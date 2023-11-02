Google Chrome, artık Android Nougat, yani Android 7.0 ve 7.1 sürümlerine olan desteğini sona erdiriyor. Bu, beş yılın üzerinde eski Android telefonlara sahip kullanıcıların Chrome desteğini kaybedeceği anlamına geliyor.
6 Aralık’ta piyasaya sürülecek olan Chrome 120 güncellemesi, Android Nougat ile uyumlu olmayacak. Chrome 119, Nougat sürümünü destekleyen son sürüm olarak kalacak ve etkilenen kullanıcılara işletim sistemlerini yükseltmelerini teşvik eden bir bildirim içerecek.
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Google’ın en son Android dağıtım verilerine göre, dünya genelindeki aktif cihazların yaklaşık %14,7’si Android 13’ü kullanmaktadır. Ancak Android 11 hala %23,1’lik kullanım oranıyla en popüler sürüm olma özelliğini sürdürmektedir. Diğer yandan, Android Nougat sürümü yalnızca %3’lük bir pazar payına sahiptir ve eski işletim sistemlerinin kullanımdan kaldırılması aşamalı bir şekilde gerçekleşiyor.
Android 7.0 desteği olmayacak Chrome 120 ile gelecek yenilikler
- Varsayılan Arama Motoru Seçimi: Kullanıcılar, Chrome 120’den başlayarak Chrome’daki varsayılan arama motorlarını seçme seçeneğine sahip olacak.
- Güvenlik Kontrolü Yenilemesi: Google, tarayıcıyı güvenlikle ilgili sorunlar açısından düzenli olarak tarayan ve kullanıcıları herhangi bir sorun konusunda uyaran proaktif bir Güvenlik Kontrolü özelliği sunuyor.
- Duyarlı Araç Çubuğu: Chrome Masaüstü kullanıcıları, değişen pencere boyutlarına uyum sağlayan ve kullanıcı deneyimini iyileştiren duyarlı bir araç çubuğuyla karşılaşacak.
- Üçüncü Taraf Çerez Testi: Chrome, test amacıyla Ocak 2024’te trafiğin %1’i için üçüncü taraf çerezlerini devre dışı bırakmayı planlıyor. Çoğu kurumsal kullanıcı hariç tutulur ve yöneticiler bu özelliği kontrol edebilir.
- Ağ Hizmeti Korumalı Alanı: Windows’taki ağ hizmeti, gelişmiş güvenlik ve güvenilirlik için korumalı alana alınacak ve bu, onunla etkileşime giren yazılımı potansiyel olarak etkileyecektir.
- Chrome Profil Ayırma: İşletmelerin kurumsal profillerini yapılandırmasına yönelik yeni politikalar kullanıma sunulacak.