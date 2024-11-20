Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro kullanıcıları için beklenmedik bir haber geldi. 2021’de piyasaya sürülen bu modellerin üç yıllık güncelleme desteği, geçtiğimiz ay sona ermiş gibi görünüyordu. Ancak Google’ın belgeleri, bu seriye yeni bir umut ışığı sunuyor. Pixel 6 serisi ile aynı işlemciye sahip olan Google Pixel 6a, Temmuz 2025’e kadar güncelleme alacak. Bu nedenle, Android 16 alacak telefonlar arasında Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modelleri de olabilir.

Android 16 Alacak Telefonlar Arasında Google Pixel 6 Olacak!

Android 16 alacak telefonlar arasında Google’ın Pixel 6a modelinin de olması, Google Pixel 6 kullanıcıları için bir umut ışığı oldu denebilir. Bu cihaz nispeten eski bir işlemciyle çalışıyor olmasına rağmen, bu güncellemeyi de alacak gibi.

Google Pixel 6, birinci nesil Tensor işlemcisiyle çalışıyor ve bu işlemci, hem Pixel 6 serisinde hem de Pixel 6a modelinde kullanıldı. Google’ın bu yonga setine Android 16 desteği sağlamak için gereken çalışmaları yapması, tüm seriyi kapsayabilir.

Özellikle Pixel 6 kullanıcıları, cihazlarının geçmişteki eksikliklerinden dolayı Google’ın onlara borçlu olduğunu düşünüyor. Bu eksiklikler arasında kötü performans gösteren Shannon A5123 bağlantı modemi ve zayıf optik parmak izi sensörü yer alıyor. Bu hatalar, sonraki modellerde düzeltilmiş olsa da, kullanıcılar ekstra destekle telafi bekliyor.

Android 16 takvimine göre, Geliştirici Önizleme sürümleri ve beta aşamaları 2024’ün sonundan itibaren başlayacak ve 2025’in ikinci çeyreğinde kararlı sürümle tamamlanacak. Pixel 6 serisinin bu güncellemeyi alabilmesi, cihazlarını güncel tutmak isteyen kullanıcılar için büyük bir avantaj olacaktır. Ayrıca, bazı analistler, Google’ın bu seriye Android 17 desteği bile sunabileceğini belirtiyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google’ın bu adımı doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!