmak kolaydır. Ancak üçüncü taraf web sitelerinden APK indirirken dikkatli olmak, olası güvenlik risklerinden kaçınmak için çok önemlidir. Bu Android Auto güncelleme, sürücülerin dijital yaşamlarını daha da kolaylaştırmak için tasarlandı.