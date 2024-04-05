Google, “Cihazımı Bul” ağını tamamlamak üzere, ancak beraberinde Android cihazlarının Bluetooth kullanımında köklü değişikliklere yol açacak bir güncelleme getiriyor. Artık Bluetooth, tamamen kapatılamayacak ve yalnızca duraklatılabilecek. Bu değişiklik, “Cihazımı Bul” ağının bir parçası olarak milyarlarca Android cihazın sessizce iletişim kurarak devasa bir konum izleme ağı oluşturmasını sağlayacak. Android 15 ile Bluetooth kapatma tarih olabilir.

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Yakın bir zamanda yayına girecek olan “Cihazımı Bul” ağı, telefonlar, kulaklıklar ve diğer Bluetooth özellikli cihazların bulunmasını kolaylaştıracak. Ancak, bu özelliklerin düzgün çalışması için Bluetooth’un sürekli açık olması gerekiyor. Google, bu durumu ele almak için Android 15’e “Bluetooth otomatik açma” adını verdiği bir özellik ekliyor. Bu özellik, kullanıcıların Bluetooth’u kapatsalar bile ertesi gün kendini otomatik olarak açmasını sağlayacak, böylece “Cihazımı Bul” gibi hizmetlerin çalışır durumda kalmasını sağlayacak ancak kullanıcıların gereksiz pil tüketiminden kaçınmasına olanak tanıyacak.

Ancak, bu özelliklerin tam olarak nasıl işleyeceğine dair kesin detaylar henüz net değil. Önizleme kodlarında bulunan özelliklerin son kullanıcı sürümünde de yer alacağının garantisi yok ve bazı cihazlar bu otomatik geçiş Bluetooth özelliğini desteklemeyebilir. Resmi Android 15 sürümünün piyasaya sürülmesini beklemek gerekecek, ancak bu, Google’ın kullanıcı gizliliği ve pil ömrü konularını dikkate aldığının bir işareti olarak değerlendirilebilir.