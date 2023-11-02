Google Chrome, artık Android Nougat, yani Android 7.0 ve 7.1 sürümlerine olan desteğini sona erdiriyor. Bu, beş yılın üzerinde eski Android telefonlara sahip kullanıcıların Chrome desteğini kaybedeceği anlamına geliyor.

6 Aralık’ta piyasaya sürülecek olan Chrome 120 güncellemesi, Android Nougat ile uyumlu olmayacak. Chrome 119, Nougat sürümünü destekleyen son sürüm olarak kalacak ve etkilenen kullanıcılara işletim sistemlerini yükseltmelerini teşvik eden bir bildirim içerecek.

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Google’ın en son Android dağıtım verilerine göre, dünya genelindeki aktif cihazların yaklaşık %14,7’si Android 13’ü kullanmaktadır. Ancak Android 11 hala %23,1’lik kullanım oranıyla en popüler sürüm olma özelliğini sürdürmektedir. Diğer yandan, Android Nougat sürümü yalnızca %3’lük bir pazar payına sahiptir ve eski işletim sistemlerinin kullanımdan kaldırılması aşamalı bir şekilde gerçekleşiyor.

Android 7.0 desteği olmayacak Chrome 120 ile gelecek yenilikler