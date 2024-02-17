Beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Android tarafını etkileyen bir virüsün iOS işletim sistemini de tehlikeye attığı ortaya çıktı. Golddigger Android truva atına dayanan GoldPickaxe virüsü artık iOS’u da etkiliyor ve tüm işletim sistemleri risk altında. Kullanıcıların bu tehlikeli virüslere karşı önlem almaları gerekiyor. İşte GoldPickaxe virüsü hakkında bilinenler.

İçindekiler Android ve iOS Kullanıcılarını Tehdit Eden Yeni GoldPickaxe Virüsü Keşfedildi

Android ve iOS Kullanıcılarını Tehdit Eden Yeni GoldPickaxe Virüsü Keşfedildi

GoldPickaxe.iOS virüsü, banka hesaplarınıza erişim sağlamak için yüz tanıma gibi güvenlik verilerinizi kullanabilir ve bu da sizin için ciddi sonuçlar doğurabilir. Yeni virüsün Vietnam ve Tayland gibi bölgelerde yaygın olduğu tespit edilmiş durumda. Türkiye içinse ciddi bir uyarı yok, ancak virüsün tüm ülkeleri etkileyebileceğini söyleyelim.

Uzmanlar, virüsün gelecekte ABD’den başlayarak diğer bölgelere de yayılmasını bekliyorlar. Group-IB güvenlik firması araştırmacıları GoldPickaxe virüsünü araştırmaya devam ediyor ve ilgili markalara rapor gönderdiklerini belirtiyor.

Android veya Apple iOS işletim sistemine sahip olan kullanıcılara, virüsten korunmak için bilinmeyen kaynaklardan uygulama veya dosya indirmekten kaçınmaları tavsiye ediliyor. Son günlerde ortaya çıkan yeni virüsler, kişisel bilgilerinizin çalınmasına neden olabilir. Bu nedenle, akıllı telefonunuzu korumak için önlemler almanız önemli.

Tehlikeli virüslerin herkesi etkilediği bir dönemde, kullanıcıların dikkatli olmaları ve güvenilir kaynaklardan uygulamalar indirmeleri hayati öneme sahip. Mobil cihazlarımızı korumak için güvenlik önlemlerini artırmak, kişisel ve finansal bilgilerimizi korumak adına kritik bir önem taşıyor. Bu nedenle, virüslere karşı dikkatli olmak ve güvenlik önlemlerini sıkı tutmak önemli.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Size iPhone’a virüs girmez lafı efsane mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!